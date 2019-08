BLOGI ja FOTOD | Tänak võitis testikatse, Meeke pani poolehoidjate närvid proovile ning Lappit tabasid probleemid

Soome ralli

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1156860416959668224

Testikatse on sellega läbi! Tänak sai kirja parima aja. Teised Toyota mehed Meeke ja Latvala jäid jagama kuuendat positsiooni. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1156868507142938624

Testikatse paremusjärjestus:

Vahepeal on tulnud ka selline uudis. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ametlik-sebastien-ogier-lopetab-jargmisel-aastal-karjaari?id=87013935

Soome ralli korraldajad manitsevad fänne, et need ikka viisakalt käituksid. https://twitter.com/RallyFinland/status/1156859646663188480

WRC-sõitjatest proovib praegu ainsana rajal kiirust koguda Latvala. Ülejäänud mehed on hooldusalas.

Värsked muljed otse Soomest! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-soomes-martin-jarveoja-soome-ralli-eriparast-kui-auto-soidab-kiiresti-peab-ka-legendi-kiiremini-lugema?id=87013359

Mikkelsen läbib raja ka viiendat korda. Taas on ajaks 1.54,7, mis hoiab teda neljandal positsioonil.

Kuna testikatsel on olnud publikuga probleeme ja sisse on tulnud katkestusi, siis kestab testikatse kell 13.50-ni. https://twitter.com/RallyFinland/status/1156848112088027136

Breen tõuseb ajaga 1.54,6 kolmandaks. Tundub, et Breen leiab aina paremat tunnetust ja Hyundai on tema palkamisega teinud tõenäoliselt hea otsuse.

Vahepeal liidriks olnud Meeke ei suuda neljandal läbimisel parandada. Tulemuseks 1.55,1 ehk 0,1 sekundit tema eelmisest ajast kehvem. Britt on üldises pingereas kuues.

Tänak ikka liider:

Mikkelsen tõuseb 1.54,7-ga kolmandaks.

Neuville on seni testikatsega igati rahule jäänud. https://twitter.com/thierryneuville/status/1156845232350257152

Neuville ja Suninen parandavad neljanda läbimisega tulemusi. Neuville tõuseb 1.54,1-ga Tänaku järel teiseks. Suninen kerkib 1.54,8-ga kolmandaks.

Meenutus ka Kris Meeke'i ärevast olukorrast tänasel testikatsel. https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1156812454346801152

Meenutus raja ääres tuterdanud pealtvaatajast. https://twitter.com/Burgrid7/status/1156838944052600832

Praegune paremusjärjestus. Tänak taas liidrikohal.

Latvala ja Ogier sõidavad välja Meeke'iga täpselt võrdse aja. Kõigi tulemuseks on praegu 1.55,0.

Tänak kerkib taas liidriks. Uueks põhiajaks on 1.53,8.

Tänak on alustanud testikatse kolmandat läbimist.

Meeke hoiab praegu esikohta, Tänak kaotab talle 0,2 sekundiga.

Roland Poom saab oma Ford Fiesta R2 autoga kirja aja 2.23,5, mis annab üldarvestuses praegu 26. koha.

Thierry Neuville'i stiilinäide testikatselt.

Huvilised saavad ekraani taga samuti oma oskused proovile panna. https://twitter.com/AnneSandelin/status/1156833786405019648

Lappi sai ajaks kõigest 2.24,7.

Meeke läheb 1.55,0-ga liidriks. Tänak ei ole kolmandat läbimist veel teinud.

Lappil on testikatsel probleeme. Auto liigub väga aeglaselt. https://twitter.com/TaaviSevostjano/status/1156830042883788802

Praegune paremusjärjestus. Tänak jätkuvalt juhib Lappi ja Latvala ees.

Testikatse on taas jätkumas.

Kuuekordse maailmameistri stiilinäide testikatse teiselt läbimiselt.

