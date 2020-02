BLOGI JA FOTOD | Rootsi ralli võitis Evans, Tänakule teine koht, kolmandana lõpetanud Rovanperä pani punktikatse kinni

Rootsi ralli pühapäev

MM-sarja punktitabel. Raske öeldagi, kes Mehhikos nüüd esimesena startima peab.

Ralli lõppseis:

Võidumehe esimesed sõnad: "Tänud kõigile, kes selle teoks tegid! Need kutid seal tegid mulle uue tiimiga kohanemise väga kergeks. Keeruline katse oli, ma ei hakanud oma õnnega mängima."

Viimases splitis kaotab Evans Rovanperäle 8,8 sekundit, Tänakule 4,2.

Evans jääb punktikatsel punktideta. Kuues aeg, kaotust Rovanperäle 9,1 sekundit.

Tänak finišis hetkel neljanda ajaga, kaotades Rovanperäle 4,6 sekundiga. On vist selge, kellele 5 punkti lähevad.

Evans kaotab teises splitis Rovanperäle 5,6 sekundit. "Ei saa kurta. Autol on kiirust, pean seda veel lihtsalt rohkem tundma õppima."

Kolmandas splitis kaotab Tänak Rovanperäle juba 4,6 sekundit...

Evans võtab rahulikult, esimeses splitis kaotust Tänakule 3,3 sekundit.

Rovanperä jääb punktikatse liidriks. Ogier läheb katsel kolmandaks, kaotades talle 3,9 sekundit. Nii lõppes siis kolmanda-neljanda koha heitlus.

Ogier kaotab viimases splitis Rovanperäle 4 sekundit! 19-aastasele soomlasele kolmas koht!

Teises splitis jääb Tänak Rovanperäle 0,2 sekundiga alla.

Rovanperä läheb katset juhtima, Neuville'ist oli 3,7 sekundit kiirem.

Tänak on välja sõitnud kiireima esimese spliti, juhtides Ogieri ees 0,7 sekundiga!

Teises splitis kaotab Ogier Rovanperäle 0,7 sekundiga!

Lappi jääb finišis Neuville'ile 3,1 sekundiga alla. "Väga keeruline. Palju muda. Ma ei kontrolli vahel autot, see lihtsalt seilab mööda muda. See võtab kogu enesekindluse ära."

Ogier läheb omakorda esimeses splitis Rovanperä ette 0,3 sekundiga juhtima.

Tundub tõesti, et sellest ei piisa. Rovanperä edestab teises splitis Neuville'i juba 1,3 sekundiga.

Rovanperä läheb esimest splitti 0,4 sekundiga Neuville'i ette juhtima!

Neuville on finišis seni parima ajaga, edestades Sunineni 15,1 sekundiga. "Pidime suruma nii punktide kui ka koha pärast. Ma ei tea, kas sellest piisas. Hakkasime esimesi rehve kaotama. Peame vaatama, mida tüübid tagapool tegid."

Teises splitis kaotab Lappi Neuville'ile 0,4 sekundiga. Läheb tihedaks!

Breen jääb finišis Suninenile 1,5 sekundiga alla. "Ma ei jäänud rahule. Tahan alati paremat. Tahaksin samuti võidu ja poodiumi peale heidelda."

Lappi jääb esimeses splitis Neuville'ile vaid 0,2 sekundiga alla.

Teises splitis edestab Neuville Sunineni ja Breeni juba 9,1 sekundiga.

Neuville juhib esimeses splitis 4,2 sekundiga Breeni ja 5,1 sekundiga Sunineni ees.

Suninen läheb katset Katsuta ette 12,5 sekundiga juhtima. Katse alguses suretas ta auto korraks välja, sama tegi ka Katsuta. "Kahju, et me siit palju punkte ei saanud. See katse oli kohutav, suretasime auto juba esimeses kurvis välja."

