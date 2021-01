BLOGI JA FOTOD | Ogier purustas kodusel Monte Carlo rallil Loebi rekordi. Toyotale kaksikvõit, Neuville uue kaardilugejaga kolmas

Monte Carlo ralli pühapäev

Tootjate punktid: 1. Toyota 52, 2. Hyundai 30, 3. M-Sport 10, 4. Hyundai 2C Competition 8.

Jari-Matti Latvala: "Olen tiimi üle väga uhke. Milline suurepärane tulemus! Minu esimene ralli tiimipealikuna, neli autot esikuuikus ja kaksikvõit. Mida sa veel võiks tahta? Punktikatselt maksimumpunktid! Pean ütlema, et mul on imeline tiim. Poisid teevad imelist tööd. Ma ei saaks olla paremas kohas. Meil on parimad sõitjad."

Punktiseis: 1. Ogier 30, 2. Evans 21, 3. Neuville 17, 4. Rovanperä 16, 5. Sordo 11, 6. Katsuta 8, 7. Mikkelsen 6, 8. Greensmith 4. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1353325252223315968/photo/1

Ralli lõppseis:

Ogier: "Mitte paha lõpp nädalavahetusele. Auto oli ilmeline, lausa lust sõita. Mul on peaaegu pisar silmas. Hea otsus oli veel üks aasta teha. Tänud kogu tiimile, teretulemast, Jari, tiimibossi kohale!"

Kalle Kuusik: Ogier ütles mingi aeg, et võidab selle ralli ära. Tundub, et prantslane peab oma lubadust ja surub lõpuni välja.

Ogier võtab kodurallilt 25+5 punkti.

Sebastien Ogier on võitjana Monte Carlo ralli finišis. Kaheksas rallivõit koduradadel, Loebist ühega möödas!

Teises splitis edestab Ogier Rovanperä 4,6 sekundiga.

"Ma ei tundnud end 100% nii nagu peab. Muidugi oli häid katseid, aga mitte nii järjekindel, kui oleks tahtnud olla. Oleme siin ja see on hea tulemus, aga Seb oli sel nädalavahetusel parem. Muidugi on meie eesmärk temaga võidelda, oleksime eelistanud olla veidi konkurentsivõimelisemad," lausus Evans.

Ogier edestab esimeses splitis Rovanperä 2,5 sekundiga.

Evans läheb punktikatsel teiseks. Rovanperäle kaotust 1,2 sekundit, Neuville'i edestab 0,7.ga.

Teises splitis jääb Evans Neuville'ile vaid 0,7-ga alla, Rovanperäle kaotab 2,1.

Neuville'i kommentaar: "Teadsime, et meil saab raske olema, aga Martijn tegi esimest korda WRC autos väga head tööd. Vahel on meil enesekindlusest puudu. Aga oleme siin ja tõime tiimile head punktid. Hea meel on siin olla."

Evans kaotab esimeses splitis Neuville'ile 1,2 sekundiga.

Finišis jääb Neuville' soomlasele siiski 1,9 sekundiga alla. Esikolmik punktikatsel hetkel: 1. Rovanperä, 2. Neuville, 3. Sordo.

Neuville kaotab teises splitis Rovanperäle 1,4 sekundit, kolmandas on 1,4-ga juhtimas.

Kalle Kuusik: Praegu tundub, et kõik tiimid üritavad ikkagi kaduteta lõpuni tulla ja väga suruma ei minda. Kuigi saame näha mida Ogier teeb...

Rovanperä: "Ma ei usu, et sellest katsevõiduks piisanud. Oleks saanud veel rohkem riske võtta. Ma ei surunud nii palju. Sõidu poolest kena nädalavahetus, aga mitme ebaõnne tõttu jäi sellest väheks."

Rovanperä läheb katset juhtima, 18,7 sekundiga Sordo ette!

Rovanperä juhib teises splitis Sordo ees 15,9 sekundiga, kolmandas 17,1-ga.

Kalle Kuusik: Arvan, et vaatamata naastrehvidele ja väga libetatele oludele, lähevad topklassi mehed nagu Ogier, Evans ja Neuville ikkagi täiega suruma ja võidu peale välja.

Sordo sõidab katse uueks põhjaks 11.18,2, edestades Greensmithi 2,3 sekundiga. "Meil ei läinud sel rallil väga hästi. Ma pole endaga rahul. Ainult, mis me teha saime, oli tiimile punkte teenida. Ma polnud mõnes kohas piisavalt kindel. Äkki nendest punktidest on aasta lõpus abi. Tuleme tagasi tugevamana."

Rovanperä juhib esimeses splitis 9,5 sekundiga Sordo ees.

"Võtsin sel katsel väga ettevaatlikult. Aga parem ikka kui katsel seisma jääda," kommenteeris Katsuta finišis ja teenis Toyota tiimi sooja aplausi.

Hommikul mindi välja nii.

Kalle Kuusik: Kas kuskilt sõitjate rehvivaliku kohta infot saab lugeda? Kui veel Micheliniga sõideti, sai seda küll netist vaadata.

Sordo juhib esimeses splitis Mikkelseni ees 2 sekundiga. Katsuta kaotab finišis Greensmithile 12,2-ga.

Greensmith läheb katset juhtima ajaga 11.20,5, edestades Mikkelseni vaid 1,4 sekundiga. "See oli mu karjääri halvim esitus. Selle ettevalmistusega oleksin pidanud palju paremini tegema. Pean uuesti tööd tegema hakkama, sest see ei paku rahuldust." https://twitter.com/OpensTightens/status/1353310752753512455

Loubet kaotab finišis Mikkelsenile ajaga 1.54,0. "Tegin hommikul siin hea katse. Üritasin tiimi jaoks mõned punktid võtta, aga tegin rumala vea. Väga pettunud. Tänud tiimile, kes reede õhtul auto korda saamisega suurepärast tööd tegid!"

Tanel: Kas see tüüp, kes Loubet aitas välja lükata, aitas eelmine aasta ka Loebi? Kui jah, siis mõni mees oskab ikka õigel ajal õiges kohas olla.

WRC3 klassi võitja Yohan Rossel on sõitnud viimasel katsel kivi otsa, aga lõpetas ajaga 12.00,1 (+38,2 Mikkelsenile). https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1353307860076265473

Loubet seisis! Jäi lumevalli kinni, vajas pealtvaatajate abi, et välja saada. Esimeses splitis kaotus Mikkelsenile 1.54,5. https://twitter.com/MattJelonek/status/1353307948638851073

Mikkelsen läheb hoolimata piruetist katset ajaga 11.21,9 juhtima, Fourmaux'st 1,9 sekundit kiirem. WRC2 klassis kindel rallivõit, Fouurmaux kaotas talle 1.52,2-ga. https://twitter.com/JakubHoreovsk/status/1353305103441256448

Fourmaux lõpetab ajaga 11.23,8, Camillist 18,1 sekundit kiirem.

Mikkelsen sõitis sisekurvis lumevalli. Ukerdamise peale läks omajagu aega.

Camilli sõitis hommikul selle katse 12.11,7-ga, nüüd saab ajaks 11.41,9.

