BLOGI JA FOTOD | Dani Sordo võitis teist aastat järjest Sardiinia ralli, Neuville tõusis viimase katsega teiseks, Tänak võitis punktikatse

peeter uibo: Tundub, et sellist ralliautot ei ole suudetudkii ehitada, mis Oti ja Martini võimekusele vastu peaks.

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo: "Pean Danile natuke peksa andma. Ta mängis mu südamega liiga palju. Thierry tegi imelist tööd, Ott võitis punktikatse. Olen oma inimeste üle uhke. Ma ei tea, kas nad väärivad mind või mina neid. Ei pea olema Einstein, et aru saada, et selle seisuga on raske mängida (viide tiimikorralduste ärajäämisele)."Ütles lõpetuseks, et tema mõtted on eile Portugalis hukkunud hispaanlannast kaardilugeja perega.

Sordole karjääri kolmas rallivõit. Esimene tuli 2013. aastal Saksamaal Citroeniga.

Meeskondlik seis:

MM-sarja üldseis:

Lõppseis:

Punktikatse:

Sordo finišis viienda ajaga (+6,5). Esikohta ikka ära ei anna. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1315249143909056514

Sordo vaheajapunktis viies (+4,2 sek Neuville'ile).

peeter uibo: Üks sõit ütleb, et Ott on maailmameistri vääriline.

"Ma poleks saanud midagi rohkemat teha. Teadsime, et Hyundai on sel katsel kiire. Proovisime. Ei kahetse midagi."

Neuville tõuseb sekundiga teiseks!

Ogier kaotab finišis Tänakule 3,4-ga.

Ogier kaotab vaheajapunktis Neuville'ile 2,4 sekundit! Mida teeb nüüd Sordo!? Kas ta teab?

Sven: Tänan ikkagi hoolimata probleemidest positiivne.Tubli poiss!! Tänan hoolimata probleemidest väga positiivsele.Tubli poiss,oskab kaotada ka.

Neuville finišis Tänakust 0,7 sek aeglasem! 4.46,4. Rääkis, et lõpus oli piduritega probleeme.

Neuville edestab vaheajapunktis Tänakut 1 sekundiga.

Evans finišis ajaga 4.51,0, kaotab Tänakule 5,3 sekundit.

Evans kaotab vaheajapunktis Tänakule 2,8 sekundit.

Suninen: "Ralli algus oli suurepärane, aga kiiretel katsetel on meil ikkagi raskusi. Peame selle kallal tööd tegema. Hea meel, et auto koju tõime."

Suninen finišis ajaga 4.52,8, kaotab Tänakule 7,1 sekundit.

Suninen vaheajapunktis Tänakust 3,6 sekundit aeglasem.

Tänak: "On olnud pettumust valmistav nädalavahetus. On nagu on, meie seda muuta ei saa."

Tänak finišis ajaga 4.45,7. Loubet'st 13,3 sek kiirem. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1315244856315437057

Tänak vaheajapunktis Greensmithist 7,2 sek kiirem.

Loubet sõidab katse põhjaks 4.59,0. Tidemandist 17,1 sek kiirem.

Tänak on rajal.

"Midagi juhtus elektroonikaga. Auto suri välja." Aeg 5.19,7, kaotab Tidemandile 3,6 sekundit.

Greensmith seisis, pani auto uuesti käima ja sõitis edasi.

Esimene WRC auto Greensmith on ka rajal. Huttunen samal ajal finišis ajaga 5.19,3 (+3,2 Tidemandile).

Kajetanowicz lõpetab ajaga 5.29,0. Tidemandile 12,9 sek kaotust.

Tidemand saab ajaks 5.15,1, Veibyst 9,1 sek kiirem. Võidab WRC2 klassis ralli 28,8 sekundiga. https://twitter.com/MotorsportSkoda/status/1315241986308345857

Veibyl on parem tagumine rehv katki, aga finiš on käes. Aeg 5.25,2.

"Väga lõbus oli. Väga keeruline oli, aga Andreas tegi fantastilist tööd," ütles Solberg.