Katsuta edestab katse finišis Huttuneni 1,7 sekundiga. Esimeses splitis juhib Breen Sunineni ees 0,9 sekundiga.

Katsuta kaotab esimeses splitis nii Suninenile, Huttunenile, Östbergile kui Lindholmile. Suninenist jääb maha juba 6 sekundiga.

WRC3 klassis võitis Rootsi ralli Jari Huttunen (Hyundai i20 R5) kaasmaalase Emil Lindholmi (Škoda Fabia R5) ees.

Mads Östberg on WRC2 sarja etapivõitjana finišis. Kaasmaalasele Veibyle tegi sel katsel 7,6 sekundiga tuule alla, kokkuvõttes jäi vahe 23,4 sekundit.

Kõik mehed on ühe varurehvi kaasa võtnud. Igaks juhuks. Ralliparki on vaja ka tagasi jõuda.

Ole Christian Veiby on rajal. Tema järel stardivad Mads Östberg, Emil Lindholm ja Jari Huttunen ning alles 15 minuti pärast esimese WRC autona Takamoto Katsuta.

Andrea Adamo: "See viimane katse võib olla täis üllatusi. Nende oludega saab olema keeruline. Usun, et kellelgi ei jää eriti piike alles."

andres.mand@nukufilm.ee: Tundub, et viite bonuspunkti lähevad jahtima 6 meest: Ott, Seb, Rova, Lappi, Neuville ja Suninen. Vaevalt, et Evans hullu hakkab panema, tal üritab oma teist rallivõitu kindlustada ja Breen peab masina kindlalt finišisse tooma.

Neuville ütles hooldusalas enne rajale minemist, et püüab punktikatselt maksimumpunkte ja loodab mõne kohagi ehk parandada, kui keegi eespool väikema vea teeb.

Tänaku stardini on praegusest täpselt 57 minutit aega.

M: Kas kellelgi on aimu, mis kell võiks Tänak stardi saada?

Poole tunni pärast hakkame salvestama tänast "Kuuenda käigu" podcasti. Viimane võimalus oma küsimus teele saata! (kuueskaik@delfi.ee)

Üldseis teise päeva lõpuks:

Evansile neljas aeg (+0,8) ehk Neuville võtab siit oma selle ralli esimese katsevõidu.

Tänak läheb katse vaheaegades viiendaks, kaotades Neuville'ile 1,1 sekundiga.

Rovanperä läheb katse aegades kuuendaks (+2,1) ning loovutab kolmanda koha taas Ogierile. Enne viimast katset lahutab teda poodiumist vaid 0,5 sekundit. Saab põnev olema!

Ogier läheb katse finišis teiseks, vaid 0,3 sekundiga Neuville'i järele.

Lappi jääb Neuville'ile 0,4 sekundiga alla.

Neuville läheb katset juhtima, edestades Katsutat 0,9 sekundiga.

Breen kaotab Katsutale 1,5 sekundit. Jaapanlane juhib endiselt katset.

Suninen jääb Katsutale 0,7 sekundiga alla.

Katsuta on finišis ajaga 1.43,3. Eile läbis ta selle katse 1.47,0-ga. Tänaku võiduaeg oli 1.42,4.

See siin on muidugi juba hoopis teine ralli. Täielik mudamülgas.

Tänane viimane katse on samuti alanud! Nagu Rovanperä eile tõestas, võib siin ka kergelt kohti loovutada. Jälgime eelkõige kolmanda koha heitlust.

.: Kuidas oleks MM punktiseis, kui ralli lõppeks nii nagu praegu?

Kui punktikatse punkte mitte arvestada, oleks seis selline. Sisuliselt on võimalik Neuville'il korralikult surudes ja Evansi ebaõnnele lootma jäädes ka liidrikoht säilitada, kuid vaevalt ta sellega riskima hakkab. 1. Evans 422. Neuville 383. Ogier 344. Rovanperä 255. Lappi 236. Tänak 187. Suninen 118. Katsuta 89.-10. Breen 69.-10. Loeb 6

Üldseis pärast 8. kiiruskatset:

Evansil oli katse lõpupoole väike moment. Käis auto tagaosaga kergelt kraavis.

