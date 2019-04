BLOGI JA FOTOD | Thierry Neuville võitis Argentina ralli, Tänak pidi leppima kaheksanda kohaga

Argentina ralli

Värske rallisaade on samuti lindistatud!

1,4 sekundiga poodiumilt välja jäänud Kris Meeke: "Meil oli täna kõva võitlus ning me andsime endast kõik. Kaks suurepärast katset tõstsid meid poodiumikohale tagasi, aga 6 km enne finišit purunes rehv. See on siiski meie parim tulemus sel aastat ning ilma kõikide probleemideta oleksime võinud olla päris seal... See TULEB, ma tean." https://twitter.com/krismeeke/status/1122554704913891328

Konstuktorite karikas pärast 5 etappi:1. Hyundai 1572. Toyota 1203. Citroen 1174. M-Sport 78

Thierry Neuville intervjuus enne autasustamist: "Tunne on suurepärane. Meil oli kogu nädalavahetus super auto. See oli kogu tiimi suur pingutus. Kõik andsid endast parima, ka tehases Saksamaal. Kõige tähtsam on, et arengut on näha. Olen kõigile väga tänulik ja ootan huviga järgmisi etappe. Saime tabelisse head punktid, aga edasi võib raskemaks minna. Tšiili saab olema väga huvitav. Kui oleme veel Euroopas liidrid, siis peame tee puhastajana kannatama, aga praegu naudime!"

DIIL!

M.M: Lepime nüüd kokku, et järgmise ralli ajal otseblogis enam sõnumit OTT TÄNAK SEISAB!!! näha ei taha. Paluks sõnumit "Ott Tänak on 2019. aasta Tšiili ralli võitja" :)

MM-i punktiseis pärast Argentina rallit: https://twitter.com/rallyparadise/status/1122535583845355520

Lõppseis:

Punktikatse tulemused:

Thierry Neuville on finišis kolmanda ajaga. Tänakule punktikatselt viies koht ehk kogu ralli saldoks meie mehele 4+1.

Viiendas splitis on Neuville hoogu juurde pannud. Tänak kaotab talle 1,2 sekundiga.

Neuville'i neljas split on Tänakuga täpselt võrdne.

Mikkelsen finišis 12,9 sekundit kehvema ajaga kui Ogier, aga ralli teine koht on kodus.

Meeke on finišis 6,6 sekundit kehvema ajaga kui Ogier ja jääb niimoodi poodiumikohast ilma! Tänak punktikatsel neljas.

Meeke teatas, et rehvipurunemine (vasak esimene) sai saatuslikuks. 1,4 sekundiga jäi poodiumilt välja.

Ogier läheb punktikatsel Latvala ette 0,1 sekundiga! Null koma ühe! "Ausalt öeldes tegin kõik, mis suutsin. Ei suutnud täna Kris Meeke'i tempole vastata. Peame tööd edasi tegema."

Latvala läheb punktikatset juhtima. Aeg 13.02,2, Sordot edestab 4,9 ja Tänakut 5,9 sekundiga. Toyota tiim aplodeerib. "Mu hooaeg on olnud siiani nii raske. Ütlesin Miikkale, et nüüd täna võitleme! Ma ei taha enam allamäge minna, vaid ainult üles!"

Latvala on neljandas splitis Sordost 5,4 sekundit kiirem.

Sordo jääb Tänaku ette ka finisis ühe sekundiga. See on kasulik kogu Hyundai tiimile ja eelkõige tiitlit jahtivale Neuville'ile. "Tiimi üle on hea meel, enda sõiduga nii rahul ei ole." https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1122529929848131584

Viiendas splitis Sordo edu Tänaku ees 1 sekund.

Neljandas splitis edestab Sordo Tänakut vaid 0,1 sekundiga.

Suninen on finišis Tänakust 11,5 sekundit kehvema ajaga. Esimeses splitis edestavad Tänakut napilt nii Ogier (-0,8) kui ka Latvala (-0,5). Teises on Tänak 2,8 sekundiga Latvala ja 1,5-ga Sordo taga.

Tänak finišis ajaga 13.08,1. Östbergi edestab 39,5 sekundiga. Tõuseb seega üldarvestuses kaheksandaks.

Tänak on teel finišisse. Teises splitis on Sordo olnud 1,5 sekundit kiirem.

WRC2 klassi ralli liider Heller lükati käima tagasi. Sõidab "road mode"'iga. Vähemalt ei jäänud tee peale ette. "Ma ei tea, mis juhtus. Halvim tunne, mida ma kunagi olen tundnud." https://twitter.com/emilvar7/status/1122529351201959938

Sordo jääb esimeses splitis Tänakule alla 0,1 sekundiga. Pedro Heller jäi tee peale! Keset teed! Mis nüüd saab?

Kolmas split: 1. Tänak, 2. Greensmith +21,6, 3. Östberg +22,4.

Suninen kaotab esimeses splitis Tänakule vaid 0,7 sekundit.

Teises splitis edestab Tänak Greensmithi 11,6 ja Östbergi 13,0 sekundiga.

Tänaku esimene split on Greensmithist 6,5 ja Östbergist 7,3 sekundit parem.

Gus Greensmith on finišis ajaga 13.50,6. Östberg edestab teda eelviimases ehk neljandas splitis 0,9 sekundiga.

sünoptik: Ostberg sõidab samas tempos mis esimesel läbimisel, niiet Otil võimalus püüda küll teda

Jaan Martinson on vahepeal jutule saanud Tommi Mäkineniga. Tänak läheb kahe ja poole minuti pärast rajale. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-argentinas-toyota-sai-tanaku-katkestamise-pohjusele-jalile-kuid-makinen-jai-kidakeelseks?id=86046107

Greensmith on rajal.

Punktikatse stardijärjestus: https://twitter.com/OpensTightens/status/1122521022538952706

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen enne punktikatset WRC otseülekandes: "Kõike võib veel juhtuda. Kivid on suured ja rajale lähedal. Kõik tahaksid siit 5 punkti saada. Tuleb tihe võitlus!"

...: Östbergi püüdmine saab raske olema. Tänasel esimesel läbimisel oli Madsil sidega probleeme ja selle tõttu kaotas korralikult sekundeid. Samas Meeke'i tempo näitas, et Otil on sel katse juurde panna.

Susi80: Ostbergiga läheb sekundi mänguks. Vahe 35 sek , esimesel läbimisel El condoril oli Ott 38 sek kiirem

Tänak säutsub: https://twitter.com/OttTanak/status/1122504073067024385

17. katse ajad:

Üldseis enne viimast katset:

Östberg on finišis üheksanda ajaga (+57,2), aga jääb Tänaku ette kaheksandaks veel 35,8 sekundiga.

Top 6 enne punktikatset: 1. Neuville, 2. Mikkelsen +40,2, 3. Meeke +1.04,3. 4. Ogier +1.09,5, 5. Latvala +1.25,7, 6. Sordo +1.26,4

Neuville on leidnud vägeva rütmi ja võtba katsevõidu! Latvalat võitis 1,6 sekundiga. Tänakule läheb kirja kuues aeg. Neuville'ilt küsiti "miks sa seda teed?", belglane vastas, et tal on nii lihtsalt mugavam sõita.

Mikkelsen kaotab finišis Latvalale 2,0 ja tõukab Tänaku sel katsel viiendaks.

Neuville on neli esimest spliti kiiremini sõitnud. Neljandas edestab Latvalat 1,6 sekundiga. Meeke on samal ajal finišis teise ajaga (+2,9 sekundit Latvalale ja kokkuvõttes möödus Ogierist).

Uus info: hoopis Meeke suretas auto välja. 100 % kindlust ei ole. Vaid kõlakas.

Otseülekandes räägitakse, et Mikkelsen on ühes kurvis auto välja suretanud.

Ogier kaotab finišis Latvalale 8,6 sekundit. Tänak on sel katsel hetkel kolmas (+9,8 sek Latvalale).

Sordo finišis hetkel kolmanda ajaga. Kaotust (vähemalt) viiendaks tõusvale Latvalale 13,5 sekundit. Kokkuvõttes jääb vahe vaid 0,7 sekundit! Intervjuus ütles, et tõenäoliselt ta soomlast punktikatsega enam kätte ei saa.

"Andsin end sel katsel kõik. Tegin legendiga palju tööd. Teen kõik, mis ma suudan," ütles higist läbimärg Latvala. Seda on näha, Jari, seda on näha! Sordo kaotab talle viimases splitis 13,3 sekundit. Latvala on koha võrra tõusmas. https://twitter.com/Umlaut_doubleN/status/1122500253155045376

Suninen finišis 36 sekundit kehvema ajaga kui Tänakul. Latvala sõidab end katse liidriks 9,8 sekundiga Tänaku ette. Sordo kaotab talle eelviimses splitis 11,7 sekundit.

Kris Meeke on esimeses splitis Ogierist ja Latvalast 0,4 sekundit kiirem.

7 km peal ehk teises splitis kaotab Sordo Latvalale 8,1 sekundit, mis võib tähendada, et Latvala võib hispaanlase kinni püüda ja viiendaks tõusta! (vahe oli katse alguses 12,8 sekundit) Sordo juba ühe koha andis ära, nüüd on teine ka ohus.

Tänak on 17. katse finišis ajaga 17.14,0. "Mõlemad katsed on olnud kehva pidamisega. Väljakutsuv. Punktikatse saab samuti raske olema."

Esimeses splitis Ogier ja Latvala võrdsed, Tänak kaotab neile 3, Sordo 3,8 sekundit. Kolmandas splitis edestab Latvala Tänakut 6,6-ga.

Latvala sõidab Tänaku teise spliti 5,8 sekundiga üle. Kolmandas splitis edestab Tänak Sunineni 19,9 sekundiga.

Teises splitis edestab Tänak Sunineni 12,7 sekundiga.

Mehikene: Kõik räägivad Latvala 200. ralli stardist, aga tema kaardilugejal Miikka Anttilal on see juba 211. ralli start.

Latvala läheb esimeses splitis liidriks, 3 sekundiga Tänaku ette.

Kalle Kaljula: Kui Tänak võttis esimese katsega pea 40 sekki Ötsbergilt tagasi, kus ta ei surunud, siis nüüd pikal äkki tuleb ka 40sekki ja punktikatsel surudes 45-50 sekki ongi olemas

Esimeses splitis on Tänak olnud Suninenist 6,5 sekundit kiirem.

17. katse läks! Tänak on rajal. Aitab nüüd vaidlemisest. Paari tunni pärast loeme punktid kokku ja arutame siis!