Solberg ja Mikkelsen on finišis. Aega meile paraku ei näidata. Fännid võtavad ekipaaži soojalt vastu.

hyundai: Tundub, et Neuville peab leppima, et ilmselgelt tiimikorraldusi ei tule, sest Adamo soovib mängida realistliku meeskondliku tiitli peale mitte teoreetilise Neuville tiitlile.

Solberg ja Mikkelsen läksid katsele. Autos on kaks norralast, aga legendi loetakse inglise keeles.

Adamo: "Dani andis sellele võitlusele vürtsi juurde. Teie jaoks on seda kindlasti hea vaadata."

Punktikatse stardijärjekord: 1. Veiby, 2. Tidemand, 3. Kajetanowicz, 4. Huttunen, 5. Greensmith, 6. Loubet, 7. Tänak, 8. Suninen, 9. Evans, 10. Neuville, 11. Ogier, 12. Sordo (hispaanlase stardini on 58 minutit aega).

Sordo jaoks on punktikatse ju lausa elu ja surma küsimus! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-andrea-adamo-kui-sordo-punktikatsel-suruma-laheb-ja-avarii-teeb-tapan-ta-ara?id=91319259

Sordo: "Kunagi pole turvaline. Ma ei mõista seda aega, kuidas nad nii kiired olid. Olen väga üllatunud."

Üldseis enne viimast: 1. Sordo, 2. Ogier +9,2, 3. Neuville +10,9.

Sordo jääb finišis Ogier'le alla 6,9 sekundiga.

Sordo teine split on Ogier'st 4,3 sekundit aeglasem.

Ogier: "Good one! Üks veel minna."

Ogier finišis parima ajaga, Neuville'ist 1,6 sek parem! Kokkuvõttes jääb vahe 1,7. Prantslane hingeldab korralikult.

Ogier' teine split on Neuville'ist sekund kiirem!

Sordo sõidab Neuville'iga identse esimese spliti ehk 0,9 sek kaotust Ogier'le.

Neuville finišis ajaga 8.24,8. Tänakust 8,1 sek kiirem.

Neuville läheb teises splitis 6,5 sekundiga Tänaku ette.

Ogierilt parim esimene split, Neuville'ist 0,9 sek kiirem.

Evans kaotab finišis Tänakule 4,8 sekundit, Suninenile 3,2. Punktikatsele minnes Evansi ja Sunineni vahe 29,8.

Neuville'i esimene split on Suninenist 2,5 sek kiirem.

Suninen kaotab teises splitis Tänakule 0,7 sek.

Evans kaotab esimeses splitis Suninenile 1,3 sekundiga, Tänakule 0,8-ga.

Suninen kaotab finišis Tänakule 1,6 sekundit. "Tulime turvaliselt läbi. Kõik ok."

Tänak vastuseks küsimusele, kas kõik panused on punktikatsel: "Vaatame. Punktikatse tuleb. Peame hästi sõitma."

Tänak 15. katse finišis ajaga 8.32,9, Greensmithist 13,9 sek kiirem.

Tänak teises splitis Greensmithist 10,9 sekundit kiirem.

Loubet kaotab finišis Greensmithile 2 sekundiga.

Suninen sõidab Tänaku esimese spliti 0,5 sekundiga üle.

Tänak edestab Greensmithi esimeses splitis 5 sekundiga. Greensmith on samal ajal finišis ajaga 8.46,8. "Väike tehniline probleem on, aga ei midagi hullu vist. Punktikatse punktidele väga loota pole mõtet, sest ees sõitvad autod suruvad pööraselt."

All Live'is anti teada, et Katsuta saadeti koos kaardilugejaga hooldusalasse jõudes kohustuslikku arstlikku kontrolli. Pärast sellist pauku peab veenduma, et kõik on ok.

Greensmith läks rajale. 15. katse on alanud.

WRC2 on tehasetiimid, WRC3 erasõitjad.

RISTO: Mis on WRC2 ja WRC3 vahe? Autod, ajad tunduvad üsna sarnased.. miks 2 eraldi klassi?

Solberg ja Mikkelsen tulevad punktikatsele teed puhastama. https://twitter.com/Petter_Solberg/status/1315204213530595330

JWRC:

WRC2:

WRC3 klassi üldseis kaks katset enne lõppu:

Margus: Tänak kindlasti ei hiline ega stardi enne Neuville. Tal ikkagi vaja need kuuenda koha punktid kätte saada.