See aga ei takista tal katset võitmast. Rovanperät edestab sekundi ja Tänakut 1,6 sekundiga.

Tänak jääb finišis Rovanperäle 0,6 sekundiga alla. Oti kommentaare paraku otseülekandes ei kuule.

Teises splitis edestab Evans Rovanperät 0,6 ja Tänakut 0,7 sekundiga.

Rovanperä läheb katset juhtima. Lappi kaotab talle 1,2 ja Ogier 3,1 sekundit. Kokkuvõttes võttis ta Ogierilt kolmanda koha tagasi, vahe on 1,3 sekundit.

Tee, mis sa teed, aga Evans on ikkagi esimese splitis Tänakust 0,7 sekundit kiirem!

Teises splitis kaotab Tänak Rovanperäle 0,1 sekundiga.

Tänak sõidab välja parima esimese spliti, juhtides Rovanperä ees vaid 0,3 sekundiga.

Ogier jääb finišis Lappile 1,9 sekundiga alla.

Teises splitis Rovanperä juhtimas 0,8 sekundiga Lappi ja 1,7 sekundiga Ogieri ees.

Rovanperä läheb esimeses splitis Lappi ette 1,1 sekundiga juhtima. Ogier kaotab talle 1,6 sekundit.

Lappi läheb katset juhtima, edestades Breeni ja Neuville'i tervelt 4,1 sekundiga! "Tegin lõpus ainult väikse eksimuse, toetudes kurvist väljudes vastu lumevalli. Aga muidu surusin hästi."

Neuville on finišis Breeniga täpselt sama ajaga. Ogier kaotab esimeses splitis Lappile 0,5 sekundit. Soomlane on siin katsel korralikult surunud.

Argo: Inimesed ei taha kohe mitte harjuda mõttega,et tänak ei juhi rallit,ega ta jumal pole. Küll tuleb ka neid rallisid kus keegi teine leiab end superkonditsioonis oludega. Nii lihtne see ongi. Muidugi super ,et selle miniralli eest antakse täispunktid.

dr. house: EI maksa siiski unustada, et kui homme sõidetakse vihmas ja poris, siis teeolud ei pruugi väga soosida viimaseid startijaid. Homme on lootust ka põnevaks etapiks.

Teises splitis juhib Lappi Breeni ees 1,4 ja Neuville'i ees 1,5 sekundiga.

Lappi läheb esimeses splitis 0,4 sekundiga Breeni ette juhtima.

Breen edestab finišis Katsutat 10,6 ja Sunineni 10,9 sekundiga.

Neuville jääb ka teises splitis Breenile 0,1 sekundiga alla.

Suninen jääb finišis Katsutale 0,3 sekundiga alla. See on juba midagi uut. Ütles, et üritas suruda ja kolmest-neljast veidi pikaks lastud kurvist piisas, et selline aeg tuleks.

Neuville jääb Breenile esimeses splitis 0,2 sekundiga alla.

Meelis Jürgenson: Dr house, ei saa tänak evansile vastu, olgu need rehvid millised tahes, Evans on ka kehvade rehvidega parem kui tänak tutikate rehvidega ja auto kaela mõtet ajada et tänak uues autos, ka Evans sõidab uues autos

Breen on esimeses splitis Suninenist 3,8 ja Katsutast 5,1 sekundit kiirem.

Katsuta on finišis ajaga 9.10,0. Eile võideti see katse 9.02,9, jaapanlase enda aeg oli 9.20,4. Kurtis, et 2-3-sentimeetrine lahtine lumi ei tee sõitmist lihtsamaks.