Punktikatse on alanud. Camilli on rajal. Esimese WRC auto (Loubet) stardini on veel 15 minutit aega.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala enne punktikatset All Live'is: "Olukord on väga hea. Poisid on väga targad, peavad finišisse jõudma ja punkte võtma, omavahel ei võitle. Rovanperäl pole enam võimalust Thierry'd püüda. Kui me saaksime kaksikvõidu kätte, oleks see aastale suurepärane algus."

Punktikatse stardijärjekord: 1. Camilli, 2. Fourmaux, 3. Mikkelsen, 4. Rossel, 5. Loubet, 6. Greensmith, 7. Katsuta, 8. Sordo, 9. Neuville, 10. Evans, 11. Ogier. Ogier' stardini on 58 minutit aega, Camilli alustab 13 minuti pärast.

Poodium on valmis pandud. Punktikatse alguseni on veel pisut aega. https://twitter.com/ACM_Media/status/1353297081939726336

argo.: Ogieri tüüpiline psüholoogiline sõnakõlks teistele konkurentidele !

14. katse ajad:

Camilli jäi 14. katsele kõvasti hiljaks ning Oliver Solberg tõusis kokkuvõttes kümnendaks. Üldseis enne viimast katset:

Tšempioni katse lõpu kommentaar: "Ausalt see polnud mingi surumine, lihtsalt puhas katse. Palju lihtsam oli olusid lugeda, lihtsalt naudin sõitmist."

Üldseis enne punktikatset: 1. Ogier, 2. Evans +28,1, 3. Neuville +1.08,3, 4. Rovanperä +2.30,3, 5. Sordo +2.52,2, 6. Katsuta +6.24,8.

Ogier võidab katse 2,7 sekundiga Sordo ees. Neuville'ile kolmas aeg (+4,6), Evansile neljas (+8,4).

Ogier kaotab teises splitis Neuville'ile 4,1 sekundit, Evansi kaotus oli seal 11,6.

Evans on finišis hetkel kolmanda ajaga 8.51,0, kaotades Sordole 5,7 sekundit. Neuville'iga jääb kokkuvõttes vahe 40,2. "Ikka päris keeruline ja mõnes kohas tee külmunud. Oleme probleemideta läbi tulnud."

Ogier läheb esimeses splitis juhtima 0,5 sekundiga Sordo, 1 sekundiga Neuville'i ja 5 sekundiga Evansi ette.

Rovanperä finišis neljanda ajaga (+11,1 Sordole).

Finišis kaotab Neuville Sordole 1,9 sekundiga. Kas see split üldse õige oli? "Üritame viimaseks katseks rehvi säästa ja tiimile punkte tuua."

Teises splitis edestab Neuville Sordot 8,1 sekundiga, esimeses kaotas veel 0,5-ga.

Sordo finišeerib ajaga 8.45,3. Katsutast 10,7 sek kiirem. "Katse on palju parem kui varem. Vähem jääd, veidi lihtsam."

Sordo juhib esimeses splitis 0,5 sekundiga Neuville'i ja 5,1 sekundiga Katsuta ees.

Katsuta lõpetab ajaga 8.56,0, Greensmithist 6,1 sek kiirem. Hommikul oli ta aeg selsamal katsel veel 9.18,3. Ogier võitis siin ajaga 8.47,6.

argo.: See lõikamise risk seal sopases põllus kinni istuma jääda on suurem kui selle väärtus,seega karistus pigem kellegi konkurendi pealekaebamine !

Greensmith on 14. katse esimeses splitis Loubet'st 11,5 sek nobedam.

Loubet on juba 14. katse finišis ajaga 9.16,5. WRC All Live näitab meile 13. katset ja Olivier Burrit. https://twitter.com/RallySolo/status/1353280373652934657

Loubet on juba ka 14. katset alustanud.

"See oli parem, kui ootasin. Olin alguses väga ettevaatlik. Ei võtnud üldse riske," ütles kaheksandat Monte Carlo rallit võita püüdev Ogier.

Üldseis peale 13. katset: 1. Ogier, 2. Evans +19,7, 3. Neuville +1.03,7, 4. Rovanperä +2.16,5, 5. Sordo +2.49,5, 6. Katsuta +6.11,4.

Ogier on finišis kolmanda ajaga, kaotades Neuville'ile 5,8 sekundit, Evansile 1,3.

Ogier' kaotus teises splitis Evansile 2,5 sekundit, kolmandas 2,3. Evans kurtis samal ajal libedate olude üle. "See võib nendes oludes väga kiiresti läbi saada," rääkis waleslane ja tunnistas, et võttis ettevaatlikult.

Evans on finišis teise ajaga 11.34,1, kaotades Neuville'ile 4,5 sekundiga. Kolmandas splitis oli kaotus veel 5,6.

Ogier kaotab esimeses splitis Evansile 3,7 sekundit.

Rovanperä kaotab 13. katsel Neuville'ile veel 19,3 sekundit juurde. Kokkuvõttes jääb ta belglasest maha juba 1.12,8-ga. "Pärast (eelmise katse) rehvipurunemist pole meil enam midagi teha, vahe on liiga suur. Ma ei suru enam, hoian lihtsalt positsiooni. Vaatame, kas midagi juhtub."

Neuville lõpetab ajaga 11.29,6, edestades Loubet'd 8,2 sekundiga. Evans on esimeses splitis Loubet'st 0,4 sek kiirem."Üritan lõikamisi vältida, palju väikseid kive, ei taha rehvi lõhkuda. Üritame rütmi saada, alati ei õnnestu. Kaardilugeja jaoks on see raske ralli. Üritame paremaks saada ja ralli lõpuni sõita," ütles belglane.

Teises splitis juhib Neuville Loubet' ees 2,0 sekundiga. Rovanperä jääb esimeses Loubet'le 5,7-ga alla.

Sordo on katse lõpuosas natuke aega tagasi võitnud, aga jääb finišis ikka Loubet'le 13,5 sekundiga alla (11.51,3). "Pidamine oli stabiilsem. Laskumisel olid mõned libedad kohad. Üritan mitte eksida, tahaks mingid punktid võtta ja auto lõpuni tuua," ütles Sordo.

"Tegime pirueti ja kaotasime vähemalt 30 sekundit. Esiauto andis meile korrektse info, aga ikka oli keeruline. Üritan lõpuni jõuda," ütles Katsuta.

Sordo kaotus teises splitis Loubet'le juba 15,9 sekundit!

Neuville kaotab Loubet'le esimeses splitis 0,2 sekundiga.

Katsuta on finišis ajaga 12.33,0, kaotades Loubet'le tervelt 55,2 sekundit.

Sordo kaotab esimeses splitis Loubet'le 1,2 sekundit.

Greensmith finišeerib ajaga 12.26,7, kaotades Loubet'le 48,9 sekundit.

Katsutal paistab samuti raskusi olevat, esimeses splitis kaotust Loubet'le 41,6 sek. Greensmith jääb teises splitis prantslasest maha 48,7-ga.

Loubet on turvaliselt 13. katse finišis ajaga 11.37,8. "Ma ei saa aru, mis täna hommikul toimub, mingit pidamist pole! Nii raske on teel püsida."