Keskus: Nüüd tuleb siis Tänaku trikk ehk hilinemine ja stardib enne Neuville. Aga Sordo võidab siiski ralli, sest oleks meeskondlikus mõttes vale kukutada ta kolmandaks lastes mööda nii Ogieri kui Neuville.

https://twitter.com/GunnarLeheste/status/1315199029924462592

Kohustuslik on tegelikult mask pähe panna, kui uks lahti tehakse, aga ilmselt ajab ka krae asja ära.

Tiit: Katse "lõpukõnes" tõmmatakse maski asemel pluusikrae näole ,et kas see on teami käsk või miks sellist jama tehakse ?

Üldseis peale 14. katset:

14. katse ajad:

Üldseis: 1. Sordo, 2. Ogier +16,1, 3. Neuville +16,2, 4. Evans +55,9, 5. Suninen +1.28,9, 6. Tänak +2.31,2.

Sordo kaotab finišis Neuville'ile vaid 0,8 sekundit.

Sordo kaotas splitis Neuville'ile 0,5 sekundiga.

"Hea katse. Tegin lõpu lähedal väikse vea," ütles Ogier, kes oli juba minema sõitmas, aga kui nägi, et reporter järgi jookseb, jäi uuesti seisma ja tegi ukse lahti. Mees jagab ikka, kuidas see meediavärk käib!

Ogier jääb finišis Neuville'ile alla 1,6-ga. Kokkuvõttes jääb 0,1 sekundiga belglase ette!

"Annan endast kõik. Ma ei tea, kus saaksin veel juurde panna. Keeruline katse, aga hoidsin gaasi põhjas. Loodetavasti sellest piisab."

Ogier kaotab Neuville'ile splitis 1,3-ga.

Neuville edestab finišis Evansit 5,6 ja Tänakut 6,6 sekundiga. 4.51,3.

Neuville sõidab Tänaku spliti 5 sekundiga üle!

Evans kaotab vaheajapunktis Tänakule 0,1 sekundiga.

Finišis on Evans Tänakust aga sekund kiirem. 4.56,9. "Nüüd on vaja vaid puhtalt läbi tulla. All OK!"

Tanel: Uskumat kuidas ei vea Otil nende vähestegi teepuhastajatega. Kogu aeg kukub keegi kohe eest ära ja lahtisel pinnasel pole mingit võrdlevat aega võimalik välja sõita.

Suninen finišis ajaga 5.02,2, kaotades Tänakule 4,3 sekundit. "Üritasime oma parimat, aga sellest ei piisanud."

Suninen kaotas vaheajapunktis Tänakule 2,5 sekundit.

"Vähe pidamist, täiesti kuiv. Üritasin teha hea sõidu. Hetkel ei saa enamat teha, aga teine läbimine saab olema teistsugune," ütles Tänak.

Tänak finišis ajaga 4.57,9, Greensmithist 8,3 sek kiirem.

Tänak splitis (ainsas) Greensmithist 5,3 sek kiirem.

Loubet lõpetab katse ajaga 5.11,6, kaotades Greensmithile 5,4 sekundiga.

Greensmith on finišis ajaga 5.06,2. "Pinnas oli nii lahtine. Mõnes kohas sõitsime külg ees ja kaotasime aega."

Greensmith läks rajale.

https://twitter.com/Mika_Pakarinen/status/1315189667608891393

Katse jätkub minuti pärast!

Eesti fännid ka raja ääres.

Auto veeretati lõpuks tee kõrvale. Loodetavasti varsti jätkatakse. https://twitter.com/rally_fan1988/status/1315189570888175616

Katse on ajutiselt peatatud.

Sõitis sisekurvis seina ja oligi kontroll auto üle kadunud. https://twitter.com/rally_fan1988/status/1315188607615995905

Käis üle katuse. Mehed tunduvad korras. Räägivad omavahel. Katsuta üritas veel autot käima saada, et see mujale liigutada. Täpselt keset teed. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1315188628981772288

KATSUTA TEGI SUURE AVARII! https://twitter.com/planetemarcus/status/1315188315847561217

Tundub ebatõenäoline tõesti, aga mine tea, Hyundai puhul on kõik võimalik. DirtFishi köögijuttudes öeldi eile õigesti: kui FIA-le ja WRC promootorile Adamo trikid ei meeldi, palun väga, muutke reegleid.