Suninen on esimeses splitis Katsutast 1,3 sekundit nobedam.

dr. house: Tegelikult ei pruugi olla võimatu missioon. Kui sõitis näiteks enda rehvid ribadeks esimese katsega, siis praegusel võib vabalt kaotada palju. Varemgi näinud, kuidas päeva viimasel katsel isik kaotab 30 sek, kuna rehvid said otsa.

Tänane eelviimane katse on alanud.

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen: "Elfyn on selgelt kõige kiirem. Tal on palju enesekindlust. Muudkui kruiisib parimate aegadega edasi. Ott oli eelmisel aastal samamoodi teistest taseme võrra üle, Elfyn paistab sedasama tegevat. See oli meile kõigile suur üllatus ja teeb mind muidugi väga õnnelikuks."

kõlkajalg: Kui ikka kindlasti peab paika fakt, et homme vaid punktikatse sõidetakse, siis on Evensil võimalik võidust ilma jääda vaid oma lolluse puhul. 15 sekundit 42 kilomeetriga tagasi anda oleks olusid arvestades "mission impossible"

Järgmine katse algab juba kell 12.08.

Homse esimese katse ärajäämisest veel nii palju, et oodatakse sooja kuni 8 kraadi ning öösel hakkab veel ka vihma sadama. Peep Pahv arvas, et ka punktikatse pidamine võib keeruliseks osutuda.

R: Vähene enesekindlus uues autos, millel on ilmselt kehvem või teistsugusem aero, mis enesekindlust ei tõsta väga... Sinna need sekundid hetkel kuluvad võrreldes Evansiga!

Peeter Sulaoja: Ott sõidab stabiilselt,sedasi jätkates on võit taskus.Evans on varsti out,on isegi imeliselt hästi kestnud

Aivo Lill: FIA võiks Tänakule mõned miljonid preemiat maksta, et ta Hyundai-sse läks ja autorallis põnevuse säilitab. Muidu oleks ainult Toyota pidu ja poodium kogu aeg ainult nende päralt. :)

Peatvaataja: Evans on seadistustega täppi pannud,muljet avaldav ülekaal võrreldes teistega.

Üldseis pärast 6. kiiruskatset:

Evansi edu neljandas splitis Tänaku ees 3,5 sekundit... No comments!

Evans võtab järjekordse katsevõidu, edestades Tänakut 3,6 sekundiga. "Mulle tundus, et ma olin natuke liiga ettevaatlik teiste laiema sõidujoonega võrreldes, aga aega vaadates on kõik hästi."

Tänak on finišis Ogierist 0,3 sekundit parema ajaga, aga karta on, et katsevõiduks sellest ei piisa. "Vaikselt tunnen end paremini, aga ei saa öelda, et ma väga enesekindel oleks. Kindlasti pole seis selline, nagu see olema peaks."

Kolmandas splitis on Evansi edu Tänaku ees 2 sekundit.

Teises splitis on normaalsus jälle taastatud. Evans juhib seal 1,3 sekundiga Tänaku ja 1,5 sekundiga Ogieri ees.

Rovanperä on finišis Ogierist 1,9 sekundit kehvema ajaga, mis tähendab, et Ogier tõuseb esikolmikusse ja soomlane kukub 1,8 sekundiga tema selja taha. "Sõidan palju paremini kui eile, aga ajad on väga pettumust valmistavad. Väga libe on, ma kaotan naelu, aga ei tea, kus neid säästa võiks."

Teises splitis edestab Tänak Ogieri 0,2 sekundiga. Evans kaotab esimeses splitis Ogierile 0,5 ja Neuville'ile 0,1 sekundiga.

Hetkel pole teadet tulnud, et pooled punktid antaks. Jääb ikka nii, nagu ralli alguses kokku lepiti ehk täispunktid.

Halleluuja: Kas peale homse katse ärajäämist sõidetakse ikka täispunktidele või lähevad punktid poolitamisele?

