BLOGI JA FOTOD | Tänak alustas Monza MM-rallit kolmanda ajaga, liider on Ogier

Monza ralli, neljapäev

Mida tippsõitjad avapäeva järel ütlesid? https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ogier-jai-avakatsega-rahule-neuville-kurtis-libedust-evans-oli-liiga-ettevaatlik?id=91864709

"Ma arvan, et see katse andis aimu, mis meid ees ootab. Tegime puhta sõidu ja homme läheb kindlasti huvitavaks," sõnas Tänak tänase ainsa kiiruskatse järel. https://twitter.com/OttTanak/status/1334500623602094080

Sellega ongi esimene võistluspäev lõppenud. Homne põnev päev stardib meie aja järgi kell 8.58.

Avakatse tulemused - liider Ogier, Tänak kolmas!

Evans saab aja 3.34,2. MM-sarja liider tegi ühes kurvis ka kerge vea, mis võis maksta umbes sekundi.

Ja nüüd MM-liider Evans, kes lõpetab stardirivi.

Ogier on uus liider ajaga 3.31,5. Prantslane ütles, et tal tulebki kõvasti sõita, sest vaja on rallivõitu.

Neuville on katse finišis uue liiderajaga 3.32.0! Võimsa lõpu teinud belglane edestas Tänakut 1,5 sekundiga.

Neuville on rajal.

Tänak ütles katse järel, et see andis aimu, mis neid ees ootab. "Puhas sõit. Homme läheb kindlasti huvitavaks."

Ott Tänak saab uueks liidriajaks 3.33,5! Sekund kiirem kui Rovanperä.

Ja nüüd Tänaku kord!

Rovanperä on uus liider ajaga 3.34,5. Rovanperä ütles, et katse läks okeilt.

Ja nüüd on Rovanperä rajal.

Tuli info, et Katsuta masinal sai roolisüsteem viga. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1334489937064976385

Teine M-Spordi mees, Suninen saab ajaks 3.37,9. See on neljas resultaat.

Lappi ütles, et katse oli naljakas. Soomlane tunnistas, et suuri eesmärke ei tema ega M-Sport selleks nädalavahetuseks seadnud ei ole. Üritab lihtsalt endast parima anda.

Lappi saab Sordoga sama aja 3.35,2.

Nüüd on Lappi kord. Seejärel Suninen, Rovanperä ja Tänak.

Sordolt uus liidriaeg 3.35,2.

Ja nüüd on Sordo rajal.

Greensmith lõpetab ajaga 3.35,5 ja läks liidriks. Katsuta finišisse ei jõudnudki. Jaapanlase masina esiosa oli päris kõvasti kannatada saanud.

Juba on ka Greensmith rajal.

Katsuta tegi sõiduvea ja jaapanlase masin jääbki betoonseina kõrvale seisma! Katsuta üritab end kuidagi välja ukerdada, kuid tundub, et rattad käivad muru peal ringi.

Nüüd on Toyota mehe Katsuta kord.

WRC masinaga MM-debüüti tegev Veiby (Hyundai) lõpetab ajaga 3,38,3 ja läheb liidriks.

Rajal on norralane Veiby.

Morbidelli kaotas liidrile koguni 29,2 sekundiga.

Nüüd on rajal itaallane Morbidelli. Meenutame, et Tänak stardib kell 15.41.

Tidemand sõidab välja aja 3.41,3. Kaotust liidrile 1,4 sekundit.

Nüüd on rajal Tidemand.

Östberg ütles, et see ralli pakub suuri väljakutseid, sest pead tuleb kõvasti murda ka rehvivaliku osas. Katsed on niikuinii uued.

Östberg kaotas Fourmaux`le 0.1 sekundiga.

Teine mees, M. Östberg on rajal.

Fourmaux saab ajaks 3.39,9.

Esimene mees, WRC2 sõitja Fourmaux on rajal!

Selline on avakatse stardirivi kohaliku aja järgi (Eesti ajas tund juurde):

Kohe stardib esimene kiiruskatse! Kell 15.08 algava katse pikkuseks on 4,33 km.