Greensmith kaotas esimeses splitis Loubet'le tervelt 42,7 sekundit.

Mõni lõikas mõlemal läbimisel, mõni ainult ühel neist kahest. SS4 ja SS7, esimene neist sõideti reedel pimedas.

Siim: Ajatrahvid jagati nägude järgi, või SS läbimiste järgi? Neu, Sordo ja Camilli 5sek. Rovanperä, Mikkelsen, Greensmith ja Fourmaux 10sek.

Greensmith tegi korraliku pirueti. Ja sõidab edasi väga-väga ettevaatlikult. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1353269814786224129

Loubet on 13. katsele startinud. Helikopterikaadrid sellest katsest on kaunid. Tee on väga lumine. Prantslane lasi ühe paremkurvi juba ka põhjaks, kuristikust liiga palju puudu ei jäänud.

Siin on ka see kuulus kurv, mida mitmed mehed lõikasid ja kus natuke karistusi jagati. Teiste seas sai ajakaristuse ka Tänak, kellele see muidugi enam korda ei lähe. https://twitter.com/ma_ipp/status/1352725224719048704

Roland Poomi abiga vastame kodanik "Huvitav" küsimusele: "Eks lühem teljevahe on väike eelis ikka, aga mitte märkimisväärne. Nendel kitsastel nö mikihiire katsetel tuleb see välja, hoopis suurem eelis on agressiivne aerodünaamika. WRC auto teljevahe tuleb selle mudeli originaalsest sõiduautost, ümber seda ei ehitata, seetõttu ka Toyota hakkas tootma Yaris GR sõiduautot, mis on tehtud ideega luua ideaalsete mõõtmetega WRC auto."

Jaan: Sordol on nüüd ülesanne ka Rovanperäst mööda minna

Huvitav: Kui suurt rolli mängib see, et Toyota telje vahe on väiksem, kui Hyundail? Mõõtude järgi umbes 150mm aga visuaalselt tundub palju rohkem.

Uuenenud üldseis peale 12. katset:

Ega Nikolai Grjazin ka kehvalt ei sõitnud. Viies aeg (+15,5).

Nii on! Solberg saab Hyundai R5-ga kirja neljanda aja (+15,0).

Oliver Solberg tuleb jälle hullu hooga. Teises splitis neljas (+13,1), Evansile kaotab vaid sekundiga.

Üldseis 12. katse järel: 1. Ogier, 2. Evans +21,0, 3. Neuville +1.09,5, 4. Rovanperä +2.03,0, 5. Sordo +2.33,6, 6. Katsuta +5.13,8.

Ogier võtab katsevõidu! 0,7 sekundit Neuville'ist kiirem. "Olete ilmselt juba teistelt kuulnud, et väga keeruline oli. Esiauto infot ei saanud üldse usaldada."

Teises splitis jääb Ogier Neuville'ile 1,1 sekundiga alla, aga Evansit edestab 11 sekundiga.

Evans kaotab finišis Neuville'ile 7,3 sekundit. Ogier edestab esimeses splitis Neuville'i 1,4 ja Evansit 2,4 sekundiga."Väga-väga libe. Võimatu pidamist hinnata," kommenteeris Evans.

Teises splitis kaotab Evans Neuville'ile 12,1 sekundit.

Evans kaotas esimeses splitis Neuville'ile 1 sekundi, aga suurema põnevusega ootame muidugi Ogier' vaheaega.

Rovanperä ei saanud sel libedal katsel üldse hakkama. Kaotas finišis Neuville'ile 55,5 sekundit! "Meil on rehv puruks. Katse alguses oli vasakkurvis midagi. Mul oli legendis "lõikamine", aga ma isegi ei lõiganud. Midagi oli teel ja me sõitsime sellele otsa. Really shit!"

Neuville on finišis ajaga 8.48,3, edestab Sordot 16,6 sekundiga. "Väga keerulised olud. Palju libedam, kui eeldasime. Isegi kohad, mis enne olid niisked, on muutunud jääks. Ma ei tea, kas sellest ajast piisab." Rovanperä kaotab Neuville'ile esimeses splitis juba 13 sekundit, teises 36,6!

"Ma pole kunagi keerulisemat katset sõitnud. See, kui libe see kohati on - see on teine tase!" ütles Sordo finišis. Hispaanlase aeg oli 9.04,9 ehk Greensmithist 4,1 sekundit kiirem.

Neuville edestab esimeses splitis Sordot 9 sekundiga, teises juba 15,9-ga.

Sordo juhib teises splitis Greensmithi ees 7,3 sekundiga

Katsuta lõpetab ajaga 9.18,3 ja kaotab Greensmithile 9,3 sekundit. "Keskendume sellele, et ralli lõpetada. Ei taha riske võtta. Esiauto tegi küll head tööd, aga olud on massiivselt muutunud. Mitmes kurvis on musta jääd."

Oti disklaf: Lugedes veel seda punkti pöörlevate velgede ja rehvide kohta, ei saa aru, mis Otil siis ikkagi puudu oli? Oli pöörlev velg ja rehv. Selle kohta, mis seisus see rehv olema peab, ei ole selles punktis mingit juttu!

Greensmith lõpetab katse ajaga 9.09,0, edestades Loubet'd 11,2 sekundiga. "Oh mu jumal! Oli see alles libe! Ma pole nii ettearvamatute pidamisoludega katset varem sõitnud!" Teise kurvi väike äpardus ehmatas britti korralikult. Greensmithil on autol all kaks lumerehvi ja kaks naeltega. Ütles, et see oli väga õige valik.

Loubet on 12. katse finišis ajaga 9.20,2. Greensmith edestas teda esimeses splitis 9,5 sekundiga. "Väga imelik. Nagu oleks slick-rehviga jääl sõitnud. Võimatu sõita," oli Loubet väga üllatunud, kui libe tee oli.

argo.: Loodame et Evans on nii janune ja tahab võtta Ogilt tagasi selle Monzas juhtunud äparduse arvelt selle ralli koha poodiumil mis särab kuldselt!

argo.: Kurvi lõikamine pole nagu reeglitaga määratletud ,kui seal puudub sõidujoont takistav märge legendis,näiteks tokk sees või pall sees!

Kuigi WRC tekstiülekanne räägib 10 sekundist, siis mitu Twitteri säutsu on millegipärast rääkimas 5-sekundilisest karistusest. Tegu oli siis mingi kurviga, mida liiga agaralt lõigati. Aga kuna karistada said nii Rovanperä kui ka Neuville, siis esikolmiku heitluses see midagi suurt ei muuda. https://twitter.com/MattJelonek/status/1353250132624437248

Greensmith sai ka kohe stardi järel tunda, kui libe tee on. Põrkas kergelt vastu mäekülge.

Ogier: Monte Carlos tehakse kõik, et oma mees ikka võidaks jälle.

Loubet'l kohe kokkupõrge mäeküljega. Aga tagurdas ja sai rajale tagasi. Nõelasilmakurvis jäi pidurdamisega väga-väga hiljaks. https://twitter.com/RallyRACC/status/1353249666952032259

Loubet' läks rajale. Hurraa!