PETs: Tänakul just vaja panna igal katsel, sest üldi 8.koht annab 4 p , aga praegune 9.koht ainult 2p.

1121 1121: Eelmine aasta wrc2 kaotas parimale wrc-le kõigest 75 sekundiga, mis on selgelt liiga vähe, et anda Otile lootust tänavu östbergi püüda.

to panda: Punktikatse eest on võimalik 5p saada, Östbergi koha võtmise eest saaks ainult 1 lisapunkti juurde. Ei ole see Östbergi koht midagi nii oluline, et oleks vaja rehve kulutada ja punktikatsel selle arvelt kannatada.

panda: Ma ei ole nõus Sinuga Kalle, sest Otil vaja Östberg ka kätte proovida saada.

Kalle Kaljula: Tänakul on põhjust väga rahulikult võtta, et säästa rehve punktikatseks. Vaadake mis tsirkust Meeke eelmistel rallidel on teinud :)

See on 10-sekundiline ajakaristus. Meenutus, mille eest: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/argentina-ralli-korraldajad-karistasid-tanakut-ja-meekei-ajatrahviga?id=86043493

123456: Mis tähendavad see 10 tänaku aja all?

M-Spordi tiimiboss rääkis otseülekandes, et kuigi Elfyn Evans täna enam rajale ei tulnud, pakkus ta end mehaanikutele abiks. Seda abi muidugi vaja ei läinud.

Auto datat me kahjuks otse ei näe. Kunagi ei saa milleski 100 % kindel olla.

panda: Kas te olete kindlad, et Oti auto on 100% korras? Arvestades, et mees ei rääkinud ralliraadiole midagi ja kaotas Meekele väga palju ja isegi Latvalale?

Tänak loodab, et päike paistab täna tema peale samamoodi nagu fännide peale. https://twitter.com/OttTanak/status/1122482482677452800

16. katse ajad:

Üldseis pärast 16. katset:

Östberg on finišis 9. ajaga (+49,4 sekundit Meeke'ile). Kokkuvõttes jääb ta kaheksandaks, minuti ja 21,6 sekundiga Tänaku ette.

Neuville saab kirja katse 7. aja, kaotades Meeke'ile 13,4 sekundiga. Kokkuvõttes kahanes ta edu Mikkelseni ees 36,6 sekundile. Thierry kommentaar: "Kõik ok. Väga rasked olud, võtsime rahulikult, heas rütmis, kavatseme sama teha järgmisel katsel."

Neuville võtab rahulikult. Neljandas splitis kaotab ta Meeke'ile 12 sekundit.

Mikkelsen jääb Meeke'ile 16. katsel alla 4,3 sekundiga, mis tähendab, et kokkuvõttes on norralase edu Ogieri ees 22,7 ja Meeke'i ees 23,2 sekundit. Meeke kaotab Ogierile vaid 0,5-ga.

Meeke on samal ajal finišis ajaga 13.08,2 - Ogierist 6,7 kiirem. Tänak kaotas talle 11,2 sekundiga. "Töö pole veel tehtud, pikk ma veel minna."

Ogier polnud intervjuus üldse rahul: "Ma arvasin, et kaotan kõigile. Auto ei tööta, ei ole mingit pidamist."

Kris Meeke tuleb korraliku hooga! Neljandas splitis edestab Ogieri 6,6 sekundiga!

Nii on! Ogieri aeg 13.14,9, Latvala aja sõidab üle 2,5 sekundiga. Tänak kaotab talle 4,5-ga.

Ogieri splittidel pole häda midagi. Viimases edestab Latvalat 1,9 sekundiga. Läheb ilmselt ka katse liidriks.

Dani Sordo on finišis ajaga 13.20,9. Latvalale kaotab 3,5 ja Tänakule 1,5 sekundiga, Sunineni edestab 9,4-ga.

Ogier edestab Latvalat kolmandas splitis 0,3 sekundiga. Esimeses ja teises splitis on kiireim olnud Meeke (teises edestab Ogieri 3,4-ga).

Ogieri auto ei kõlanud stardis just kõige paremini...

Suninen ja Salminen jõudsid katse finišisse ajaga 13.30,3 ehk 10,9 sekundit kaotust Tänakule. "Päris märjad olud. See tähendab, et libe on." Ei tundnud väga "õnnelik jänes", nagu kommentaatorid märkisid. Ingliskeelne väljend "happy bunny" https://twitter.com/planetemarcus/status/1122477158784540672

Latvala on finišis parima ajaga 13.17,4. Tänakust 2 ja Suninenist 12,9 sekundit kiirem. "Ütleme nii, et ma ei suutnud seda katset kõige rohkem nautida. Ma pole niipidi kunagi seda sõitnud."

Viimases ehk viiendas splitis oli Tänaku edu Sunineni ees 9,6 sekundit. Kolmandas kaotas ta ise Latvalale 2 sekundiga. Teises splitis on Ogier ja Latvala täpselt sama ajaga, Tänak kaotab neile 1,6-ga.

"Ilus päikeseline päev. Ei ole väga halvad olud," on kõik, mida Tänak katse lõpus ütleb.

Tänak on 16. katse finišis ajaga 13.19,4. Esimeses splitis juhib Latvala 0,9 sekundiga Ogieri ees. Tänak kaotab nii talle, Ogierile, Sordole kui ka Suninenile.

Räägitakse, et fänne on El Condori katsel raja ääres umbes 75 000.

Latvala teises splitis Tänakust 1,6 ja Suninenist 3,8 sekundit kiirem.

Teises splitis on Tänak juba juurde pannud. Seal juhib ta Sunineni ees 2,2 sekundiga.

Mhmh: Kui juba teemu kiirem siis ott ilnselt keskendub juba punktikatseks

Latvala esimene split on ka tulnud - Suninenist 1,5 ja Tänakust 2,0 sekundit kiirem.

Teemu Suninen (M-Sport) on Tänakust esimeses splitis 0,5 sekundit kiirem.

Tänak on rajal! "Väike nukk, parem kuus, välja!" Ilus emakeel jälle rahvusvahelises telepildis.

Alustame kell 15.08 kuulsa El Condori katsega, mis sõidetakse sel aastal "alt üles". Sama katse on ka õhtul punktikatseks. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1122469414283227136

Latvala soovib kõigile kena hommikut! https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1122466705782059010

Tänaku Twitteri postitus: https://twitter.com/OttTanak/status/1122460719499362309

Tänane stardijärjekord. Ott esimesena.

Ajakaristuse saanud Mads Östberg (Citroen): "Jah, Ogier korraldas mulle suure pahanduse (naljaga). Ei, ma arvan, et sellega on korras. Suurt draamat pole. Tavaline intsident. Oleme sealt poolt, kust eile sõitsime, igal aastal seda kohta sõitnud. Vahel selliseid asju juhtub."

Ralli liider Thierry Neuville saabus just hooldusesse: "Ei ole palju pinget, peame lihtsalt töö lõpuni viima. Tunneme neid katseid hästi, auto tundub hea. Peame riskivabalt sõitma ja siis peaks kõik korras olema. Kõige tähtsam on rehvi purunemist vältida."

Jari-Matti Latvala välkintervjuus: "Väga huvitav, mis sel rallil kõik juhtunud on. Kohad kolmandast kuuendani on üksteisele väga lähedal. Kõik on veel võimalik. Ees ootavad nõudlikud katsed, kus pead pea külmana hoidma ja keskenduma igale kurvile. Ma tunnen end enesekindlalt. Eile oli üldiselt hea päev, saime hea auto- ja sõidutunnetuse. Ootan tänast päeva huviga."

Otseülekandes küsiti, mis siis ikkagi autoga juhtus? Ott: "Ma ei tea. Seda peate inseneridelt küsima."Tänastest plaanidest: "Eks näis. Esiteks peame tingimused üle vaatama. Rajaga tutvumisest on palju aega möödas, vahepeal on palju juhtunud (ilma poolest9. Eks näis, mis juhtub. Teen kõik, mis suudan."Ta lisas, et "õnneks leidsime head sõbrad, kes meid mootorrattal tagasi tõid".

WRC All Live ülekandes oodatakse Ott Tänakut boksi. Becs Williams raporteeris, et Ott ja Martin saabusid eile ralliparki mootorratastel, auto saadi üsna hilja kätte. https://twitter.com/Becsywecsy/status/1122447372947267584

Anton: Kui Tänak homme stardis, siis võiks 8-ndat kohta püüda küll (juhul, kui keegi ees ei katkesta). Östberg 2 minuti kaugusel, homme 53 km kiiruskatseid ja arvestades, et Östberg viimasel 33 kildisel katsel kaotas kiireimale 1.30, siis kaheksas on püütav.

McLaren: Mäkinen hiljaaegu rääkis, et nad kasutavad McLareni toodetud alternaatoreid ning McLaren ei ole neid sobivaks muutnud. Ei tea ainult, et kas nüüd on ikka sama alternaator või testisid uut.

Kui tegu on tõesti aku või generaatori probleemiga, võib eeldada, et homme on Tänak taas stardis. Hea seegi.

Ralli üldseis pärast laupäeva:

Neuville'ilt igati kena aeg ning liidrikoht on belglasel endiselt suhteliselt turvaline.15. katse tulemused:

Paistab, et Neuville võtab pisut rahulikumalt ning täie jõuga ei pinguta.Ogier ütleb samal ajal katselõpuintervjuus, et loodab korraldajate otsusega mõne koha tõusta, sest teised olevat sel katsel hommikusel läbimisel lõiganud.

Ogier kaotab Mikkelsenile 4,8 sekundit ning edestab Meeke'i 1,2-ga. Üldarvestuses on Meeke'i edu kuuekordse maailmameistri ees viimase päeva eel nüüd vaid 20,3 sekundit!

Uudiseid Toyota staabist: autole ja meestele minnakse järele ning loodetakse pooleteise tunni pärast tagasi olla. Mägede vahel ei ole endiselt telefonilevi, isegi raadioside on häiritud.

Meeke kaotab Mikkelsenile 6,0 sekundit - kokkuvõttes on nüüd norralane Toyota mehest 17,5 sekundit eespool.

Mikkelsen patsutab rooli: "Hea auto!""Olen väga õnnelik! Tundub, et suutsime õlilekke ära parandada - oleme siin!"

Mikkelsen teeb väga hea katse ning tuleb finišisse Sordost 7,2 sekundit kiirema ajaga. Norralane on sel nädalavahetusel lõpuks kiirust leidmas.