Ott Tänak testikatse teisel läbimisel:

Rajalt lennanud kivi tabas ühte pealtvaatajat silma nurka. https://twitter.com/RallyeSport/status/1156825741163671552

Tänak annab samal ajal märku, et seni on asjad tema jaoks sujunud hästi. https://twitter.com/OttTanak/status/1156825648025034752

Väidetavalt on üks pealtvaataja saanud kiviga pihta. Täpsem info veel selgumisel.

Midagi on igatahes juhtunud. https://twitter.com/vpietarinen/status/1156823421675876353

Testikatse seisab taas. Kuuldavasti on üks pealtvaataja viga saanud. https://twitter.com/vincepettit/status/1156823568753274883

Kaks aastat tagasi Soomes võidutsenud Lappi on seekordseks ralliks hästi valmis. Kiirust mehel jagub. https://twitter.com/F_Gustavsson/status/1156821216856072193

Tänak jätkuvalt juhib. Lappi teine, Latvala kolmas.

Toyota on praegu olukorraga rahul. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1156819299631292417

Ogier tõuseb ajaga 1.56,6 teiseks.

Testikatse jätkub. Tänak on teistkordselt raja läbinud ja aega veelgi parandanud. Tänaku ajaks 1.55,2.

Gus Greensmithil oli testikatsel ärev moment. https://twitter.com/jiipihlaja/status/1156817725882327040

Latvala stiilinäide testikatse esimeselt läbimiselt. https://twitter.com/akikojmlfani/status/1156815681624641538

Tundub, et testikatse on peatatud just selliste meeste pärast. https://twitter.com/DanielKalan/status/1156816579050561536

Testikatse on korraks seisma pandud, kuna rahvast on raja ääres hullumoodi palju. Igaks juhuks korratakse üle kõik turvareeglid. Delfi sporditoimetuse juht Peep Pahv raporteerib raja äärest, et sellist rahvamassi ei ole Soome ralli testikatsel varasemalt nähtud.

Andreas Mikkelsen testikatsel:

WRC-mehed on kõik ühe korra testikatse läbinud.

Soomes Hyundai rooli keerav Craig Breen läheb kolmandaks, kaotust Tänakule 0,8 sekundit. Sel hooajal esmakordselt MM-sarjas kihutav Breen tunnistas, et ta tundis WRC-sarjas sõitmisest suurt puudust ning tõeliselt hea on tagasi olla.

Rally Estonial vigastada saanud Elfyn Evansit asendav Gus Greensmith läheb seitsmendaks, kaotust Tänakule 3,6 sekundit.

Latvala saab kirja neljanda aja, kaotust Tänakule 1,2 sekundit. Latvala tõdeb, et Soome rallil võitmiseks tuleb olla väga enesekindel. Latvala sõnul on õige tunne juba tulekul.

Loeb testikatsel:

Lappi esimese läbimise järel: „Tunnen ennast autos mugavalt. Puhkus oli hea ning kõik on hästi. Auto on paljulubav.“

Kaks aastat tagasi Soomes võidutsenud Lappi kerkib teiseks, kaotust Tänakule 0,5 sekundit.

Tänak testikatsel.

Meeke läheb teiseks, kaotust Tänakule on 1,2 sekundit.

Praeguseks on aja kirja saanud viis meest. Tänak on jätkuvalt esimene.

Ogier tunnistab, et ta ootab Soomest head võistlust, kuna rallieelne test läks väga hästi. Neuville tõdeb, et tema eesmärgiks on suuri rivaale edestada. „Anname endast parima,“ lubas Neuville.

Ogier saab ajaks 1.58,8. Neuville'i aeg on aga 1.58,3 ehk Tänakule kaotavad mõlemad vähemalt kaks sekundit.

Tänak esimese läbimise järel: „On olnud mõnus puhkus. Olen nädalavahetuse eel väga elevil. Meil on nädalavahetuseks koos väga hea pakett.“

Esimesena rajale läinud Tänak saab ajaks 1.56,3.

Tänak on rajal!

Testikatse on kohe algamas!