Otsepilt on Loubet autos. Kas see tähendab, et kohe läheb lahti?

Kohtunikud on otsustanud määrata 10-sekundilise karistuse järgmistele meestele SS4 ja SS7 märgitud teest kõrvale kaldumise eest: Greensmith, Loubet, Rovanperä, Neuville, Mikkelsen, Fourmaux!

Üle mitme aasta on tänastel katsetel kasutusele võetud ka see kuulus kurv: https://youtu.be/PUJGwfZ7UXc

Uus eeldatav katse algusaeg on WRC tekstiülekande järgi 9.45 (Eesti aeg).

Selle säutsu järgi on nullautol kohe stardis midagi juhtunud. https://twitter.com/RallyeSport/status/1353246573963177987

Nullautol on probleem. "Jäi katsel kinni," öeldakse All Live ülekandes.

12. katse on millegipärast edasi lükatud. Loubet on stardis igatahes valmis. WRC enda tekstiblogi ei ütle ka edasi lükkamise põhjust. Uut algusaega pole samuti määratud, mis võib tähendada kõige halvemat stsenaariumi (tühistamist) või seda, et iga minut algab.

Ei. Täna Tänakut rajal ei ole. Monte Carlos kehtib reegel, et kui sa laupäeval katkestad, siis pühapäeval enam superrally süsteemis rajale tulla ei või. Üleüldse lastakse seal viimasel päeval teele vaid 50 autot.

Raix: Kas Tänak punktikatsele saab startida?

argo.: Tere hommikust! Tulemas 2021 aasta avaralli viimane päev,et eks paistab kuidas sai hakkama JML oma tiimi ohjamisega,et kas võttis ta selle enda peale et külmutada eilne õhtune seis või annab sõitjaile vabad käed et terve hooaeg alles ees!

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1353236830267826177

Urmo Aava rääkis TV6 rallistuudios Hyundai riskist minna välja vaid ühe varurehviga: "Neuville tuli kahe katsega üle 40 sekundi liidritele lähemale. Oleks Otil ka kõik õnnestunud, oleks ta samuti kõige teravamas pildis tagasi."

Meenutame, et täna hommikul hoolduspausi pole. Ainult rehvivahetus ja minek! Kui eilsel viimasel katsel kellelgi mingid probleemid ilmnesid, tuli nendega ülesõidul ise hakkama saada. https://twitter.com/MSportLtd/status/1353226526712606720

Tänane stardijärjekord: 1. Loubet2. Greensmith3. Katsuta4. Sordo5. Neuville6. Rovanperä7. Evans8. Ogier

Rehvivalikud on tänaseks juba palju huvitavamad:

.: SS9 onboardist on näha, et Rovanperä tõmbas esimese vasakuga selle kivi sõidujoone peale, sest Tänaku kaamerapildil oli kivi juba oluliselt rohkem tee peal. Iseenesest polnud suur kivi, aga selle nõrga rehvi jaoks vast piisas ja lõi veljelt maha. Ogier sõitis kivist küll autoga üle, aga rehvi ei tabanud. Elfyn läks isegi rehviga natukene pihta, aga jäi terveks. Täielik ebaõnn. Ott küll raputas endale tuhka pähe, aga asjatult, sest seda kivi ei pidanudki märkama rajaga tutvumise ajal.

Tänaku kommentaar Hyundai pressiteatest: "Kahjuks peame taaskord Monte varakult lõpetama. Esimesel katsel sõitsin kivi või millegi sellesarnase otsa ning lõhkusin ratta, mis põhjustas rehvi purunemise. See oli minu viga - ma ei märganud seda rajaga tutvumise ajal. Teise katse päris alguses saime taas väikse purunemise, seega pidime kummi peal pika tee tagasi tulema. Üritasime panna tagasi alla esimesena viga saanud rehvi, et sellega ülesõidul sõita, aga see ei kestnud. Me ei saanud rohkemat teha. Jõudsime hooldusalasse, aga pidime katkestama. Kuna meil pole homme võimalik enam rajale tagasi tulla, on ralli meie jaoks läbi."

Ogier on ka saanud 400 eurot trahvi. https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1352949145192046598

Oliver Solberg sõitis välja katsel viienda aja!

Neuville'i kaardilugeja on saanud kiivririhma kinnitamata jätmise eest 400 eurot trahvi. Ilmselt ootab sama saatus ka Ogier'd, aga tulemuste kallale ei minda. https://twitter.com/RallySolo/status/1352946985087725568

Üldseis laupäeva lõpuks:

11. katse ajad:

"Vajasin seda. On olnud frustreeriv päev. Esisõitja info järgi oli katse palju karmim kui tegelikult oli. Hoiame Ogier'l surve peal!" ütles Evans.

Evans võtab siit katsevõidu, edestades Ogier'd 1,3 sekundiga. Üldseis: 1. Ogier, 2. Evans +13,0, 3. Rovanperä +56,8, 4. Neuville +1.03,8, 5. Sordo +2.11,3.

Kolmandas splitis on Evansi edu 1,5 sekundit, sama palju ka neljandas.

Ogier võtab katse põhjad endale, Rovanperäst 6,5 sekundit kiirem. Esimeses splitis on Evans temast 3,3 sekundit kiirem olnud, teises 2,4."Väga puhas sõit minu poolt. Olud on palju muutunud."

Rovanperä sõidab Neuville'i parima aja 5,6 sekundiga üle. Kokkuvõttes suureneb vahe meeste vahel 7 sekundile. "Mul oli kõrvaklappidega probleeme, Jonne pidi kogu aeg karjuma. Alguses polnud ma väga kindel, aga kui selle heliga ära harjusin, oli okei. Kui oleme Thierryst kiiremad, siis sellest piisab."

Rehviinfot kahjuks Pirelli Twitterisse ei andnud. Ehk tuleb väikse viivitusega.

vahur: Sordo autol olid all lamellid, stardist tundus nii....

Neuville läheb katset juhtima, edestades Katsutat 3,4 sekundiga. "Okei katse oli. Keeruline päev, aga lähme kogu aeg paremaks. Me ei ründa suurelt, aga sõitsime hea rütmiga. Päris palju jääd on ära sulanud. Ma ei võtnud suuri riske."

Sordo kaotab finišis Katsutale tervelt 22,6 sekundit. Ja on ka endaga väga rahulolematu. Ütles, et ei tahtnud liigseid riske võtta, sest sõidujoonest välja kaldumine võrdub üsna tõenäoliselt väljasõiduga, aga oli ka ise kehv.

Greensmith on finišis ajaga 12.31,5, kaotades Loubet'le 4 sekundit. Rääkis, et kaotas nõelasilmakurvis autot välja suretades umbes viis sekundit.

Katsuta teeb katsele uued põhjad - 12.15,8. Loubet'st 11,7 sekundit kiirem. "Üritan sõita pingevabalt. Mu esiauto tegi väga head tööd. Olud on muutunud, palju on sulanud. Loodan, et see aeg on päris hea. Kõige tähtsam, et oleme siin."