G.: Oletame, et teise ja kolmanda koha saatus on teadmata enne PS katset. Pärast seda aga selgub, et Neuville jääb 1, 7 sekundiga Ogieri ette. Kas on Hyundail mingit varianti näiteks ülesõidul trikitada sedavõrd, et Sordo mahuks lõpuks Neuville ja Ogieri taha? Ühe sekundilise täpsusega vist trahve võimalik korjata pole?

Paul: Sordo ütles tegelikult ikka seda, et järelikult peab siiski rohkem andma!

Pealik: Ma usun, et siin mängitakse võimalus Neuvillele - võida Ogier, võidad ralli. Tuleb veel huvitav andmine!

Üldseis peale 13. katset:

13. katse ajad:

Sordo ütles, et surus kõvasti, aga sellest ei piisanud.

Üldseis: 1. Sordo, 2. Ogier +15,3, 3. Neuville +17,0, 4. Evans +51,1.

Sordo finišis ajaga 8.47,6, kaotab Ogier'le 12,1 sekundit. Läheb veel esikohale ka andmiseks!?

Sordol on samuti parem tagumine nurk natuke lippa-loppa. Teises splitis kaotab Ogier'le 8,9 sekundit.

Ogier finišis ajaga 8.35,5. Neuville'ist vaid 0,2 sekundit parem. Kokkuvõttes vahe 1,7. Ogieril paremas tagumises nurgas väike kahjustus. "Parem kui mitte midagi," ütles ta aja kohta.

Ogier teises splitis Neuville'ist 0,3 sekundit kiirem.

Sordo kaotab esimeses splitis parimatele 3,4 sekundiga.

Neuville finišis ajaga 8.35,7, edestab Evansit 4,6 sekundiga. "Ilmselt sellest ei piisa," arvas belglane.

Neuville teises splitis Evansist 4,1 sek kiirem.

Ogier' esimene split on Neuville'iga täpselt sama!

Evans lõpetab ajaga 8.40,3 ja läheb 7,4 sekundiga Tänaku ette katset juhtima.

Evans teises splitis Tänakust 5,6 sek kiirem.

Neuville on esimeses splitis omakorda Evansist 2,5 sekundit kiirem. Tänak seal juba kolmas (+4,8).

Teemu Suninen finišis ajaga 8.59,5, kaotab Tänakule 11,8 sekundit. Tänaku ja Sunineni vahe jääb kokkuvõttes 1.06,6.

Suninen kaotab teises splitis Tänakule 9,2 sekundit.

Evans sõidab Tänaku esimese spliti 2,3 sekundiga üle.

Tänak lõpetab 13. katse ajaga 8.47,7, edestades Greensmithi 13 sekundiga. "Tee oli alguses päris märg, pärast läks kuivemaks."

Tänak on teises splitis Greensmithist 10,8 sek nobedam.

Loubet lõpetab ajaga 9.09,4 ja kaotab Greensmithile 8,7 sekundit. "Oli natuke keeruline, aga ma ei võtnud riske, sest meil pole millegi peale mängida, vaid peame auto koju tooma."

Suninen kaotab esimeses splitis Tänakule 5,1 sekundiga.

Greensmith finišis ajaga 9.00,7, Katsutast 5,6 sek kiirem. "Eesmärk on lõbutseda ja natuke rohkem pingutada," ütles britt.

Tänak sõidab välja kiireima esimese spliti. Greensmithist 5,7 sekundit kiirem!

Fänn: Kui kõrini siis koo sokke, mitte ära risusta vestlust

"Ootasin mudasemaid olusid. Muidugi on libe, aga mitte väga halb," rääkis Katsuta katse lõpus.

Õnneks on internet täis ka muud kraami ning ka Delfist leiab palju muud huvitavat lugemist! Edu teile! Katsuta on vahepeal finišeerinud ajaga 9.06,3.