Elfyn Evans homme starti ei tule.https://twitter.com/MSportLtd/status/1122205753148944384

Sordo finišis - 3,8 sekundit edu Latvala ees.

Ogier tuleb Meeke'ist õige pisut kiiremini. Kokkuvõttes on nende vahel vaid 4,0 sekundit, seega on prantslasel võimalus temast mööduda.

Latvala lööb finišis endiselt raadiosideprobleemi käes vaevlevat Sunineni 28,7 sekundiga. Uueks põhjaajaks on seega 19.45,5.

Elfyn Evansi auto jõuab samal ajal tagasi hooldusparki:https://twitter.com/MSportLtd/status/1122204066568908800

Endiselt mitte kui midagi.

Küsimärk: Kas tänakust on midagi teada?

Suninen on samal ajal finišis - ajaks 20.14,2.

Ogier ja Neuville pole tempos järele andnud - nad on esimeses splitis Mikkelsenist vastavalt 0,4 ja 0,5 sekundit maas.

Mikkelsen püsib splittides kiire, Meeke kaotab talle kolmandas vaheajapunktis 3,3 sekundit.

Meeke kaotab Mikkelsenile esimeses vaheajapunktis 0,9 sekundiga.

Mikkelseni väidetavast õlilekkest pole küll praegu märki - ta on teises splitis Sordost juba 2,5 sekundit kiirem ning selgelt surub.

Mikkelsen alustab võimsalt - ta edestab Sordot avasplitis 1,6 sekundiga.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/citroen-kahtlustab-et-konkurendid-loikasid-ning-palub-korraldajatel-nende-pardakaamerate-salvestused-ule-vaadata?id=86041817

Splittides seni suuri üllatusi pole - Latvala edestab Sunineni 1,2 sekundiga. Sordo on aga alustanud kiirelt ja on Latvalast omakorda 0,4 sekundit kiirem.

Toyotal pole endiselt Tänakuga ühendust.

Suninen on nüüd rajal! Katse algas kell 20.59.

Paistab, et järgmise katse algus on taas edasi lükatud - Suninen ei ole veel rajal.

Maik: Nüüd tuleb loota, et hooaeg täitsa ära ei lagune. On tunne, et Ogier sõidab end siin veel teiseks. Vahed lähevad üldarvestuses päris suureks.

Tänase päeva viimane katse algab juba kolme minuti pärast.

Toivo: Päeva lõpuks kaotab ott umbes 14 minutiga.. arvestades et oestberg kaotab pikal katsel umbes 1.5 minutit ja praegu on vahe ca 10.5 siis oti homme äkki isegi kaheksas koht püütav...

Toyota pole endiselt Tänakuga ühendust saanud, seetõttu ei tea isegi meeskond veel, mis täpsemalt juhtus. Tema auto endiselt seisab sealsamas tee ääres.

Ralli üldseis pärast 14. katset: Neuville'i edu on kindel, Mikkelsen ja Meeke mõlemad poodiumil, ent Ogier ründab tagant.

14. katse tulemused: Tänak pidi katkestama, Ogier sai katsevõidu.

Nüüd kindlalt liidrikohal olev Neuville kaotab Ogier'le 2,0 sekundit."Nägin Toyotat, aga ma ei teadnud, kas see on Ott. Üritasin seetõttu rütmi hoida, kuna ma ei olnud kindel, et see on tema."

oioi: Tänak sonus ara hommikul, öeldes et mehaanikud ainult tema autoga head tööd tegid :(

Toyota meeskond on samal ajal väidetavalt teadmatuses, sest Tänakul ei olevat telefonilevi.

Ogier on samal ajal liidriajaga finišis - ta edestab Latvalat 2,0 sekundiga.

Imelik: Mul terve see etapp tundunud, et Toyotal mingi rike, Tänak vaid ei öelnud kordagi midagi konkreetset... Mingi jama on Toyotadel see hooaeg...

Esiklaasil olev WRC All Live'i silt on küll kenasti näha...

Karl: Esiklaas tundus puudu

Tundub, et auto on tee äärde pargitud - avarii moodi see välja ei näe. Tehniline rike?

TÄNAK SEISABKI JA MEHED ON AUTOST VÄLJAS!

Meeke avaldab, et Mikkelsenil on õlileke. Põhjaiirlane on norralasest 11,5 sekundit tagapool.

Meeke on samal ajal 0,5-sekundilise kaotusega finišis.Ogier on samal ajal Tänakust juba mööda läinud. Otsepildis pole Tänaku seismist veel isegi mainitud mitte!

GPS-i järgi on Tänak seismas ühe pika vasakkurvi lõpus. Ega ometi avarii...

GPS näitab, et Tänak seisab katse pigem algfaasis. Kolmandast splitist jõudis ta veel liidrina läbi tulla.

OTT TÄNAK SEISAB!

Mikkelsen ei suuda seekord Latvalat lüüa - ta kaotab finišis 2,8 sekundiga.

Teises vaheajapunktis on Tänak juba 0,6 sekundiga liider.

Tänak alustab kenasti - esimeses splitis jääb ta 0,4 sekundiga alla vaid Mikkelsenile.Samal ajal on Sordo finišis ning kaotab Latvalale 3,4 sekundit.

Latvala edestab Sunineni finišis 14,2 sekundiga. Meeke on samal ajal Mikkelsenist esimeses splitis 1,1 sekundit aeglasem.

Mikkelsen jätkab Latvalast pisut kiiremini, kes jätkab omakorda Sordost pisut kiiremini.

Suninen finišis - 12.00,6 on tema ajaks.

Mikkelsen alustab taas kenasti, edestades Latvalat avasplitis 0,4 sekundiga.

Splittides edasi vaadates on aga Suninen taas mitmeid häid sekundeid Latvalale ära andmas.

Sordo on esimeses splitis Latvalast 0,5 sekundit aeglasem, Suninen kaotab seal rahvuskaaslasele täpselt sekundiga.

Sunineni kaardilugejal tundub sealjuures olevat mingi probleem raadiosidega - ta on kogu katse jooksul käega kiivrist kinni hoidnud.

Paistab, et järgmine katse algab õigel ajal ning kümneminutilisest viibest ei ole enam haisugi!

uuno: Mis mõte on lühikesel katsel ära anda sama palju sekundeid, mis pikal raske vaevaga tagasi saada. Ei tundu smart

Hommikusest läbimisest oli Tänak 1,4 sekundit kiirem. Teised parandasid üldjuhul märksa rohkem.

Wrc: Mis on tänaku sama katse hommikuse läbimise aeg ja nüüd selle katse aeg ? Oleks huvitav võrrelda kas hoidis ennast tagasi ?

Ralli üldseis pärast 13. katset: Tänak jääb Neuville'ist maha 11,0 sekundiga, Ogier tõusis Sordo ja Meeke'i kannule.

13. katse tulemused: Ogier'le katsevõit, Tänak ootamatult tagasihoidlik.

Neuville finišis - ta kaotab siiski Ogier'le 2,6 sekundit, ent suurendab vahet Tänakuga 4,6 sekundi võrra.

Neuville on teises splitis Ogier'ga täpselt võrdne. Tänak annab siin belglasele ilmselt oma seitse sekundit ära.

Ogier finišis - seni kiireima ajaga, edu Mikkelseni ees 1,5 sekundit. Üldarvestuses jääb ta nüüd Sordost vaid 1,8 sekundi kaugusele.

Ogier on kolmandas splitis Mikkelsenist 1,1 sekundit kiirem.

Tänak finišis - kaotust Mikkelsenile tuleb 5,7 sekundit.Neuville on samal ajal alustanud tugevalt, edestades avasplitis Ogier'd 0,5 sekundiga ning Tänakut juba 2,5-ga.

Kolmandas splitis on Tänaku kaotus Mikkelsenile juba 4,3 sekundit.

Meeke kaotab finišis Mikkelsenile 2,2 sekundiga.Esimeses splitis on Ogier võimu näitamas - ta edestab seal Mikkelseni 0,7 sekundiga.

Tänak kaotab teises splitis juba 2,7 sekundit. Ega ometi autol midagi viga ole?

Ott Tänak ei alusta kõige kiiremini - ta on esimeses splitis Mikkelsenist 1,3 sekundit aeglasem.

Teises splitis kaotab Meeke Mikkelsenile 2,5 sekundit. Praegu tundub, et seal ikka ei lähe sekund-sekundis mänguks.Norralane finišis - ta edestab Latvalat 0,9 sekundiga.

Sordo kaotab finišis Latvalale 5,1 sekundit.

Mikkelsen jätkab hea tempoga, teises splitis on tema edu Latvala ees 0,7 sekundit. Norralasega üldarvestuses heitlev Meeke kaotab Mikkelsenile avasplitis samal ajal 1,6 sekundit.

Mikkelsen on esimeses splitis Latvalast 0,8 sekundit kiirem.Latvala ise on samal ajal finišis - ajaks 9.02,3, edu Sunineni ees 9,3 sekundit.

Suninen finišeerib ajaga 9,11.6. Hommikul sai ta kirja 8,3 sekundit nõrgema aja.

Sordo kaotab esimeses vaheajapunktis Latvalale täpselt ühe sekundiga.

Latvala on taas Suninenist pisut kiirem - esimeses splitis on vahe 1,1 sekundit.

Rehvivalikul keegi üllatusi taas ei teinud - kõik on rajal viie keskmise seguga rehviga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1122175765003501568

Nõnda - Teemu Suninen on 13. katsele startinud!

Üks info on praegu selline, et pärastlõunased katsed algavad siiski 19.27 ehk esialgsest kavast kümme minutit hiljem.

Nüüd on igatahes väikese pausi hetk - oleme tagasi siis, kui vaikselt pärastlõunasteks katseteks valmistuda tuleb!

Ott Tänaku värsked kommentaarid!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-argentinas-neuvillei-taga-ajav-tanak-mehaanikud-oleksid-justkui-ainult-minu-auto-kallal-head-tood-teinud?id=86041033

Loodetavasti mitte - võimalik, et regroup'i ajal tehakse kaotatud aeg tasa.

qqq: Katsed järjest hilinenud, kas peale hoolduspausi ka siis hakkavad katsed hiljem ?

Ralli üldseis pärast 12. katset: Neuville'i edu Tänaku ees on 6,4 sekundit, roolivõimuta Ogier pudenes kuuendaks.

12. katse tulemused: Mikkelsenile taas sellelt trassilt katsevõit, Meeke ja Ogier võitlevad probleemidega.

Neuville finišis neljanda ajaga - Mikkelsenile kaotust 1,7 sekundit. Õige pisut suurendab belglane sellega ka vahet Tänakuga. Ogier kaotab lõpuks 25,4 sekundit ning langeb kuuendaks!