WRC-sõitjate testikatse ajad:

WRC ametlik Twitteri leht teatab, et testikatse on läbi.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1334457183896006656?ref_src=twsrc%5Etfw

Tänak teatab sotsiaalmeedias, et sai Monza rallist meki suhu. "Väljakutse on korralik, selles pole kahtlustki," kirjutas ta Twitteris.https://twitter.com/OttTanak/status/1334454620349927424?ref_src=twsrc%5Etfw

Evans, Lappi ja Greensmith on neljandat korda rajal käinud, aga ajad on kesised, 3.18 või kehvemad.

Kolm kohustuslikku testikatse läbimist on seega tehtud. Saame näha, kas keegi tippmeestest tuleb veel rajale, aga esimese kiiruskatseni pole enam sugugi kaua aega jäänud. See algab Eesti aja järgi juba 15.08.

Tänak parandab kolmandal läbimisel jõudsalt aega, eestlane tõuseb Neuville'i järel teiseks. Vahe on siiski märgatav, 2,1 sekundit.

Evans sai lõpuks normaalse tulemuse kirja, ta läheb 0,5 sekundiga Tänaku ette ja kuuendale kohale.

Esimesel läbimisel pirueti teinud ja pisut autot lõhkunud Elfyn Evans on WRC-meestest ainuke, kes pole uuesti rajale tulnud. Ju siis Toyota mehaanikutel on, mida parandada.

Esapekka Lappi käis rajal juba kolmandat korda:

Tänak saab teisel läbimisel kirja aja 3.15,4, mis on 2,3 sekundit kiirem kui esimesel korral. Ent parandajaid on veelgi, näiteks tõuseb Rovanperä teiseks. Neuville'iga on vahe siiski suur, koguni 3,7 sekundit.

WRC otseülekanne on läbi, jätkame tulemuste edastamist otseblogi vahendusel. Vähemalt kahel korral peaksid rajale tulema veel kõik sõitjad.

Nüüd on rajal käinud ka R5-autod ja esikümme on järgmine:

Škoda Fabia Rally2 autoga sõitev rootslane Pontus Tidemand sõidab viienda aja (+11,1) ja edestab ka mitut WRC-meest.

Testikatse esimese läbimise tulemused:

Tipud on oma esimese etteaste teinud, edasi tulevad Gus Greensmith (Ford), Takamoto Katsuta (Toyota), Ole Christian Veiby (Hyundai) ja siis juba WRC2 ja WRC3 klassi sõitjad.

Sordo alustab samuti rahulikult, kaotust Neuville'ile on 14,1 sekundit.

Sunineni tiimikaaslane Esapekka Lappi läheb kolmandaks (+7,8).

Teemu Sunineni Ford vibab teel silmanähtavalt, tema kaotab Neuville'ile 14,1 sekundiga. Seni tundub, et Monza olud sobivad vaid Neuville'ile ja Ogier'le.

Testikatse kohta on täna hommikul olnud väga suured vahed, Rovanperä kaotab Neuville'ile koguni 15 sekundit.

Tänakult kommentaare ei saadud. Viienda mehena on rajal Kalle Rovanperä (Toyota).

Tänak jääb Neuville'ile alla üheksa sekundiga ja läheb kolmandaks.

Kaamera jõudis ka hooldusalasse. Evansi autol suur midagi viga ei ole, tagapamper sai pisut kannatada,

Neuville on omakorda Ogier'st 4,5 sekundit kiirem, nüüd on Tänaku kord.Neuville'i kommentaar: "Väga libedad olud olid. Sama on ilmselt ka ralli ajal."

Teisena jõudis finišisse Sebastien Ogier, edu Evansi ees on koguni 17 sekundit.

Evans pikemaid kommentaare ei jaganud ja hakkas hooldusala poole sõitma.

Monzas on temperatuur sisuliselt nullis ja Evans teeb juba pooleteise minuti järel pirueti. Auto tagaosast tuleb suitsu!

MM-sarja liider Elfyn Evans on testikatset alustanud ja ülekanne käib:

Testikatse esimest läbimist näitab otsepildis ka WRC ametlik Facebooki leht. Pisut enne kella 11 saame otsepildi lingi panna ka Delfi blogisse.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1334407749640269827?ref_src=twsrc%5Etfw

Peep Pahvi ralli eelvaade keskendus MM-sarja liidrile Elfyn Evansile.https://www.delfi.ee/article.php?id=91853085

Tere hommikust! Alustuseks meenutame eilseid Ott Tänaku mõtted Monza ralli kohta.https://www.delfi.ee/article.php?id=91855089