Sordo kaotab esimeses splitis Loubet'le'le 11,5 sekundit. Katsuta juhib Loubet' ees teises splitis 8 sekundiga.

Loubet on finišis ajaga 12.27,5. Kurtis ebaühtlaste pidamisolude üle.

Esimesest splitist on kolm autot läbi ja seal juhib Takamoto Katsuta 6 sekundiga Loubet' ja 8,5 sekundiga Greensmithi ees.

Mis lahtist kiivririhma puudutab, siis sellega on sel nädalal teisedki silma paistnud. Tundub, et seda ei karistata. Muidu oleks keegi juba "laksu" kätte saanud.

rallifänn: ott peab katkestama lolli reegli pärast aga ogier saab 0 karistust oma kinnitamata kiivri eest?

Alo: Ei tahaks vinguda kuid siiski vinguks. Arvestades läbitud km siis Ogier sai reedel startida ees kuigi oleks pidanud startima tagant. Võime ju rääkida, et stardijärjestus pööratakse laupäeval aga siin siiski tundub, et korraldajad painutavad reegleid vastavalt oma meestele. Lisaks lahtise kiivriga sõitmine. Ott jõudis servicesse rehv velje peal ja sai dsc. kahju, et hooaeg algab jälle nulliga.

Tänaku lühike kommentaar All Live'ile: "Esimese katse purunemine oli minu viga. Ma ei pannud seda kivi recce ajal tähele. Teise katse alguses oli väike purunemine ja siis oli juba liiga pikk maa, et kummi peal tagasi tulla." Päeva viimane katse on alanud.

Tänaku pressiesindaja Henri Rump andis paraku Delfile ja Eesti Päevalehele teada, et Tänakuga enam rääkida võimalik ei ole. Monte Carlosse Ott enam ei lähe, tuleb otse koju. Õhtusest pressiteatest ilmselt üht-teist kuuleb. Ja suure põnevusega ootame just Andrea Adamo kommentaare ja vastust küsimusele, miks läksid kõik tema autod boksist välja ühe varurehvi, mitte kahega nagu Toyotad.

.: Intellektuaalselt üsna huvitav reegel. Kuidas on “puncture” defineeritud. Kui rehv füüsiliselt on terve aga läbi velje on igasugune rõhk rehvist kadunud, kas siis on ka puncture? Väga libe reegel.

Tänaku Twitteri kontol sama selgitus. Ehk sisuliselt oli juba ülesõidul selge, et ta katkestama peab, kuna kaasas oli vaid üks varurehv, aga rehvipurunemisi kaks. Homme ei luba tal startida teine reegel, mis ütleb, et laupäevane päev tuleb igal juhul lõpuni sõita, kui tahad pühapäeval punkte noppima tulla. https://twitter.com/OttTanak/status/1352927722469785602

Hyundai kinnitas, et Tänak pidi ralli katkestama. Pühapäeval pole enam võimalik rajale tulla. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1352924800579211265

Tänak on jõudnud meediaalasse. Mingit jutuajamist siit kahjuks ei tule. Kohe kontrollpunkti ja hooldusalasse.

FIA president Jean Todt: "On väga tähtis, et see ralli toimub. Oleme sel ettearvamatul ajal palju tööd teinud. Formaat on küll kitsam, aga suurepärane võistlus. Monte Carlo on ikooniline etapp. Väga hea meel on siin olla ja olen uhke kõigi üle, kes selle võimalikuks tegid. Teame, et Monte Carlos võivad olud olla väga ettearvamatud. On selge, et Sebastien Ogier teeb head tööd. Toyota on siin tugev. Viis katset veel minna. Teame, et asjad võivad kiirelt muutuda."

Toyota pealik Latvala: "Võin hommikuga üsna rahul olla. Muidugi vahepeal tundus tõeliselt hea, aga järgmine katse tõi natuke üllatusi. Tagumistel autodel oli rohkem pidamisega raskusi. Thierry tegi head tööd ja lähenes Kallele. Üldiselt oleme rahul, aga peame meelde tuletama, et Monte võib alati üllatusi tuua. Meie jaoks oli selge, et peame minema naeltega välja. Sõitja võib alati öelda, kas ta tahab rohkem kasutatud rehvi või millega ta end mugavamini tunneb."

Tänak olevat veel hooldusalast 7 km kaugusel. "Ta alustas rallit nii hästi ja tundus olevat heas vormis, aga pärast seda on tal raskusi olnud. Ta otsustas panna katse peal alla ilma kummita velje, et tal oleks hooldusalasse jõudmiseks natukenegi rehvi. See maksis talle palju aega, aga oli ralli jätkamise mõttes ainuõige tegu," kommenteeris Mads Östberg.

Elfyn Evans: "Esimesel katsel olin alguses liiga ettevaatlik, seal andsime enamus ajast Sebile ära. Pärast seda saime rohkem rütmi. Teisel katsel oli hilisematel startijatel palju vähem pidamist, lisaks ka väike välja suretamine. Olin jää peal liiga ettevaatlik ja pidurdasin liiga vara. Sellistes oludes - kui sa ei usalda enam midagi, siis võivad vahed olla massiivsed. Loodetavasti saame pärastlõunal paremasse rütmi."

Sebastien Ogier: "On olnud hea ring. Mitte täiuslik. Esimene oli peaaegu täiuslik. Teine katse polnud nii hea. Suur osa selles on teeoludes, tundus, et see läks iga autoga halvemaks kaotasime eespool sõitjatega kõvasti aega. Tegime ka rehviga väikse vea. Puhas veatu katse, aga kaotasime palju aega, aga õnneks mitte nii palju Evansile, mis on praegu kõige tähtsam. Mul oli hommikul tunne, et kasutatud rehvid töötavad paremini ja seda on Hyundai ilmselt teinud. Arutasime seda. Tiim tahtis minna turvalisemat teed, sest sama valik tehti ka Elfyni jaoks. Seni pole suurt draamat."

Ralli liider saabus meedia-alasse ja lehvitas neile vähestele uudishimulikele, kes publikukeelust hoolimata hoolduspargi äärde on kogunenud. https://twitter.com/ACM_Media/status/1352905777103691777

Kalle Rovanperä: "Hommikuse katsega olin rahul. Elfyni ja Sordoga võrreldes väga hea. Teisel katsel saime väga halva aja. Tundus, et tee läks kogu aeg aeglasemaks. Üritame teha järgmisel katsel sama, mis hommikul, olime seal Neuville'ist kiiremad."

Samal ajal kui Neuville'i kaardilugeja räägib oma arengust ja väljakutsetest (rääkis, et tegi esimesel katsel väikse vea, aga katsevõit järgmiselt katselt tegi mõistagi rõõmu), on Tänak teel hooldusala poole. Peaks iga hetk meediaalasse jõudma.

Thierry Neuville: "Meil oli hea rütm, olud olid stabiilsed kogu katse ulatuses. Tundsin end autos natuke mugavamalt. Üritasin olla efektiivne, leida pidamist ja teha puhas katse. Katse keskel hakkasin parema pidamisega rohkem suruma. Ajakaotus oli esimesel katsel suur, õnneks teine oli parem. Rovanperä tavaliselt alla ei anda. Meie eesmärk oli alguses kilomeetreid alla saada. Monte Carlo on parim kool, mis sa võid saada (kaardilugejast rääkides). Teades oma bossi, siis ta kindlasti nõuab rohkem. Peame veel üks-kaks testi tegema, et raadioside korda saada, palju detaile on veel vaja parandada. Aga areng on olnud hea."