Neuville on splitis Mikkelsenist 0,4 sekundit aeglasem, Ogier kaotab aga juba poolel maal 12,8 sekundit.

Pildist on näha, kuidas Ogier peab rooliga kõvasti maadlema, et auto keeraks. Tuletame meelde, et tal kadus eelmisel katsel roolivõim.

Viimases paaris on nüüd rajal Neuville ja Ogier.

Tänak finišis - kaotust 2,9 sekundit, Meeke annab ära 18,5 sekundit. Paistab, et katse teisel poolel hakkas tal üks rehv ka velje pealt ära tulema.

Tänak kaotab splitis Mikkelsenile 1,6 sekundit, Meeke'i tundub eelmisel katsel saadud probleem endiselt vaevavat - ta kaotab poole maa peal juba 5,7 sekundit.

Mikkelsen paneb seegi kord maha seni parima margi - 4.41,3 on tema ajaks, Sordo kaotab 0,6 sekundiga.Nüüd on rajal Meeke ja Tänak!

Järgmisena on rajal Sordo ja Mikkelsen. Mikkelsen oli eile sel katsel kiireim.

Latvala ja Suninen saavad lõunapausile minna - Latvala ajaks 4.42,4, Suninenil 4.46,1. Eile võideti see katse 4.45,4-ga.

Tegelikkuses on ikkagi ka Latvala rajal. Telepilt natuke hakib ning läks "laivi" hilinemisega.

Suninen on rajal ning vähemalt GPS-i järgi tundub, et ta on seal üksi.

Nüüd on Tänak teistega ühinenud. Suninen ja Latvala lähevad rajale kell 17.39.

GPS-i pealt on näha, et Ott Tänak ootab katset millegipärast teistest sõitjatest tükk maad eemal.

Kuna eelmise katse algus viibis, algab ka see katse hiljem - ilmselt umbes 17.39 paiku.

Willu Petersell: No kui katse võitude peale läks, siis kui palju on Ottil endal katsevõitte kokku? Oleks põnev võrdlus Neuvillega veel

Enne Argentina rallit oli seis 185-172 Neuville'i kasuks. Nende kahe vahele mahub 181-ga veel ka Dani Sordo.

Kalmer: Kui Toyota Yarise jaoks oli see 200. katsevõit, siis kui palju nendest 200katsevõidust kuulub Ott Tänaku nimele?

Hea küsimus! Peaaegu pooled - 97! Sealjuures on Tänak Toyotas olnud poolteist hooaega, Toyota Yarisega on MM-sarjas sõidetud aga kaks ja pool hooaega.

Enne lõunapausi ootab meid veel ka eilsest tuttav Parque Tematico publikukatse, mis algab tunni aja pärast. Sõitjaid ootab selle eel suhteliselt pikk ülesõit.

Toyota Yarise jaoks oli see katse 200. katsevõit!https://twitter.com/TGR_WRC/status/1122129307214675968

Neuville: "Gaas oli põhjas, tegin väga hea katse. Teame, et meil pole sellistel katsetel Oti vastu võimalust, need rajad sobivad nende autole väga hästi."

Ralli üldseis pärast 11. katset: Tänak poolitas vahe Neuville'iga, Ogier langes Meeke'i seljataha.

11. katse tulemused: Tänakule võimas katsevõit, Neuville andis pisut ära. Ogier'l probleemid.

Neuville finišis - kaotust Tänakule tuleb 6,1 sekundit, aga belglane jääb kokkuvõttes 5,2 sekundiga liidriks!

Ogier: "Mul ei ole roolivõimu. Üks pööre oli teistsugune kui legendi koostamisel, sattusin segadusse ja sõitsin vastu kivi."

Neuville on samal ajal Tänakult pisut aega tagasi võitnud, aga kaotab eelviimases splitis ikkagi 6,6 sekundit.

Prantslane langeb üldarvestuses sealjuures ka Kris Meeke'ist tahapoole.

Ogier finišis ja kaotust Tänakule koguneb 36,0 sekundit! On selge, et katse lõpus ei olnud tema autoga enam kõik korras. Ehk läks rehv selles olukorras katki?

Kordusest näidatakse, et Ogier sõitis esirattaga ühest kivist üle ja see viskas tema auto kõrgele õhku. ta kaotab viimases splitis juba 25,8 sekundit!

Tänak: "Kiired tüübid tulevad tagantpoolt. Mul oli hea sõit, puhas katse."Eestlasele öeldakse seejärel, et nii Ogier kui Neuville kaotavad suhteliselt palju."Siis sõidame me hästi!"

Ott Tänak finišis - ja see aeg on võimas! Latvalat edestab saarlane 9,4 sekundiga. Kas sellest piisab, et Neuville üldarvestuses kinni püüda?

Meeke tõdeb, et tal ei tööta pidurid korralikult, seetõttu ka see väike eksimus. Katse lõpus oli tema autos kuulda ka imelikku rütmiliselt koputavat häält.

Ardi: Loodame, et Ott tuleb sellest puhtalt läbi oma kiirusega!

Meeke kaotab katse lõpuga ootamatult palju ning jääb Latvalale finišis alla 10,3 sekundit.Kuuendas splitis on Neuville'i kaotus Tänakule juba 7,0 sekundit!

Ka Kris Meeke rammib veetakistuse eel libedas kurvis kivisid! Juba kolm sõitjat on oma autot seal koputanud.

Viies splitt: Tänaku edu Neuville'i ees on suurenenud 5,4 sekundile!

Sealjuures kaotab Ogier kuuendas splitis Tänakule juba 12,6 sekundit. Tema jaoks hakkab see võitlus käest libisema.

Mikkelsen finišis, kaotust Latvalale 4,8 sekundit.Meie jaoks on olulisem aga võrdlus Tänaku ja Neuville'i vahel: 15 kilomeetri peal on see juba 3,6 sekundit Eesti mehe kasuks!

Mikkelsen eksis Latvalaga samas kurvis täpselt samamoodi! Õnneks sõidab ka tema edasi, kokkupõrge ei olnud suur.

Kolmandas splitis on Neuville Tänakust 2,5 sekundit tahapoole libisenud.

Neuville kaotab teises splitis Tänakule 0,8 sekundiga.Ogier on samal ajal neljandas splitis eestlasest juba 8,5 sekundit aeglasem. Probleem?Sordo finišeerib teise ajaga, kaotust Latvalale 1,8 sekundit.

Latvala räägib, et kokkupõrke tõttu läks tal rehv aeglaselt tühjaks. "Kaotasin maksimaalselt üks-kaks sekundit."

Latvala finišis - 19.55,2, edu Sunineni ees 24,2 sekundit.

Neuville'i algus on hea - ta edestab Tänakut esimeses vaheajapunktis 0,1 sekundiga.Kordusest näidatakse samal ajal, kuidas Latvala enne üht suurt veetakistust auto parema küljega pisut kivisid rammis.

Kolmandas splitis on Tänaku edu Meeke'i ees juba 3,7 sekundit. Hea märk.

Suninen on pika katse finišis - 20.19,4. Kiiremad saavad täna kirja aja alla 20 minuti.

Ogier kaotab avasplitis Tänakule juba 1,7 sekundit.

Teises splitis seitsme kilomeetri peal on Tänaku edu Meeke'i ees juba 2,7 sekundit. Eestlane vajutab!

WRC2 klassist üks väga suur avarii...https://twitter.com/ram_yashiri/status/1122120233827872772

Tänak näitab head tempot - esimeses splitis on ta Meeke'ist 0,3 sekundit kiirem.

Meeke lööb Mikkelseni aega avasplitis 0,5 sekundiga. Splittides natuke edasi vaadates on Sordo Latvalast mõned sekundid aeglasem.

Esimeses splitis on vahed endiselt väikesed - Mikkelsen on seal liider, Sordo teine (+0,1), Latvala kolmas (+0,2), Suninen neljas (+0,9).

Suninen kaotab kolmandas splitis Latvalale juba 6,3 sekundit.

Esimeses splitis midagi põrutavat ei ole -. Latvala edestab Sunineni 0,7 sekundiga.

Nii harjumatu kui see ka poleks - sellelt katselt pakutakse meile lausa üheksa (!) vaheaega. 2,9 km, 7,09 km, 11,04 km, 15,06 km, 18,98 km, 22,15 km, 25,54 km, 28,38 km ja 30,94 km.

Suninen on nüüd lõpuks rajal ning 33-kilomeetrine katse on alanud!

Jaan Martinsoni kommentaar kohapealt:https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-argentinas-hommikukommentaar-laheb-voitluseks-kahjuks?id=86039983

Kinnitatakse ka otseülekandest, et katse algus hilineb.

M-Spordi tiimipealik Rich Millener Evansi kohta: "Tundus, et ta leidis ainsa kivi üles, mis seal tee ääres oli. Kokkupõrge oli kõva. Peame auto enda juurde saama ja siis mõtlema, mis edasi saab - peame arvestama ka seda, et juba kahe nädala pärast on etapp Tšiilis."

Paistab, et Teemu Suninen pole siiski ajakavas oleval kellaajal startinud.

Erilist puhkepausi meile ei pakuta - järgmine katse saab alguse juba viie minuti pärast!

Nii Ogier kui Neuville tõdevad, et nii kiiretel ja avatud teedel on aerodünaamilistele Toyotadele keeruline vastu saada. Tulemused tõestavad seda.

Ralli üldseis pärast 10. katset: Tänak lähenes pisut Neuville'ile, Evans katkestas.

Neuville kaotab finišis Tänakule 2,5 sekundit, aga jääb endiselt liidriks.10. katse tulemused:

Neuville katse jooksul väga palju juurde pole kaotanud - 14,72 km peal on tema kaotus Tänakule 2,7 sekundit.

Ogier annab Tänakule sel katsel pisut veel ära - finišis kaotab prantslane meie mehele 3,5 sekundit.

Neuville'i kaotusel tasub silma peal hoida - teises splitis on see Tänakuga võrreldes juba 2,5 sekundit. Mingi väike probleem?

Tänak: "Tee oli sile, sel aastal on ainult olud mullusega võrreldes ebastabiilsemad. Liiga palju me ei vajuta, olud on salakavalad."

Ott Tänak finišis hetkel kiireima ajaga - edu Meeke'i ees koguneb kenad 2,8 sekundit. Hästi!

Tänak jätkab splittides kiireimana, Neuville on aga esimeses vaheajapunktis Ogier'le ära andnud juba 1,2 sekundit.