Kõrini juba: Kuulge, aitab juba sellest ralli hullusest, nagu midagi muud enam siin maailmas ei olekski...

Esimesed vaheajad on ka kohal. Greensmith on avasplitis Katsutast 3,1 sek kiirem. Tänak läheb kohe-kohe rajale. Stardiintervallid on 3 minutit.

Tee on kohati märg ja pehmem, aga mingit padukat pole küll olnud. Becs Williams teatas, et radari järgi on täna veel vihma oodata.

Kõik WRC ekipaažid on võtnud rajale 5 keskmise seguga rehvi.

Rallipäev on alanud. Katsuta läks rajale.

WRC All Live tegi Hyundai tiimipealiku Adamoga hommikul ka intervjuu. Mis me sellest teada saime? Loomulikult ta ei öelnud, millised käigud tal veel varuks on. "Lõikame selle elevandi kõigepealt pooleks ja kui on aeg otsustada, siis ma otsustan."

Nii lahkus hommikusest hooldusalast Tänak: https://twitter.com/OttTanak/status/1315167886156148736

Ilm praegu:

Tänased uudised hakkavad jooksma siia! Kui kellelgi on veel lahti eilne artikkel, siis viimane aeg ümber lülituda. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otseblogi-ja-fotod-sardiinia-ralli-lopusirge-kas-ogier-suudab-neuvillei-selja-taga-hoida-mida-teeb-tanak-punktikatsel?id=91319991

Tänane stardijärjekord: 1. Katsuta, 2. Greensmith, 3. Loubet, 4. Tänak, 5. Suninen, 6. Evans, 7. Neuville, 8. Ogier, 9. Sordo

Miks sellises matusemeeleolus? https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1315162909257932800

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fia-vastas-ogier-kriitikale-prantslast-ajas-see-veel-rohkem-narvi?id=91319615

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-sordo-ja-ogier-viskasid-stardijarjekorra-ule-koos-nalja-utlesin-talle-et-olen-aeglane-soitja-ja-ta-peab-mulle-edumaa-andma?id=91319463

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-peep-pahvi-paevakommentaar-hyundai-keerulised-valikud-kes-peab-voitma-kes-voidu-loovutama?id=91319461

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-sebastien-ogier-mina-olen-viimane-inimene-kes-tiimikorraldusi-jagaks?id=91319413

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-thierry-neuville-voitlusest-sebastien-ogierga-homme-on-meie-kord-eespool-lopetada?id=91319313

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-sardiiniast-ott-tanak-tanane-eesmark-sai-taidetud-midagi-rohkemat-polnud-reaalselt-voimalik-puuda?id=91319193

Karmid naljad härra Adamol: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-andrea-adamo-kui-sordo-punktikatsel-suruma-laheb-ja-avarii-teeb-tapan-ta-ara?id=91319259

Elfyn Evans: "Esimene katse pärast hoolduspausi oli kohutav, üritasin suruda, aga sõitsin hoopis aeglasemalt. Olin selles pettunud. Teisel katsel üritasin puhtalt sõita. Peame üritama Sunineni selja taga hoida. Kindlasti ta surub kõvasti. Ilmselgelt ei püüa me enam kahte meest eespoolt, aga muidugi me üritame lõpuni. Hea meel, et meil veel rallisid tuleb, aga ma ei oska hetkel Monza kohta midagi rohkemat öelda." Järgmise aasta kalendrile polnud waleslane otsagi vaadanud.

Pierre-Louis Loubet ütles, et teda ilmselt hooaja viimasel etapil Monzas ei näe. Kogu aur läheb järgmise hooaja kindlustamisele.

Virtuaalne punktitabel:

Värske podcast:

Vahele üks kohutav uudis Portugalis toimunud rallilt...https://sport.delfi.ee/news/auto/maailm/traagiline-onnetus-portugali-rallil-noudis-21-aastase-kaardilugeja-elu?id=91319023

Üldseis teise päeva lõpuks:

Sordo finišis teise ajaga (+1,0). Ütles, et hakkas lõpus rehvi säästma, sest need olid täiesti "hävinenud".

Sordo ja Ogier' teine split on täpselt võrdne.