Dani Sordo: "Ei olnud väga paha hommik. Hommikul oli keeruline olusid lugeda. Lõpuks saime okei aja. Viimasel katsel kaotasin keskosas enesekindluse, arvasin, et pidamist ei olnud, aga tegelikult oli üsna järjepidevalt. Oleme probleemideta ja vigadeta siia tulnud, üritame samamoodi edasi minna."

Takamoto Katsuta: "Puhas sõit, vigu ei teinud. Hyundai oli teisel katsel palju tugevam. Väga nauditav ralli. Vahelduvad olud on väga stressirohked, aga lumi ja stabiilne pidamine on nauditav."

Gus Greensmith: "On olnud päris jäine. Teine katse oli puhas lumi ja jää. Tundus, et sõitsin hästi, aga aeg oli kohutav. Väga segadust tekitav hommik. Terve nädalavahetus on ühesugune olnud - auto on hea, sõitja s**t"

10.48 Eesti aja järgi on All Live'is algamas juba meediatsooni intervjuud.

Peeter: Ei pannud ta mingit kummiplönni peale. Katsel tundis, et tagumine läks katki. Vahetas selle ära tühja velje vastu, mille eelmisel katsel ära lõhkus. Sõitis veljega lõpuni ja vahetas pärast katset tagasi selle katkise rehvi, mis tal viimasel katse algul läks. Ehk siis katkise rehvi, kuna sellega võib sõita hooldusalasse.

Uued kummid: Nüüd küll Hyundaid süüdistada ei tasu, uue rehvitootja Pirelli kapsaaeda tuleb see mõru pill panna

Marx: Yle kanalil Miikka Anttila kommenteeris,et ilmselt katse ajal peatudes, peale rehvi purunemist pani Ott eelmisel katsenul purunenud rehvi velje autole alla,et ülesõidul oleks võimalik hiljem kasutada kummiga rehvi,mis purunes viimasel katsel.

Punktid: Tegelikult on võimalik tänasel viimasel katsel siiski R5-tega minut peaaegu tagasi teha. Seega homme on võimalik siiski rohkem punkte saada kui vaid punktikatse punktid.

Samal ajal hoiame silma peal, mida võetakse ette Sebastien Ogier lahtise kiivriga. Kas sellele järgneb karistus või mitte. https://twitter.com/se_rally/status/1352894024051523584

Tänak on ka esikümnest välja langenud ehk punkte on loota vaid siis, kui homsele punktikatsele jõuab. https://twitter.com/RubnPerez/status/1352894997071327233

Meie reporter Jaan Martinson on igatahes hooldusala poole teel ja üritab sealt ka intervjuu teha, kui Tänak nii kaugele üldse sõita tohib.

Ei olegi vahetada, pani mingi kummiplönni veljele peale lihtsalt.

Lauri: Tänakul oli vist 1 varurehv hommikul kaasas. Kui nüüd 2 rehvi läinud, pole midagi enam vahetada.

"Velje ja maa vahel peab olema tükk kummi," ütleb ka Urmo Aava TV6 rallistuudios. "Kui rahuliku hooga sõita ja mitte koormata lõhkist rehvi..." 1.50 on hoolduspausini minna. "Kui saaks paremale taha panna, siis saab mööda teeäärt ja lund sõita," lisab Aava.

Tänak tuleb ülesõidul autost välja. Üritavad rehvi vahetada? Kas ta üldse hooldusalasse sõita tohib? "Tal peab mingitki kummi veljel olema, et hooldusesse jõuda."

Adrien Fourmaux tuli samuti velgede kolinal finišisse. Esimeses vasakkurvis olevast rehvi kaotanud. Camilli lõpetas kohe tema kannul.

Üldseis peale 10. katset (hetkeseis).

10. katse ajad (hetkel):

Tänakul nüüd tagumine rehv läinud. Kommentaare katse lõpust ei tulnud.

Tänak on finišis, kaotust Neuville'ile 8.50,8. Langeb üldarvestuses esikaheksast välja.

Mikkelsen on samuti finišis ehk Tänak lasi endast kolm autot mööda. "Pidamine on pidevalt madal. Võtsime väga rahulikult, ei tahtnud ühtegi viga teha. Meil on hea edumaa ja üritame seda kontrollida."

Üldseis: 1. Ogier, 2. Evans +14,3, 3. Rovanperä +50,3, 4. Neuville +51,7, 5. Sordo +1.33,2.

Tänak kaotab neljandas splitis 8.31,6... Sõnu pole.

Evans suretas ühes nõelasilmakurvis auto välja. Finišis kaotab ta Neuville'ile 46,1 sekundit ja jääb alla ka Ogier'le.

Ogier on finišis ja kaotab Neuville'ile 42,2 sekundiga. Neuville jääb nüüd prantslasest maha kokkuvõttes 51,7 sekundiga."Ei olnud üldse pidamist. Ma ei tea. Loodetavasti ei kaota ma 42 sekundit Elfynile. On teil tema splitte?"

Neljandas splitis kaotas Ogier Neuville'ile 42,6 sekundit. Evansi kaotus belglasele kolmandas splitis oli 35,5.

Tänak istub autosse tagasi, aga Järveojat ei paista. Evans on samuti Tänakust möödunud.

Tänak seisab jälle. 13,5 km peal.

Ogier' kaotus kolmandas splitis Neuville'ile 38 sekundit.

Rovanperä kaotab finišis Neuville'ile 24,2 sekundit ja jääb kokkuvõttes belglase ette 1,4 sekundiga. Soomlane ei saa aru, miks aeg nii halb on.

Punktikatse: Kui Ott punktikatsel startida saab, siis on veel hästi, tundub, et mootor on kottis

Tänak tuli kuulsast šikaanist läbi. Teises splitis kaotab Neuville'ile 4.18,4.

Ogier kaotab teises splitis Neuville'ile 30,9 sekundit!

Neuville ütles finišis, et üritab lihtsalt auto tee peal hoida ja ei tunne end üldse mugavalt.

Masendav nädalavahetus: Hyundail on sellel rallil iga päev midagi viga, pm igal katsel midagi. Reedel olid kojamehed ja mootoril väike probleem, eile oli mootor ja täna on ka midagi. Nii ei saa rallit sõita.

Neuville on finišis parima ajaga 16.28,3, edestades Loubet'd 12 sekundiga. Rovanperä kaotab talle kolmandas splitis 19,4 sekundit.

Tänak tõmbab jälle tee äärde. Rihmad lahti, autost välja. Tegu on siiski kordusega, öeldakse otseülekandes.

Tänaku täpike liigub jälle kaardi peal.

Tänak seisab kohe päris tõsiselt. Ogier on temast kohe möödumas. Ogier' enda esimene split polnud ka kiita. Kaotas Neuville'ile 16,0 sekundit.