Meeke läheb aga finišis hetkeliidriks - edu Sordo ees 0,5 sekundit.

Ogier on sealjuures avasplitis 0,2 sekundiga liider.Tänak on 14,72 km peal Sordo ees 1,5 sekundiga kiireim.

Paistab, et Ogier läkski millegipärast Tänakust kolme minuti asemel neli minutit hiljem rajale, tema aega on ka sellele vastavalt kohendatud.Mikkelsen on finišis kolmanda ajaga - kaotust Sordole 6,2 sekundit.

Ott Tänak on samal ajal teises splitis 1,1-sekundilise eduga Latvala ja Sordo ees liider.

Ogier oleks millegipärast justkui minutilise viibega rajale läinud.

Ülejuhitavus ühes paremkurvis ning auto põrutas külg ees suurele kivile sisse. Ratas on autolt alt ära ning see masin enam täna võidu ei sõida.

Elfyn Evans on teelt välja sõitnud!

Aga läheme tagasi aegade juurde - Sordo tuleb finišisse Latvalast 0,6 sekundit kiirema ajaga. Evans, Mikkelsen ja Meeke jäävad esimestest splittides temast pisut maha.

Latvala finišis ajaks täpipealt 12 minutit. Sunineni edestab ta seega 7,1 sekundiga.

12.07,1 - Suninen on finišis.

plarmo: @sven kujutad ette palju neid kaameraid peaks olema mingi 30km peale?

Latvala ja Sordo on 7,79 km peal täpselt võrdse ajaga. Suninen hakkab, nagu juba tavaks saanud, pisut maha jääma.

Sordo on esimeses vaheajapunktis Latvalast 0,2 sekundit kiirem.

Sel katsel on kokku kuus splitti: 3,68 km, 7,79 km, 10,39 km, 14,72 km, 17,4 km ja 20,9 km.

Esimeses splitis on Latvala Suninenist 0,3 sekundit kiirem.

kõlkajalg: Nn vanal ajal oligi ainus võimalus toota pilti staatiliste kaameratega. Rajaäärseid kaameraid kasutatakse enamuses vaid nendelt kiiruskatsetelt (finiśieelselt alat), mis on müüdud otseülekannete näol meediavälaannetele. Otseülekande teevadki kalliks eelkõige staatilised kaamerad ja nende opereerimisega seonduv, nende ümberpositsioneerimine. Mindud on mobiilsemat teed - helikopterite ja pardakaameratega haaratakse praktiliselt kõike oluliseimat. Pluss muidugi finiśialas tehtavad intervjuud - neidki ei toodeta ju staatiliste kaameratega.

Suninen on startinud!

Sven Tantu: Kas keegi oskab öelda , miks me kohapealt laivis ainult pardakaamerast ja koperilt pilti näeme, miks ei nädaiata rajaäärsetest kaameratest pilti eriti. Ainult hilisemalelt kokkuvõtte saadetes näeme raja kõrval olevatelt kaameratelt üles võetud kaadreid. vanasti oli ikka rohkem laivis ka rajakõrvalt ülesvõetud kaadreid.

Järgmist katset ei maksa kaua oodata - see algab juba kümnekonna minuti pärast.

Mehikene: Neuville juhtis eelviimases splitis 1,4s ja viimase lõiguga andis ära terve sekundi.

Ralli üldseis pärast 9. katset: Tänak tõusis Ogier'st mööda, Neuville püsib kindlalt liidrikohal.

Neuville tuleb katse võitjana finišisse ning kindlustab üldarvestuse esikohta.9. katse tulemused:

Ogier finišis - hetkel neljas aeg, kaotust Tänakule 3,6 sekundit. See kukutab prantslase ka kokkuvõttes eestlasest 2,1 sekundit tahapoole.

Mati Jaeski: Sellest on ka varem juba spekuleeritud aga mulle tundub kah, et Latvala päevad Toyotas võivad isegi enne hooaja lõppu juba lõppeda.

Ogier kaotab viimases splitis Tänakule 2,6 sekundit.Neuville on samal ajal teises splitis Meeke'ist 1,3 ja Tänakust 1,4 sekundit nobedam.

Katselõpukommentaare me sellel katsel ei saa - esimesed ütlused annavad sõitjad järgmise katse lõpus.

Tänak finišis - hetkel parim aeg, edu Meeke'i ees 1,1 sekundit.

Neuville on samal ajal läbi tulnud esimesest splitist kiireima ajaga - edu Tänaku ees 0,5 sekundit.Teises splitis on Ogier hetkel neljas, kaotust Meeke'ile 1,7 sekundit.

Tänaku viimane splitt on Meeke'ist omakorda jällegi 0,7 sekundit kiirem.

Meeke teeb finišis uueks liidriajaks 9.09,6 - ta edestab Evansit 1,5 sekundiga.

Tänak on teises splitis Meeke'ist 0,1 sekundit aeglasem. Ogier on esimene sõitja, kes ei lähe esimeses vaheajapunktis liidriks - ta kaotab Tänakule seal 0,7 sekundit.

Ott Tänak läheb esimeses splitis 0,3-sekundilise eduga liidriks.Meeke on samal ajal teises splitis 1,1-sekundilise eduga Evansi ees uus liider - Mikkelsen lõpetab katse aga kolmanda ajaga, kaotades Evansile 2,9 sekundit.

Evans teeb samal ajal finišis uueks põhjaajaks 9.11,1 - tema edu Latvala ees on 1,5 sekundit.

Meeke jätkab senist mustrit ning läheb avasplitis liidriks, tema edu Mikkelseni ees on 0,3 sekundit.Norralane ei suuda aga teises vaheajapunktis kiireimat aega välja sõita - ta jääb seal Evansile 1,3 sekundiga alla.

Samal ajal on Mikkelsen avasplitis Evansist 0,4 sekundit kiirem. Teises splitis on Evans täpselt sekundiga Sordo ees kiireim.

Sordo kaotab finišis Latvalale 10,8 sekundit.

Sordoga on aga midagi juhtunud! Viimases splitis on ta edu asemel hoopis üheksa sekundit Latvalast maas.

Vähemalt esimeste sõitjate järgi arvestades on rada pisut kiiremaks muutumas. Evans edestab Sordot omakorda esimeses splitis 0,6 sekundiga.Teises splitis on Sordo edu Latvala ees 0,6 sekundit, Suninen jääb maha juba 4,1-ga.Latvala on samal ajal finišis - edu Sunineni ees koguneb lausa 7,3 sekundit.

Suninen on katse finišis - ajaks 9.19,9.

Sordo lööb mõlema mehe ajad üle - ta edestab Latvalat avasplitis 0,8 sekundiga.

Latvala on esimeses splitis Suninenist 1,5 sekundit kiirem.

Stardiintervallid on täna taas kolmeminutilised.

Tänane päev on aga alanud - Teemu Suninen on rajal!Päike on parasjagu tõusmas, nii et päris pimedas autod siiski sõitma ei pea.

Rehviinfo: kõik sõitjad rajal viie keskmise seguga rehviga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1122088881254543360

Tänane esimene katse algab lühikese asfaldilõiguga ning teekate peaks üldiselt olema kõvem kui eile.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1122087995883102210

Citroeni tiimiboss Pierre Budar Ogier' intsidendist: "Meil oli väga väike probleem tagumiste pidurite jahutusvoolikuga. Jõudsime aga aja sees välja ning trahvi ei tule."

Praegu on seal tõesti päris pime - tundub, et esimese katse algus võib küll suhteliselt pime olla.

qqq: Millal seal päike tõuseb, kas esimene katse tõesti pimedas?

Tänak: "Oleme endiselt võitluses sees ja pikk maa on minna. Kõik on veel lahtine. Kui eile meil kõik töötas, oli kiirus olemas."

Kordusest näidatakse tõesti, et Ogier' autol sai hoolduseks ette määratud aeg otsa, kuid tiim jätkas veel tööd! Mingisugune töö jäi vist isegi pooleli!

Uudised hoolduspargist räägivad, et Sébastien Ogier tuli pargist väga hilja välja ning võimalik, et ta ei jõua õigeks ajaks kontrollpunkti ning saab selle eest ajatrahvi.

Tänane stardijärjekord on siin!https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1122085774902616064

Tere! Sellest teemast rääkis Karl Kruuda ühes varasemas "Kuuenda käigu" saates üsna põhjalikult:https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kas-wrc-sari-vajab-veel-uhte-reeglimuudatust-kui-palju-saavad-kaardilugejad-palka?id=85345335

Meelis: Tere, mind huvitaks, et mis süsteemi järgi kaardilugejate tasustamine käib ja kes nad palkab? Kas juht või meeskond?

Nõnda, tervitused taas! Uudiseid nii palju, et Esapekka Lappi ei saa täna rallit jätkata ning vihma pole vahepeal juurde sadanud.https://twitter.com/EsapekkaLappi/status/1122067229560987654

Tänane ajakava:Laupäev, 27. aprill:SS9 Speedagro Tanti - Mataderos (13,92 km) - kell 13.47SS10 Mataderos - Cuchilla Nevada (22,67 km) - kell 14.38SS11 Cuchilla Nevada - Characato (33,65 km) - kell 15.25SSS12 Super Especial Fernet Branca (6,04 km) - kell 17.26HoolduspausSS13 Speedagro Tanti - Mataderos (13,92 km) - kell 19.17SS14 Mataderos - Cuchilla Nevada (22,67 km) - kell 20.08SS15 Cuchilla Nevada - Characato (33,65 km) - kell 20.55

Tere hommikust! Öiseid uudiseid niipalju, et Latvala ajast võeti maha 49 sekundit - seega on paremusjärjestus nüüd selline:

Kalle Kaljula: Kollane vest ka seljas. Täitsa huvitav mis otsustatakse

Siin on näha, et keegi tõesti lehvitas lippu:https://twitter.com/Motorseries/status/1121877534050803712

Wrc: WRC laivis oli ka Latvala pardakaamerast näha punast lippu enne Lappi autot.

Kalle Kaljula: Kas tõesti mingi pealtvaataja tegi nalja. Vaevalt, et Latvala seda nüüd omast peast välja mõtles

Homme starditakse pööratud paremusjärjestuses, ehk Tänak on rajal tagantpoolt kolmas. Huvitav on näha, millised on homsed teeolud - juurde ei tohiks sadada, mis peaks eelise andma tagantpoolt tulijatele, ent on võimalik, et eelmiste päevade sajust on teed endiselt märjad või niisked.