Suninen finišis hetkel neljanda ajaga, kaotades Ogier'le 7,7 sekundit. Evans jääb kokkuvõttes soomlase ette 8,5 sekundiga.

Sordolt kiireim esimene split! 0,5 sek Neuville'ist parem.

"Need rehvid on ka paremaid päevi näinud," kommenteeritakse Neuville'i rattavarje All Live'is. "Pingutasin väga kõvasti. Kaotasin 1,5-2 sekundit enne silda, kus jäin pidurdamisega natuke hiljaks. Aga nii juhtub, kui sa maksimumi lähedal surud," ütles Neuville ise.

Neuville kaotab finišis Ogier'le 2,9 sekundiga. Ogier tõuseb päeva lõpuks teiseks! Vahe jääb 1,5 sekundit.

Neuville lasi enne silda kurvi pikaks ja maandus heinapalli otsas. Teises splitis kaotab 2,8 sekundit!

Ogier on finišis Evansist 3,1 sekundit parema ajaga. "Tähtis on Neuville'i võita hoopis pärast homset!" vastas prantslane kavalalt küsimusele, kui tähtis on belglast homme võita.

Keskmise seguga rehvidega Neuville'ilt parim esimene split, Ogierist 0,3 sek nobedam. Teistel on mõned kõvad ka kaasas.

Evans finišis Tänakust 6,2 sekundit kiirema ajaga.

Ogier edestab esimeses splitis Evansit 1 ja Tänakut 3 sekundiga.

Loubet kaotab finišis Tänakule 9,9 sekundiga ja kirub vale rehvivalikut.

Evans sõidab Tänaku esimese spliti 2 sekundiga üle.

Ants: Ott võtab viimase katse rahulikult ilmselt.

Tänak finišis ajaga 8.12,7. Katsutast 3,7 sek kiirem. "Ma ei ole kindel, et ma seda sinuga jagama peaks," vastas Tänak küsimusele, kas kõvad rehvid olid õige valik.

Teises splitis Tänaku edu Takamoto ees 3,6 sek.

Katsuta on finišis ajaga 8.16,4.

Tänak edestab 12. katse esimeses splitis Katsutat vaid 1,5 sekundiga.

.: Niisama üle sõites peaks loomulikult WRC vedrustus vastu (pigem peaks muretsema rehvi üle), aga nagu postitusest lugeda võib, siis Tänak läks pooleldi külg ees sinna. Teadupoolest ei oska vedrustus horisontaalse suunaga lööke võtta.

argo.l: Mul on miskipärast arvamus ,et kui tänak tahab autot kiiremaks saada,siis hakkab tehnika järele andma. Täpselt nii oli see ka toyotasse minekuga!

Ants: Suht suvaline koht. Sisevideosid vaadates on selliseid lööke igal katsel. Teadmata, mis täpselt vedrustuses katki oli on meelevaldne väita, et see löök põhjustas. Nii võib iga tehilise rikke juures kerida videot tagasi mõne löögi kohani. Näiteks Lappi mootoririkkest hakata tagasi kerimasiis ka sealt võibleida mõne sellise löögi kindlasti.

Fänn: Mitte ei lõhkunud vaid ei pidanud vastu.

Päeva viimane katse on alanud. Katsuta on juba pool minutit rajal olnud.

Eh: Kui WRC vedrustus sellist asja vastu ei pea...no ma ei tea.

Seda kohta WRCplusist üle vaadates ei tundunud see küll väga tõsine pauk, aga väike klõpsatus käis seal tõepoolest.

Kas see võis olla koht, kus Tänak eile vedrustuse lõhkus? https://twitter.com/Karlip1/status/1314940672399552519

argo.l: Otil tuleb lihtsalt peal hoida,et kui juhul keegi ees ära crachib siis olla kohal lihtsalt kogemata kombel! Nii lihtne see ongi! Ja see olekski kõik mille nimel natukenegi pingutada!

Sordo on finišis neljanda ajaga, kaotades Ogier'le 6,2 sekundit.

Üldseis: 1. Sordo, 2. Neuville +27,0, 3. Ogier +28,4, 4. Evans +56,3.