Ülo: Väga kahju. Võiks öelda lausa masendav nädalavahetus fänni jaoks.

Tänak seisab. 6 km peal.

Katsuta lõpetab ajaga 16.58,9, kaotades Loubet'le 18,6 sekundiga. Neuville on kolmandas splitis Sordost 11,6 sekundit kiirem.

Tänak esimeses splitis Neuville'ist 28 sekundit maas. Pagan võtaks....

Neuville on kiireim ka teises splitis, Loubet kaotab talle 9,1 sekundit.

Greensmith kaotab finišis Loubet'le 32,5 sekundit. Aeg 17.12,8. "Arvasin, et tegin päris hea katse, aga aeg on šokeeriv. Võtab selle nädala hästi kokku."

Rovanperä esimene split nii hea ei ole. Kaotab Neuville'ile 9,1 sekundit, jääb alla ka Sordole ja Loubet'le.

Neuville läks samuti selles nõelasilmakurvis laiaks kus Greensmithki. Östberg pakub, et seal võib natuke jääd põhjas olla. Belglane võtab kõik nõelasilmakurvid tegelikult väga laialt.

"Palju lund rajal, oli veidi puhastamist. Ei võtnud kiiretel lõikudel palju riske," kommenteeris Loubet. Samal ajal läks Tänak rajale.

Neuville on esimeses splitis Sordost 3,1 sekundit kiirem. Loubet on samal ajal 10. katse finišis ajaga 16.40,3.

Sordo juhib esimeses splitis Loubet' ees 1,0, Katsuta ees 8,4 ja Greensmithi ees 12,4 sekundiga.

Katsuta kaotab esimeses splitis Loubet'le 7,4 sekundit. Kordusest näidati Greensmithi väikest libisemist nõelasilmakurvis, midagi hullu ei juhtunud. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1352881555363012608

Loubet jõudis kuulsa šikaanini, mis ongi täpselt selle koha peal, kust Tänak mullu alla veeres. Esimeses splitis edestab Loubet Greensmithi 11,4 sekundiga. https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1352880682884882432

Sellel katsel peaks olema lund terve katse ulatuses. Meenutame, et tegu on sama katsega, kus Tänak eelmisel aastal järsakust alla kihutas, kuid selle koha peal on nüüd šikaan, et sundida mehi kiirust maha võtma. Loubet on rajal! Stardijärjekord: Loubet, Greensmith, Katsuta, Sordo, Neuville, Rovanperä, Tänak, Ogier, Evans. https://twitter.com/Burgrid7/status/1352879064416190464

Läks selle 9. katsega, nagu läks. Keskendume nüüd sellele, mida veel päästa annab. Ja lõppude lõpuks, kui enam paremaks ei lähe, siis 5. koha eest saab ka 10 punkti ja pühapäeval on võimalik 5 lisaks teenida. 10. katse on kahe minuti pärast algamas.

rallifänn: keegi pole siin seda veel maininud, et Ott kaotas terve katse peale 1m20sek, enam vähem sama aeg mis oleks kulunud rehvi vahetamise peale. minu arust oli mees suunaga katsevõidu poole kui poleks rehv puruks läinud.

Sten: Kohe kui Ott ei ole esimene või puruneb rehv, siis on maha kantud mees. jah toyota on kiire, aga hyndai on piisavalt konkurentsivõimeline. Rehv oleks võinud puruneda mis tahes autoga sõites. hyundaiga liitumise peamiseks põhjuseks oli r5 autode hooldus ja disainimine. Mõeldi vähe tuleviku peale.

Kuna TV6 rallistuudios puudutati päris pikalt Draamateatri piletipoliitikat, siis olgu ka siin meie mõni päev tagasi välja kuulutatud hääletuse tulemused uuesti välja toodud. Urmo Aava ütles TV6-s, et kui publikut raja äärde lubatakse, siis tahetakse kaks paketti teha ka ürgrallifännidele, kes okste vahelt võistlust tahavad vaadata.

argo.: Vaadates ralli üldseisu,siis Olgem ausad,et Parim ralliauto on maailmas ikkagi Toyota! See hyndaiga sõitmine tundub ikkagi kuidagi kivist vee välja pigistamine. Vot ei mõista siiani,milleks oli Otil vaja Toyotast lahkumine?

Ei: Siin keegi kommenteeris, et Adamo virises Tänaku soorituse üle, mina loeks Adamo öeldust pigem välja, et auto pole piisavalt konkurentsivõimeline. "Ott tegi, mis suutis meie autoga, mis polnud aga ilmselgelt sama konkurentsivõimeline kui teistel. Pärastlõunal jõudsime natuke järele"

"Naised saunas rääkisid, et Urmo Aava on kitsipung ja ei luba Otepää ümbruses talverallit sõita," nöökis Margus Murakas TV6 rallistuudios Urmo Aavat. Rally Estonia direktor selgitas, et nii tõesti on, sest suvise MM-etapi nimel ei saa sellist riski võtta. "See on moraali ja läbipaistvuse küsimus," ütles Aava, viidates, et nad ei taha anda FIA-le ega WRC-le põhjust näpuga näidata: näed, teie mehed said teid juba talvel proovida.

Rait: Sõbrad... 6 katset on veel minna. Nagu näitas praegune, kõike võib juhtuda. Tõenäoliselt mitte vananeistril aga kõigil teistel küll. Usun, et teine koht on veel reaalne, rääkimata poodium. Elame veel!!

Igal pool mujal nimetati seda katset 9-ndaks, jah. Kaheksas katse tühistati juba mitu päeva enne ralli algust liikumispiirangute tõttu.

Tom: All live näitab tulemusi SS8 pähe. Kuigi tegelikult lõppes just SS9? Või olen ise millestki valesti aru saanud?

Turbo: Heal juhul saab veel oma tiimikaaslase kinni püüda, kui eile härra Adamo virises Tänaku üle siis täna hommikul ei tahaks ta intervjuud kuuldagi...

France: Nüüd siis on tänak ogieriga võrdne, mõlemal on olnud rehvi probleem, ogieril eile liidri kohalt, tänakul täna, aga vahe on meeletu ogieri kasuks, see suureneb kindlasti, kolmanda mehega on vahe juba üle minuti, uskumatu kindlusega Ogier teritab minna

argo.: Kas tõesti on seeralli tehtud nüüd selle rehvipurunemisega,et pool minutit lahutab poodiumikohast. Ogil nüüd ainult vormistamine ,

Vabandame!

rehv: Rehv oli maas esimesel vasakpoolsel rattal mitte tagumisel

Üldseis peale 9. katset:

9. katse ajad (hetkeseis):

Mikkelsen läheb sel katsel kuuendaks (+39,4) ja teeb oma esisõitjale suure-suure komplimenti. "Mul on maailma parim esisõitja:"

Evans kaotab finišis Ogier'le 17,8 sekundit. Üldseis: 1. Ogier, 2. Evans +10,4, 3. Rovanperä +1.08,3, 4. Neuville +1.33,9, 5. Tänak +1.38,1, 6. Sordo +2.01,4.