Kudumisvarras: Korraldajad kinnitasid, et nemad ei ole mingit punast lippu tellinud

Aimar 2002: Lipumees tahtis Latvalat hoiatada ohu eest aga ainus asi millega märku anda oli punane lipp

Mikkelsen finišeerib neljanda ajaga - 17,7 sekundit kaotust.8. katse tulemused:

Ralli üldseis pärast reedet: Neuville tõusis liidriks, Tänak langes kolmandaks.NB! Latvalale antakse ilmselt vähemalt minuti jagu aega tagasi.

Suninen kaotab finišis 47,5 sekundit. Kas võib olla, et mõni rajaäärne lipumees tegi isetegevust?

Millegipärast ei näidata punast lippu auto sees oleva süsteemiga - Latvala märkis, et talle näidati punast lippu manuaalselt. Huvitav olukord - paistab, et Suninen ja Mikkelsen lõpetavad katse täiskiirusel!

Suninen kaotas neljandas splitis Neuville'ile 35,4 sekundit, Mikkelsen 12,1 sekundit.

Punase lipu korral antakse nüüd Latvalale, Suninenile ja Mikkelsenile korraldajate poolt aeg. Ülejäänud meeste ajad peaksid püsima jääma.

Sordo mainib sealjuures, et talle ei tulnud Lappi kohta hoiatust - tal lihtsalt vedas, et soomlase auto päris keset teed ei olnud ning sellest oli võimalik mööda põigata.

Latvala võtab igatahes hoo maha ning tundub, et nii on. Ja jälle kord Lappi avarii tõttu!

Kas katsele anti punane lipp?

Sordo finišis - kaotust 31,2 sekundit.

Latvala kaotab pisut juurde - eelviimases splitis on kaotust Neuville'ile juba 35,5 sekundit.

Lappi auto seisab raja ääres pärast ühte suhteliselt suurelt kiiruselt võetavat hüpet. Ilmselt kaotas ta seejärel auto üle kontrolli ning see käis üle katuse.

Latvala kaotus kolmandas splitis on pärast seda intsidenti 28,6 sekundit.

Ja ka Latvala tegi spinni! Kas päeva viimane katse ja sõitjad on väsinud?

Kalle Kaljula: kui veovõll siis pole hullu hooldusesse töristab välja küll

Esapekka Lappi on teinud avarii ning peab katkestama!

Meeke tõdeb finišis, et tal ei olnud kolmandat käiku.

Meeke finišis - kaotust 20,3 sekundit. Üldarvestuses jääb ta Neuville'ist nüüd 28,1 sekundit maha.

Kudumisvarras: Veovõll (driveshaft) läks katki, mitte roolivarras

Dani Sordo olevat korra seisma jäänud, aga liigub nüüd taas. Kas spinn temalgi?

Kalle Kaljula: Ai ai murdunud roolivarras palume nüüd rallijumalat, et hooldusesse välja venitaks

Tagantpoolt aga niipalju uudiseid, et Meeke ja Evans on teistest endiselt pisut aeglasemad. Evans finišeerib 15,9-sekundilise kaotusega.

Riivo Koppel: Pole hullu...tähtis pole kes lõpetab tänase päeva liidrina vaid mis koht on pühapäeva viimase katse lõpus..Ott näitas selgelt, et on konkurentsis

Tänak: "Mul on murdunud veovõll."Ja eestlane sõidab minema.

Finišis on Tänaku kaotus 24,8 sekundit, mis kukutab ta ööseks Neuville'ist 13,4 sekundi kaugusele! Õnnetu lõpp muidu korralikule päevale, aga midagi kadunud veel kindlasti pole.

Tänak teeb spinni ning kaotab kümmekond sekundit!

Ogier finišis - kaotust Neuville'ile tuleb 8,0 sekundit.

Päris korralik vahe - peaaegu 18 sekundit oli ta teisel läbimisel kiirem.

Wrc: Mis aja vahe tuli neuvilliel võrreldes hommikuse läbimisega ?

Eelviimases splitis kaotab Tänak Neuville'ile 3,7 sekundit. Ogier on seal maas 5,5 sekundiga.

Neuville finišis - 13.47,6 on tema päeva viimase katse lõppajaks.

Tänak on kolmandas splitis langenud Neuville'ist 2,1 sekundiga tahapoole.

Viis tükki - 3,93 km, 8,04 km, 11,72 km, 15,17 km ja 20,7 km peal.

Murjam: Mitu split-i siin hetkel on ?

Ogier kaotab kolmandas splitis Neuville'ile juba 4,3 sekundit.

Tänak on esimeses splitis kiireim - edu Neuville'i ees 0,7 sekundit, Ogier' ees 1,7 sekundit.

Neuville edestab esimeses splitis Ogier'd täpselt ühe sekundiga. Ott Tänak on nüüd samuti rajal.

Neuville on esimeses splitis taas hommikuse läbimise ajast mõne sekundi kiirem.

plarmo: @Sven suht selge, et Tänakul oli mingid probleemid. Peale seda katset saab teada.

Thierry Neuville on tänasele viimasele katsele startinud!

Sven Tantu: Nüüd algab katse, mis oli hommikul kõige keerulisem Oti jaoks, kaotas meeletult aega seal, loodame et nüüd õhtul läheb paremini.

Tänane viimane katse algab kell 22.51 - väikese pausi koht taas! Kes soovib, võib Delfi TV-st aja sisustamiseks Anett Kontaveidi mängu vaadata.

Ralli üldseis pärast 7. katset: Tänak on taas liider ja kohe päris kindlalt!

Mikkelsen lõpetab WRC-de rivi viienda ajaga, kaotust Tänakule tuleb 14,9 sekundit.7. katse tulemused - Tänakule teine katsevõit järjest!

Suninen on taas WRC-dest kõige aeglasem - kaotust tuleb 38,1 sekundit. Kumbki M-Spordi mees ei ole täna korralikku kiirust leidnud."Olin liiga ettevaatlik."

Latvala tuleb hetkel seitsmenda ajaga - kaotust 20,2 sekundit. Kõige hoolikamalt tuleb sealt endiselt jälgida Mikkelseni tulekut.

Tagumistest meestest on Mikkelsen taas see, kes päris korralikku tempot näitab. Neljandas splitis on ta 7,0-sekundilise kaotusega neljas.

Sordo tuleb finišisse neljanda ajaga - kaotust Tänakule 13,1 sekundit. Teiste tema ümber startijate aegu arvestades väga hea aeg.

Lappi kaotab finišis juba koguni 27,8 sekundit. Selle katsega hakkavad vahed paisuma!

Meeke: "Tee oli minu jaoks juba nii palju üles küntud, et mul polnud midagi teha. Autoga on kõik korras."Tundub tõesti, et tagumiste meeste ajakaotus tuleneb sellest, et tee läheb järjest kehvemaks. Vaid Sordo on enam-vähem esikolmiku kannul.

Splittide põhjal pole seni "suurele kolmikule" keegi vastu saamas. Meeke on samal ajal 19,9-sekundilise kaotusega finišis.

Evans kaotab Tänakule 16,6 sekundit, kusjuures mees ise arvas, et tegi hea katse.

Aimar 2002: Hea nali, kaotasime pisut jõudu aga vahe teistega on nii 10+ sekundit

Meeke'il on ehk eelmisest katsest ikkagi mingisugune probleem - tuletame meelde, et tema auto tagumine parem osa sai pisut kahjustada. Ta kaotab eelviimases splitis juba 16,0 sekundit.

Tänak: "Hea katse, aga ühe suure veetakistuse järel läks korra vesi mootorisse ning kaotasime mõneks ajaks pisut jõudu."

Tänak finišis - edu Neuville'i ees 7,8 sekundit, Ogier' ees 10,2 sekundit! Suurepärane!

Ogier kaotab Neuville'ile finišis 2,4 sekundit.

Aga eelviimases splitis on Tänak Neuville'ist lausa 5,1 sekundit kiirem! Ogier jääb seal maha 6,5 sekundiga.

Neuville tõdeb finišis, et tegi öösel video abil kõvasti tööd, et ennustada, millised kohad võiksid mudaseks minna. Enda sõnul tegi ta hea sõidu, Tänak tuleb temaga sekund-sekundis.

Meeke kaotab teises splitis samal ajal Tänakule juba 5,6 sekundiga!

Neuville paneb finišis esimese märgi maha - 17.46,3.

Tänak jätkab konkurentidest pisut parema tempoga - neljandas vaheajapunktis on tema edu Neuville'i ees 1,6, Ogier' ees 4,4 sekundit.

Teises splitis on Tänaku edu Neuville'i ees 1,7 sekundit, Ogier jääb maha 2,4-ga.

Tänak on esimeses splitis Ogier'st 0,7 sekundit kiirem.

Esimeses splitis on Neuville Ogier'st 0,8 sekundit aeglasem.

Lausa seitse (!) splitti: 3,78; 7,44; 11,33; 15,34; 20,56; 23,65 ja 27,41 km.

Eee: Mitu vaheajapunkti on siin katsel? Mis vahedega?

Sel katsel on endiselt intervall kolm minutit.

San: Kas 7 ndal katsel on stardiintervall ka 2 min?

Neuville on 7. katsele startinud!

WRC vaatleja: Tundub pigem, et Ottile see katse sobib. Esimesel läbimisel oli ka kiire, eks näha ole kas järgmised katsed ka kiire.

7. katseni pole palju jäänud - see algab juba kaheksa minuti pärast! Tuletame meelde, et juurdepääsuteede olukorra tõttu jäeti see katse hommikul ära, ent nüüd see toimub - kuid pealtvaatajaid raja äärde ei lubatud.

Ralli üldseis pärast 6. katset:

Mikkelsen teeb katsele siiski tugeva lõpu ning saab kolmanda koha - 3,1 sekundit kaotust Tänakule, kokkuvõttes on ta viies.6. katse tulemused:

sakum6du: Tundub, et Ott on kiiruse tagasi saanud

Suninen kaotab finišis 7,6 sekundit.

Suninen ja Mikkelsen esimeste vaheaegade põhjal erilist kiirust ei arenda.

Latvala on auto tagumise parema rehvi ära lõhkunud! Tema õnneks oli see suhteliselt vahetult enne finišit ning liiga palju aega kaotsi ei läinud. Paarist sekundist sai aga finišis 9,3.

Latvala tuleb samuti päris kenasti - kolmandas splitis on ta kolmas ning kaotab Tänakule täpselt kaks sekundit.

Sordo sõidab välja teise aja - kaotust Tänakule tuleb täpselt sekund.