Kolmandas splitis Sordo vahe sama, 3,8 sek.

Sordo kaotas teises splitis Neuville'ile 3,8 sekundit.

Suninen on finišis neljanda ajaga, kaotab Ogier'le 6,3-ga, aga edestab Evansit 2 sekundiga.

Sordo kaotas esimeses splitis Neuville'ile 1,5 sekundit.

Neuville kaotab finišis Ogier'le 1,6 sekundiga. Viimases sektoris läks natuke kaduma. "Rattad käisid liiga palju ringi," ütles Neuville, kes polnud jälle kindel, kas tegi õige rehvivaliku.

Belglase edu viimases splitis 0,7 sekundit.

Ogier finišis parima ajaga, edestades Tänakut 3 sekundiga.

Suninen kaotab esimeses splitis Neuville'ile 1,6 sekundiga. Tänakut edestab 1,9-ga. Neuville edestab Ogieri teises splitis 1,4-ga.

Evans kaotab finišis Tänakule 5,3 sekundiga. Aeg 10.47,6. "Ilmselgelt pole me rahul. Pidamine oli kohati halb."

Neuville sõidab Ogieri esimese spliti 1,4 sekundiga üle.

Kolmandas splitis kaotas Evans Tänakule 3,8 sekundiga.

Loubet lõpetab 11. katse ajaga 11.00,4 ja kaotab Tänakule 18,1 sekundit.

argo.l: Vahepeal on läbi saanudud Saaremaa ralli mille võitis Gross teine Linnamäe Ja kolmas Egon Kaur.

Nii on! Saaremaa ralli tulemustega saab lähemalt tutvuda siin: https://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/otseblogi-ja-fotod-georg-gross-juhib-saaremaa-rallit-ulikindlalt?id=91313797

Teises splitis jääb Evans Tänakule alla 3 sekundiga.

Ogier on esimeses splitis Tänakust 2,1 ja Evansist 2,4 sekundit kiirem.

"Ei olnud paha. Algus oli keeruline, aga siis saime rehvid tööle. Seadistus ei sobinud ainult kõva rehviga, seega suurt eelist me ei saanud," kommenteeris Tänak.

Tänak finišis ajaga 10.42,3. Katsutast 57,9 sekundit kiirem. Eile oli Oti aeg siin 10.57,6 ja Sordo võiduaeg 10.56,7.

Evans kaotab esimeses splitis Tänakule 0,3 sekundit.

Katsuta on finišis ajaga 11.40,2. "Jah, pidurit pole," ütles jaapanlane ja kihutas minema.

Tegemist on katsega, mis eile läbiti 5. katsena. Sedini - Castelsardo. Päeva lõpetab Tergu - Osilo, mida läbiti ka eile õhtul.

Teises splitis on Tänaku edu Katsuta ees 14,8 sekundit.

Jaapanlane sõidabki ülejäänud katse väga ettevaatlikult. Oli õnne, et probleem ilmnes aeglases kurvis, mis läks natuke ülesmäge, mitte allamäge.

Katsutal pole pidureid! Lasi ühe kurvi otseks.

Tuletame vahepeal meelde, et päeva lõpus on oodata "Kuuenda käigu" podcasti, kuhu võib saata küsimusi aadressile kuueskaik@delfi.ee.

Tänak edestab esimeses splitis Katsutat 7,2 sekundiga.

Tänak kaldus korraks sõidujoonest kõrvale ja võttis päris palju teepervelt lisa. All Live'i reporterid kirjutasid selle rehvide arvele, mis pole veel oma optimaalset töötemperatuuri saavutanud.

10. katse on alanud. Katsuta läks rajale.

argo.l: Ilmselt ADAMO tiimimängud langevad homsesse! Arvan isiklikult et rumal oleks sordol täna kohta loovutama hakata!