Ogier läheb katset juhtima, Neuville'i edestab vaid 0,4 sekundiga. Prantslane kurtis, et on auto seadistusega puusse pannud, aga rõõmustas, et pidamine on paremaks läinud.

Tänak kaotab esimeses splitis Ogierile 0,9 sekundit.

Lappi kaotab finišis Neuville'ile 0,4 sekundiga ja hoiab oma viiendast kohast kinni. Vahe Neuville'iga on vaid 0,8 sekundit.

Ogier edestab esimeses splitis Neuville'i 0,4 sekundiga, Rovanperä jääb Ogierile 0,9-ga alla. Kolmandas splitis on Neuville ja Ogier võrdsed.

Neuville on finišis parima ajaga, edestades Breeni 1,3 sekundiga. "Aeg oli parem, aga kui ma Breeni aega vaatan, siis ilmselt sellest ei piisa."

Tähtis teadaanne! Homme sõidetakse vaid üks katse ehk punktikatse kell 13.18. https://twitter.com/OpensTightens/status/1228610206877331456

Breen läheb hetkel katset juhtima, edestades Sunineni 4,8 ja Katsutat 8,2 sekundiga. "Üldiselt okei, aga ma ilmselt ei surunud paaris kohas piisavalt."

Lappi kaotab esimeses splitis Neuville'ile vaid 0,2 sekundiga.

Suninen on finišis Katsutast 3,4 sekundit kiirema ajaga. Teises splitis juhib Neuville Breeni ees 0,9 ja Sunineni ees 2,8 sekundiga.

Neuville on esimeses splitis Suninenist 0,9 ja Breenist 1,1 sekundit kiirem.

Katsuta finišis ajaga 10.07,5. Tänaku võiduaeg sel katsel oli eile 10.13,4. Jaapanlane kurtis, et lahtist lund oli rohkem kui eile. Aga eks tema roll täna olegi tee lahti lükkamine.

Breen surub end esimeses splitis Sunineni ja Katsuta vahele teiseks (+0,2 Suninenile). Kolmandas splitis on Sunineni edu Katsuta ees 2,9 sekundit.

Suninen on esimeses splitis Katsutast vaid 0,8 sekundit kiirem.

Ken Torn sõitis päeva esimesel katsel JWRC sarjas välja kolmanda aja (+10,9 Kristenssonile) ning hoiab kokkuvõttes jätkuvalt neljandat kohta, vahe Kristenssoniga on 58,7 sekundit.

Tänane teine katse on alanud.

Järgmise katseni pole enam palju jäänud. Kell 11.08 antakse start.

Mingit erilist rehvitaktikat ei ole. Kõik võtsid järgmistele katsetele kuus rehvi, välja arvatud Neuville ja Suninen, kes piirdusid viiega. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1228605565347209216

Argo: Millise rehvitaktika peale mindi tänasele võistluspäevale vastu, kes mitu varu kaasa võttis.

Katsevõitude seeria katkes paraku Monte Carlos.

Huviline: Kas Tänaku katsevõitude seeria veel jätkub või on praeguseks katkenud?

Raul Jeets sõitis WRC3 klassis tänasel esimesel katsel välja seitsmenda aja, kaotades Oliver Solbergile 37,4 sekundiga ning jätkab samal kohal ka oma klassi kokkuvõttes.

Evansi edusekundid on esimest korda selle ralli jooksul kahekohalised. Ehk teie ees on üldseis pärast viit kiiruskatset.

Maik: Tundub, et Evans võtab sel rallil oma. Kui eksimust ei tee, on teistel lihtsalt sõiduga keeruline vastu saada.

Evans on finišis võimsa ajaga, edestades Tänakut 3,2 sekundiga!

"Tunne ei ole nii hea kui lootsin. Peame veel arenema. Tunne on nagu kardiautos," ütles Tänak.