"Kohe alguses oli meil piruett ja järgmises kurvis oli lahtine kivi. Ilus hommik!" ütles Tänak.

Ogier sõidab katse põhjaks 13.16,2, edestades Sordot 19,2 sekundiga, Tänakut tervelt 1.20,2-ga. "Väga keerulised olud. Ei tundnud üldse, et meil naelrehvid oleks."

Tänak finišis, aeg on 1.01,0 kehvem kui Sordol. Rehv maas. Velg on samuti puruks. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1352859949613907968

Kolmandas splitis kaotab Tänak Sordole juba 57,5 sekundit.

Evans kaotab Ogier'le esimeses splitis 11,1 sekundit.

Rovanperä kaotab finišis Sordole 3,4 sekundit.

Tänak kaotab teises splitis ehk 13 km peal Sordole 47,6 sekundit.

Tänak liigub väga aeglaselt! Autoga on midagi lahti.

Ogier esimeses splitis kiireim, Sordost 5,1 sekundit nobedam.

Neuville lõpetab hetkel neljanda ajaga 13,58,4, kaotades Sordole 23 sekundit. "Läksime kurvist otse. Ei kaotanud palju aega. Keeruline katse. Üritasime rütmi leida, aga see ei kestnud kaua."

Neuville kaotab kolmandas splitis Sordole 44 sekundit. Midagi on ka belglasega juhtunud.

Tänak kaotab esimeses splitis Sordole tervelt 21,6 sekundit!

Sordo sõidab katse põhjaks 13.35,4, Greensmithist 18,5 sekundit kiirem. Enne finišit lõikas korralikult läbi lumevalli kurvi. "Mõnes kohas on palju pidamist, teises vähem. Väga keeruline, väga lihtne on viga teha."

Tänak olevat 2 km peal korraks seisma jäänud.

Sordo pardakaamerast näitas, kuidas hispaanlasel auto ühes teravas kurvis libisema läks ja hoo päris maha võttis. Ootame Tänaku esimeses vaheaega. Rovanperä jäi esimeses splitis Sordole 1,9 sekundiga alla.

Katsuta on finišis ajaga 13.57,8, kaotades Greensmithile 3,9 sekundit. "Mõnes kohas on väga keeruline hinnata, kas see on must jää või lihtsalt läigib. Usaldan oma esiauto infot," ütles Katsuta.

Greensmith lõpetab katse ajaga 13.53,9 ehk Loubet'st 20,5 sekundit kiiremini.

Neuville jäi katsel korraks seisma. 7 km peal. Tema esimene split on Sordost 12,2 sekundit aeglasem.

Teises splitis edestab Greensmith Katsutat 13,7 ja Loubet'd 21,7 sekundiga.

Sordo sõidab Greensmithi esimese spliti 2,1 sekundiga üle. Loubet on finišis ajaga 14.14,4.

Katsuta kaotab Greensmithile esimeses splitis 12,3 sekundit ehk liigub enam-vähem samas tempos Loubet'ga. Nendest kaameranurkadest, mis meile pakutakse, tundub, et Katsutal on võrreldes kahe esimese mehega oma tuledega palju kehvem nähtavus. Loubet'l on tuled väga kõrgele seadistatud, Greensmith kannaks justkui nagu päikest endaga kaasas (loe: üle valgustatud).

Greensmith on esimeses splitis olnud Loubet'st 12,9 sekundit nobedam. Kas me näeme järgmistel autodel sama suuri ajavahesid?

Anname veidi aimu, millised tänased olud on. Ütleme nii, et siin suruvad vaid kõige julgemad hundid. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1352852709813182464

9. katse on alanud. Loubet on rajal!

Eriti jäised peaksid olema SS9 viimased viis kilomeetrit. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1352849400557662208

Rehvivalikud täna väga ei erine, aga näha on, et Toyotad on välja läinud kahe varurattaga, Hyundai ja M-Sport ühega.

Tänasel esimesel katsel olud sellised: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1352843176021778432

Sebastien Ogier: "Täna on palju lumisemad olud, asfalti on vähe. Vähemalt on rehvivalikut lihtne teha. Kõige tähtsam on, et oleksime esimesed pühapäeval. Eks näis, kuidas läheb, aga kindlasti surume."

Östberg märkis, et kõik autod on välja läinud ainult naelrehvidega. See annab võibolla väikse vihje, millised olud neid mägedes ees ootavad.

Tänakuga tehti otseülekandes kiire intervjuu."Täna on väga teistsugused olud. Auto kallal tehti õhtul natuke tööd, eks näis, kas see toimib."Kas täna on päev, kus Ott Tänak ründab vastu? "Eks me saame näha," muigas ta.

Tänane teine katse (SS10) on see, kus Ott Tänak eelmisel aastal suure avarii tegi, ainult et sellele kohale on ehitatud šikaan.

Greensmithi autot hooldatakse täna lageda taeva all, telki ei hakatud enam üles panema. https://twitter.com/MSportLtd/status/1352839130686894081

All Live'i reporteri rollis olev Mads Östberg pani tähele, et Toyota laseb oma autosid madalamaks seadistada, mis võib tähendada, et lund on tegelikult katsetel vähem, kui nad eeldasid ja asfalti on ikkagi päris palju väljas.

Katsuta rääkis All Live'ile, et tänased katsed on päris jäised. Öösel on palju lund sadanud. "Palju lund ja musta jääd. Tuleb väga-väga keeruline."

Eile suure avariiga lõpetanud Pierre-Louis Loubet tänas oma mehaanikuid. Täna tagasi stardis. https://twitter.com/PL_Loubet/status/1352839648163340289

Monte Carlo autoklubi ametlik kinnitus, et rallipargis on nüüd kõik joonde aetud ja ralli jätkub probleemideta. https://twitter.com/ACM_Media/status/1352836127288422400

Torm räsis Gapi hooldusparkiPrantsusmaal Gapis asuv Monte Carlo ralli hooldusala sai reede õhtul tormis kannatada. DirtFish.com kirjutab, et lõhutud on mitmed WRC meeskondade boksialad, sealhulgas Toyota ja M-Sporti omad. Tuultele ei vandunud alla Hyundai kahekorruseline hoone. Tormikahjustuste tõttu kutsusid mitmed meeskonnad oma personali õhtul hotellidest tagasi hooldusalasse koristama ja boksialasid uuesti üles ehitama, sest laupäevased katsed algavad kohaliku aja järgi juba kell 6.30. https://twitter.com/sylv1gtr/status/1352757768273481731

Tänane stardijärjekord: 1. Pierre-Louis Loubet (Hyundai)2. Gus Greensmith (M-Sport)3. Takamoto Katsuta (Toyota)4. Dani Sordo (Hyundai)5. Thierry Neuville (Hyundai)6. Kalle Rovanperä (Toyota)7. Ott Tänak (Hyundai)8. Sebastien Ogier (Toyota)9. Elfyn Evans (Toyota)

Evans võtab siit katsevõidu, edestades Ogier'd 1,3 sekundiga. Üldseis: 1. Ogier, 2. Evans +13,0, 3. Rovanperä +56,8, 4. Neuville +1.03,8, 5. Sordo +2.11,3.