Lappi finišis siiski hetkel alles viienda ajaga - kaotust Tänakule 8,1 sekundit.Sordo on samal ajal vaheaegade põhjal kenasti tulnud - kolmandas splitis jääb ta alla vaid Tänakule (+1,1).

Meeke finišis - 5,9 sekundit tuleb lõpuks kaotust. Auto parem tagumine ots on tal tõesti pisut kannatada saanud, aga tundub, et pigem kosmeetiliselt.Lappi on samal ajal suhteliselt hea tempoga tulemas ning võib katsel esikolmikusse murda küll.

mõra: Mõra klaasis ei tee mitte midagi ja see tekib ülikergelt, kui on eelnevalt klaasi servale natuke pihta saanud.

Evans finišis hetkel kindlalt viimase ajaga, kaotust Tänakule tuleb 8,9 sekundit.

Meeke on sedapuhku splittides Tänakust pisut maas. Evans ei ole endiselt kiirust leidnud ning jääb mõne sekundiga alla.Ülekandes mainitakse, et Meeke libises korra teelt välja ning lõi auto parempoolse osa vastu teeperve ära.

Tänak finišis - kiireim aeg, edu Neuville'i ees 4,8 sekundit ja Ogier' ees 5,1 sekundit! Hea algus pärastlõunasele tiirule.

Tänak on hüppelt maandudes tuuleklaasi mõra saanud. Loodetavasti püsib kõik korras.

Ogier kaotab katse lõpuga pisut ning jääb finišis Neuville'ile 0,3 sekundiga alla. Tuletame meelde, et ka hommikul andsid mitmed sõitjad selle katse lõpuga mitmeid sekundeid ära.

Kolmandas splitis on Tänaku edu Ogier' ees samas suurusjärgus - 2,1 sekundit. Neuville jääb maha 3,2-ga.

Teises splitis on Tänaku edu Ogier' ees juba 2,0 sekundit. Neuville jääb eestlasele alla 2,3 sekundiga.

Neuville'i aeg on finišis 9.14,5. Eelmisel aastal sõitis Tänak selle katse kuivades oludes läbi 8.43-ga, hommikul oli Meeke'i ajaks 9.19,1. Rada on pisut kiiremaks läinud küll.

Ogier on hoolimata oma suurest momendist splittides Neuville'ist sekundi võrra kiirem.

Tänaku esimene splitt on kena - ta on Ogier'st 0,8 ja Neuville'ist 1,2 sekundit kiirem.

Ogier' auto on ühes kiires kurvis ülejuhitav ning auto käib korra kahe ratta peal! Prantslasel tõsiselt vedas, et seal avariid ei tulnud ega isegi väga palju aega kaotsi ei läinud.https://twitter.com/Karlip1/status/1121835794484944896

Esimeses splitis on Neuville igatahes hommikusest läbimisest päris mitu sekundit kiirem. Ogier tuleb nüüd seal läbi temast omakorda veel 0,4 sekundit parema ajaga.

Sel katsel on taas stardiintervallid kolmeminutilised.

Rajaolud on vähemalt sel katsel küll endiselt päris märjad ja mudased - aga tuletame meelde, et see esimene katse oli ka hommikul kõige niiskem ja ligasem.

Neuville ongi rajal!

Nõnda - on aeg end tagasi rallilainele lülitada, sest kuues kiiruskatse on algamas!

Pärastlõunane rehviinfo on juba saabunud - Andreas Mikkelsen võttis kaasa kuus rehvi, kõik teised WRC sõitjad on endiselt rajal viie rehviga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1121818918379769856

Tänaku värsked kommentaarid!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-reedese-hommiku-jarel-nuud-tuleb-aru-saada-miks-me-sekundeid-ara-andsime?id=86034391

Ralli üldseis pärast 5. katset: Neuville ja Ogier tõusid esikolmikusse, Tänak on samuti suures mängus.

5. katse tulemused: Mikkelsenile katsevõit, Tänak alles üheksas.

Mikkelsen võtabki Ogier' ja Neuville'i ees 1,8 sekundiga katsevõidu! Suninen (+6,7) on Evansiga võrdne ning seitsmes-kaheksas.

Mikkelsen näitab splitis väga head minekut, jäädes 0,5 sekundiga alla vaid Ogier'le, Suninen (+4,0) on aga viimane.

Viimane võistluspaar: Suninen ja Mikkelsen. Läks!

Sordolt lõpuks sel katsel neljas (+3,7), Latvalalt viies (+4,7) aeg.

Latvala näitab splitis neljandat (+2,8), Sordo kuuendat (+3,3) aega.

Sordo ja Latvala on juba oma sõitu alustanud.

Finišis läheb Lappi 3,1-sekundilise kaotusega kolmandaks, Meeke 5,5-sekundilise kaotusega hetkel viimaseks. Põhjaiirlane jääb seega hetkel liidriks, aga Latvala pole veel rajal käinud. Tänak langeb Neuville'i seljataha ning on Ogier'ga täpselt viigis.

Lappi kaotab esimese ringi järel Ogier'le 2,3, Meeke 3,8 sekundit.

Järgmisena on rajal Lappi ja Meeke.

Finišis kaotab Evans esiduole 4,9, Tänak 5,1 sekundit. Võimalik, et rada on libedamaks läinud.

Vaheajapunktis on Evans Tänakust 0,2 sekundit kiirem, kusjuures mõlemad mehed kaotavad Ogier'le üle kolme sekundi.

Tänak ja Evans on samuti rajal!

Visuaalselt on küll autode vahel kohati päris suur vahe, kuid finišis sõidavad Neuville ja Ogier välja täpselt võrdse aja! 4.47,2 on teetähis, mida ülejäänud ründama asuvad.

Ogier lööb küll korra auto tagaosa vastu teeperve ära, aga edestab esimese ringi järel Neuville'i 1,3 sekundiga.

Ilm tundub juba päris kuiv olevat - vähemalt ei ole juurde sadamas. Pärastlõunal on ehk teeolud juba võrdlemisi kuivad.

Ogier ja Neuville on startinud!

Parque Tematico kruusaraja paarisrajakatse algab juba vähem kui kümne minuti pärast. Alustavad Ogier ja Neuville, seejärel on rajal Tänak ja Evans. Kes on mänginud näiteks WRC7 videomängu, nende jaoks peaks see katse vägagi tuttav olema

Nõnda - 7. katse toimub, aga ilma pealtvaatajateta.https://twitter.com/rallyargentina/status/1121780103124537344

Head uudised kohapealt - Jaan Martinson raporteerib, et korraldajad on lootusrikkad, et hommikul ära jäetud kolmanda katse teine läbimine pärastlõunal saab toimuda. Ametlikku kinnitust sellele aga veel ei ole.

Toyota kolmikjuhtimisel hakkame järgmist katset ootama - spetsiaalselt areenil toimuv kuuekilomeetrine publikukatse algab kell 18.03.

Mikkelsen avaldab sealjuures, et tal läks katse keskel rehv katki.

Ralli üldseis pärast 4. katset:

Andreas Mikkelsen lõpetab WRC sõitjaterivi kaheksanda ajaga ning langeb ka üldarvestuses samale reale.4. katse tulemused:

Teemu Suninen kaotab sarnaselt Lappile palju - 31,0 sekundit.

Latvala finišis neljanda ajaga, kaotust Neuville'ile 6,8 sekundit.

Sordo kaotab finišis 14,4 sekundit. Latvala tuleb samal ajal splittides enda kohta päris hea hooga.

Lappil läks kokkupõrke tagajärjel tagarehv puruks, sellest ajakaotus.

Kordusest näidatakse, kuidas Esapekka Lappi ühes vasakkurvis natuke teelt välja kaldus ning auto tagaosa pisut vastu teeperve lõi. Viimases splitis on ta seetõttu kusjuures üle 10 sekundi ära andnud, finišisse tuleb ta 25,0-sekundilise kaotusega.

Meeke kaotab finišis Neuville'ile 2,5 sekundit ning tõuseb üldarvestuses liidriks.

Riivo Koppel: Ehk ei pinguta üle, hoiab enamvähem stabiilset joont ja ei lõhu autot

Evans kaotab finišis Neuville'ile 8,4 sekundit.

Tänak: "Tegime puhta sõidu, seega tundub, et olud olid muutlikud. Probleeme polnud."

Tänaku kaotus püsib finišis 10,2 sekundi peal. Kas autoga on kõik korras?

Tänak kaotab juurde! Viimases pslitis on vahe Neuville'iga juba 10,1 sekundit.

Ogier finišis - kaotust Neuville'ile tuleb 6,5 sekundit.

Meeke, Evans ja Lappi ei suuda samuti Neuville'i tempos püsida.

Neuville jääb oma sõiduga rahule ning tõdeb, et rajaolud olid tunduvalt paremad kui esimesel katsel.

Neuville finišis - 14.05,5 on tema ajaks. Huvitav on nüüd näha, millise tempoga Tänak jätkab.

Neljandas splitis on Tänak Neuville'ist juba 5,3 sekundit aeglasem - kas midagi väikest juhtus? Ogier kaotab seal Neuville'ile 5,9 sekundiga.

Kolmandas vaheajapunktis on Tänak Neuville'ist 1,1 sekundit aeglasem, Ogier kaotab belglasele 3,4 sekundit.

Teises splitis on Tänaku edu Neuville'i ees 0,3 sekundit, Ogier jääb 2,5 sekundi kaugusele.

Sel katsel on stardiintervallid kaheminutilised.Tänak on esimeses splitis kiireim - Neuville'i edestab ta 1,3, Ogier'd 2,0 sekundiga.

Neuville on rajal!

Nõnda - Thierry Neuville on valmis 4. katsele startima!https://twitter.com/OfficialWRC/status/1121761232065892352

asso: Väike ettepanek Delfile. Kuuenda Käigu ja teiste saadete järelekuulamise juures võiks olla koht, kust saad ka helilõigu tugevust ise reguleerida. Raske on sobitada seda endale millegi taha taustaks mängima, kui heli ei saa sellel saatel eraldi reguleerida.

Antud juhul olid läbipääsmatud või väga kahjustatud kõrvalteed, mis katsele viisid - seetõttu ei oleks saanud meditsiinipersonal või päästjad oma tööd teha. Tegu oli ohutuskaalutlustel ära jäetud katsega.

Aimar 2002: Tegu autoralliga aga mingi muda pärast jäetakse katse ära. Saan aru kui probleemid oleks pealtvaatajatega.

Tuletame meelde, et kolmas katse on ära jäetud - seega jätkub ralli 4. kiiruskatsega kell 16.08. Väikese puhkepausi aeg.