Tänak läheb katset juhtima, olles Ogierist finišis vaid 0,3 sekundit kiirem. Samal ajal on Evansi kolmas split Tänakust 1 sekund parem.

Rovanperä võtab finišis sisse kolmanda koha, kaotades Ogierile 3,4 sekundiga. Kokkuvõttes jääb ta Ogieri ette vaid 0,1 sekundiga! "Tunne on hea. Sõit oli puhtam. Täna saab naeltega keerulisem olema, sest kruusa on rohkem. Meie stardikoht on hea, aga arvan, et tagumise mehed on kiiremad."

Kolmandas splitis edestab Tänak Ogieri 0,4 sekundiga.

Evans läheb esimeses splitis 0,4 sekundiga Ogieri ja Tänaku ette juhtima.

Ogier edestab finišis Neuville'i 2,3 sekundiga. Tänak läheb teises splitis Ogieri ette 0,3 sekundiga juhtima!

Tänak sõidab välja Ogieriga identse esimese spliti. Ehk Neuville'ist 0,9 sek kiirem.

Lappi jääb finišis Neuville'ile alla 1,5 sekundiga. Kokkuvõttes kahaneb nende kahe mehe vahe 1,2 sekundile. "Ma olen rahul. Selgelt parem kui eile ja väga puhas sõit. Ma ei tea aega, aga sellest paremini ma tõesti ei saa. Sellest peab piisama."

Rovanperä jääb sarnaselt Neuville'ile Ogierile avasplitis 0,9 sekundiga alla. Kolmandas splitis edestab Ogier Neuville'i 1,4 sekundiga.

Neuville edestab finišis Breeni 6,2 sekundiga. "Üritasin kiiresti sõita, aga tee on eilsest hoopis erinev. Üritasin sel konarlikul teel kuidagi toime tulla."

Ogier sõidab Neuville'i esimese spliti 0,9 sekundiga üle.

Teises splitis juhib Neuville Lappi ees 1 ja Breeni ees 1,2 sekundiga.

Breen on finišis Suninenist 3 sekundit kiirema ajaga. "Ei ole väga hea aeg. Tunnen end autos paremini kui eile, aga saame sellest kindlasti paremini. Kruusa on palju."

Lappi jääb esimeses splitis Neuville'ile 2,2 sekundiga alla.

Suninen edestab Katsutat finišis 2 sekundiga. Tema aeg 9.40,2. "Olin päris rahul, aga saaksin mõnes kohas paremini, kui tõesti piiri peal sõidaksin. Lahtine lumi teeb tee libedamaks."

Neuville on Breenist avasplitis vaid 0,6 sekundit kiirem.

Breen on esimeses splitis Suninenist omakorda 1,2 sekundit kiirem. Katsuta on samal ajal juba finišis ajaga 9.42,2. Evansi eilne katse võiduaeg oli 9.43.

Tänane esimene vaheaegade võrdlus on ka olemas. Suninen on esimeses splitis Katsutast 2,1 sekundit kiirem olnud.

Tänane rallipäev on alanud. Katsuta on rajal.

See on juba talveralli moodi ju! https://twitter.com/RobinThodal/status/1228580502908624901

Vabandame tõepoolest, esialgsesse ajakavasse olid kogemata sattunud laupäeva peale Rootsi aja järgi katse stardiajad. Tänane päev algab ikka 9.42 ja viimane katse algab 16.00.

Kalle: Kas kiiruskatse stardiajad on teil siin õiged, või näitab rootsi ajas?

Tänane stardijärjekord: 1. Katsuta, 2. Suninen, 3. Breen, 4. Neuville, 5. Lappi, 6. Ogier, 7. Rovanperä, 8. Tänak, 9. Evans.

Sellised olid Tänaku kommentaarid eilse päeva lõpus: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-rootsist-ott-tanak-kohati-sailitasime-rehve-liiga-palju?id=88939301