Ralli üldseis pärast 2. katset:

Viimase WRC autona rajal olev Mikkelsen alustab endale suureks tõestamiskohaks olevat rallit hästi - ta sõidab sel katsel välja kolmanda aja, kaotust Meeke'ile 2,0 sekundit.2. katse tulemused:

Suninen on finišis hetkel viimase ajaga - ta kaotab isegi Neuville'ile. Liidrist Meeke'ist jääb ta maha 14,3 sekundiga.

Latvala on finišis viies - kaotust Meeke'ile 4,7 sekundit.

Järgmised mehed Latvala ja Suninen ei ole väga nobedalt alustanud, Mikkelsen on aga avasplitis lausa kolmas.

Dani Sordo on finišis ning kuigi ta on splittides pidevalt kiireim, on finišis tema aeg kolmas - kaotust Meeke'ile 3,1 sekundit.

Autodel käib rajal ikka tõsine mudamaadlus! Teed on ikka tõsiselt sopased.

Lappi sõidab välja kolmanda aja - kaotust Meeke'ile 4,5 sekundit.Nüüd on lõpuks ka WRC All Live'is otsepilt tagasi!

Siim: Tagant tulevatel sõitjatel on ilmselgelt ikkagi eelis :)

Esimeses splitis on väga head minekut näitamas Sordo, kes on seal Tänaku ees koguni 1,5 sekundiga liider.

Meeke läheb katse finišis Tänaku ette täpselt ühe sekundiga liidriks.

Evans läheb finišis hetkel napilt teiseks - kaotust Tänakule 7,1 sekundit.

Elfyn Evans jääb splittide järgi alla isegi Neuville'ile, ent Kris Meeke on teises vaheajapunktis Tänakust 0,4 sekundit kiirem.

Tänak finišis - edu Ogier' ees koguneb lausa 7,2 sekundit, Neuville kaotab 12,0 sekundiga! Võimas algus!

Helikopteril on mägede vahel pildi edastamisega millegipärast raskusi. Olud ei ole ainult sõitjate jaoks keerulised!

Kristo: Mis toimub ülekandega? Ikka näitab vaid intervjusid.

Tänaku edu on kolmandas splitis Ogier' ees 1,9 sekundit, Neuville jääb maha täpselt viie sekundiga.

Ogier edestab finišis Neuville'i 4,8 sekundiga.

Huvitaval kombel on sealjuures Ogier' edu Neuville'i ees üha suurenemas - viimases splitis on see juba 5,6 sekundit.Belglane on samal ajal finišis - ajaks 9.32,1.

Tänak on esimestes splittides mõnusalt kiire! Teises splitis on tema edu Ogier' ees 1,8 sekundit, Neuville'i ees 3,5 sekundit.

Olgu siinkohal ka tänane stardijärjekord ära mainitud:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1121734282903523329

Tundub sealjuures, et otsepildiga rajalt on mingisugused probleemid - autod on juba ammu rajal, et saatejuhid peavad stuudios endiselt aega täis rääkima...

Ogier kaotab esimeses splitis Neuville'ile 0,5 sekundit.

Sellel katsel on neli splitti: 2,81 km, 5,38 km, 9,18 km ja 13,8 km.

Nüüd on peagi rajal ka Ott Tänak - stardiintervallid on kolmeminutilised. Neuville on samal ajal avasplitis esimese märgi maha pannud - 1.52,5.

Thierry Neuville ja Sébastien Ogier on tänasele avakatsele startinud!

Ott Tänak tänase päeva eel: "Rehvide purunemise mõttes olukord nii riskantne ei ole, olud on lihtsalt keerulised. Päev on kindlasti täis üllatusi ja suur väljakutse."

Sealjuures ei ole korraldajad veel infot jaganud selle kohta, kas kolmanda katse teine läbimine toimub või mitte. Selles suhtes on pisut kahju, et tegu on päeva pikima trassiga.

Sümboolset rehviinfot ka: kõik WRC sõitjad on rajal viie keskmise seguga rehviga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1121720298586423297

Jaan Martinson teatab kohapealt: "Ilm Villa Carloz Pazis on pilvine, vihma ei saja, kuid teed on kaks päeva kestnud vihmast veel läbimärjad. Ning pilved on väga madalal, mis tähendab, et mägedes võib juhtuda, et tuleb sõita pilve sees, kus nähtavus on väga kehv."

Vihma on ikka sadanud ning olukord on koguni nii hull, et korraldajad on otsustanud 3. kiiruskatse sootuks ära jätta!https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1121726332910444544

Taimi P.: Kas ehk on võimalik saada infot, kuidas on hetkel ilmaoludega Argentiinas?

Neuville kaotab Tänakule 2,1 sekundiga ning eestlasel on juba esimene katsevõit kirjas!

Ogier läheb teiseks, aga temagi kaotab Tänakule selgelt, 1,6 sekundiga.

Tänak: "Kõik on väga lihtne - raske on midagi homseks ennustada, sest me ei tea, kui raskeks olud kujunevad. Homme tuleb tõsine väljakutse."

Ott Tänakult võimas algus - seni kiireim aeg, edu Meeke'i ees 1,7 sekundit!

Evans võtab asja natuke rahulikumalt, seda oli ka visuaalselt näha. Kaotust Meeke'ile 1,4 sekundit.

Kris Meeke on lõpuks mees, kes suudab Mikkelseni aja üle lüüa - aga vaid 0,3 sekundiga.

Lappi kaotuseks tuleb 0,9 sekundit.

Sordolt Latvalaga täpselt võrdne aeg. Seni on kõik suhteliselt ühte auku sõitnud, aga tegu on ka võrdlemisi lühikese katsega.

Latvala kaotab Mikkelsenile 0,3 sekundit.

Latvalale jookseb ühe sirge lõpus koer ette! Õnneks suutis auto mööda põigata, aga keegi peaks selle hulkuva peni küll igaks juhuks kinni võtma...

Suninen sõidab väga agressiivselt ning eksib pisut viimasel ringteel - kaotust Mikkelsenile tuleb 1,5 sekundit. Enne seda nägi tema sõit päris hea välja.

Mikkelsen ei löö Greensmithi paljuga - tema ajaks on 2.00,6.

WRC2 masinad on nüüd kõik katse läbinud - siin on nende ajad. Nüüd on aga korda WRC-de käes!

Esimene sõitja Kajetanowicz näitab kohe, et rada on vihma tõttu libe - ta teeb väikese spinni ning kaotab aega.

Nõnda - Argentina ralli esimene katse on tasapisi algamas. Stardijärjekorra leiate mõni postitus altpoolt ning sealt on näha, et alustavad kuus WRC2 autot.

Vihma on Villa Carlos Pazis järjepidevalt sadanud ning olud meenutavad vaat et juba mõne aasta Walesi etappi.

Tänaöise avakatse stardijärjekord. Ott Tänak on järjekorras 14.https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1121493845164863488/photo/1

Ralli alguse eel on paslik kuulata ka rallisaate "Kuues käik" värsket osa, kus Argentina etappi lahati!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-miks-ostis-ott-tanak-osaluse-markko-martini-tiimis?id=86007615

Vihmasajud on olnud sedavõrd tugevad, et korraldajad on homse võistlustrassi avalikkuse jaoks praegu kinni pannud, et teid säästa.https://twitter.com/rallyargentina/status/1121448722775384064

Nüüd on kõik WRC mehed kolm korda rajal käinud. Ilmselt väga palju rohkem rajale ei tulda, sest teeolud on juba väga kehvad.

Tänak saab kolmandal läbimisel kirja 2.40,7 ning aega ei paranda.

Mõned sõitjad on kolmanda läbimise teinud, kuid üldpilt suurt muutunud pole.

Meeke'i teine läbimine tõi kaasa väga aeglase aja. Kas väike eksimus?

Suninen parandas ning tõusis kümnendalt kohalt viiendaks.

Hetkeseis endiselt palju muutunud ei ole.

Sven Tantu: Kas seekord polnud WRC live ülekannet testikatselt? või kui oli saate ehk linkida järelvaatamiseks?

Esimesed sõitjad on nüüd ka teist korda testikatse läbinud. Minimaalselt on parandanud Sordo, Lappi ja Suninen, kuid kohad on meestel samaks jäänud. Tänak sõitis välja 2.37,8 ning jätkab hetkel esikohal.

Argo L.: Te jätke meelde testikatse esimese läbimise järjekord. Ning võrrelge seda pühapäevase ralli üldtulemuste järjekorraga. Arvan,et suurt vahet ei tohiks olla!

Vahepeal sõidavad WRC2 masinad, aga peagi on taas rajal ka WRC autod.

Ott Tänaku kommentaarid vihjasid sadanud vihmale: "Näeme, mis on viimase paari päevaga juhtunud, seetõttu tuleb reede üks suur katsumus."

Esimene läbimine on WRC autodel sellega ka läbi - sellised on esimesed ajad:

Rada läheks justkui pisut aeglasemaks - Mikkelsen kaotab Tänakule 3,7 sekundit.

Suninen kaotab Tänakule esimesel läbimisel lausa 6,6 sekundit.

Latvala alustab tagasihoidlikult - 4,3 sekundit kaotust Tänakule.

Dani Sordo kaotab Tänakule 2,9 sekundit.

Lappi kaotus esimesel läbimisel on Tänakule 3,2 sekundit.

Meeke kihutab välja Neuville'iga võrdse aja. Põhjaiirlane on seni sel hooajal neljast testikatsest koguni kolmel kiireima aja välja sõitnud.

Ott Tänak paneb märgi maha - 2.34,9 on seni kiireim aeg ning Neuville'i sõidust 0,7 sekundit kiirem!Elfyn Evans kaotab Tänakule täpselt 4,0 sekundiga.

Ogier jääb Neuville'ile esimesel läbimisel 0,5 sekundiga alla.

Neuville on esimese läbimise teinud - 2.35,6 on tema ajaks. Rada on tõesti mudane!

Öösel on sadanud väga palju vihma ning rada on seetõttu päris märg ja teele tekivad suhteliselt kergelt roopad.

Testikatse eel jõuab kenasti ära vaadata ka Ott Tänaku värske videoblogi!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanaku-videoblogi-tanak-mingit-muutust-on-vaja-kogu-meeskond-tootab-selle-nimel?id=86021087

Tere päevast! Argentina ralli testikatse on peagi algamas ning esimene läbimine peaks olema MM-sarja üldarvestuse järjekorras: Neuville, Ogier, Tänak jne.