Rehvivalikud 11.-12. katseks: ToyotaOgier 3 keskmist, 2 kõvaEvans 2 keskmist, 3 kõvaKatsuta 4 keskmist, 1 kõvaHyundaiTänak 1 keskmine, 4 kõvaNeuville/Sordo/Loubet 5 keskmistM-SportSuninen 5 keskmist

Tiimikorralduste kohta ei olevat mõtet küsidagi, kõik on niigi selge. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-neuville-andis-moista-et-sordo-peab-varsti-koomale-tombama?id=91317963

Tänaku intervjuu Peep Pahvile: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-sardiiniast-ott-tanak-oleme-teinud-koik-mis-meie-voimuses?id=91317791

Elfyn Evans: "Hommik oli keskmine. Ma polnud ülirahul. Pika katse kordusläbimisel üritasin sõita sujuvalt, joones püsida. Ei surunud palju ja see maksis meile natuke aega. Vahe tiimikaaslasega on väike, üritame edasi suruda."

Sebastien Ogier: "Esikohaheitlust eriti ei toimu, aga Dani taga käib kõva võitlus. Meie jaoks okei ring. Suretasin küll auto välja ja kaotasin neli sekundit, aga ikkagi on seis tasavägine ja me surume edasi. See on nauditav, kui on palju mängus ja sul on, mille nimel pingutada. Vastasel juhul oleks raske sõitu nautida."

Tänak otseülekandes: "Siiani kõik hästi. Mingeid probleeme pole. Kõik on sujuvalt läinud. Oleme teinud kõik, mis meie võimuses, ülejäänud ei ole enam meie kätes. Nendes oludes ja selle koha pealt, kus me oleme (peab silmas stardipositsiooni) on raske enamat teha."

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo: "Ralli ei ole veel läbi. Mäletan Türgit väga hästi. Otsustasime hommikul panna Thierryle kuus rehvi. Lihtne öelda, et viis oleks parem, aga hommikul tundusid asjad teisiti. Ta pole väga paha, sai Ogieri kätte. Meil on kaksikjuhtimine. Dani on teinud kõik väga hästi. Kahjuks stardib Ott esimeste seas ja puhastab teed, aga isegi tema näitab huvitavaid ja häid aegu."

Sordo on finišis teise ajaga, kaotades Neuville'ile 2,6 sekundit.

Üldseis enne hoolduspausi: 1. Sordo, 2. Neuville +31,6, 3. Ogier +34,6, 4. Evans +54,2, 5. Suninen +1.00,1, 6. Tänak +2.20,2

Kolmandas splitis Sordo kaotus Neuville'ile 3,3 sekundit.

Teises splitis kaotas Sordo Neuville'ile 2 sekundit nagu ka Ogier.

Ilma käsipidurita sõitev Suninen kaotab finišis Neuville'ile 11,1 sekundiga. Tänakust maas 3 sekundiga."Pean sellega lihtsalt toime tulema. On olnud raske tõesti."

Sordo kaotab esimeses splitis Neuville'ile 1,2 sekundit.

Neuville läheb katset juhtima, Evansist 3,2 sek ja Ogierist 5,9 sek kiirem. Belglane tõuseb kokkuvõttes teiseks."Surun väga kõvasti. Võitlus käib. Vahed on väiksed. Kahjuks polnud teise varurehvi kaasa võtmine õige valik. Aga jätkame surumist."

Greensmithi seismise põhjus on generaatoririhm. Neuville aga on sõitnud Evansist 2 sek kiirema esimese spliti.

Ogier kaotab finišis Evansile 2,7 sekundit, Tänakut edestab 2,2-ga. "Suretasin nõelasilmakurvis auto välja. Kaotasime sinna 2-3 sekundit."

Greensmith ei startinud. Põhjust pole teada. Seisab ülesõidul.

Sama suur on Evansi edu Tänaku ees ka finišis. 4,9 sekundit.

Evans edestab kolmandas splitis Tänakut 4,9 sekundiga.

Loubet lõpetab ajaga 9.10,1, kaotades Tänakule 19,1 sekundiga. "Polnud meie hommik, aga vähemalt oleme siin," ütles puuduliku aerodünaamikaga sõitnud prantslane.

Ogier sõidab Evansiga täpselt sama esimese spliti.

Evans sõidab Tänaku esimese spliti 2 sekundiga üle.

Tänak edestab finišis Katsutat 9,4 sekundiga. Aeg 8.51,0. Hommikul läbis ta selle 9.03,9-ga. Kommentaare anda ei jõudnud. Loodetavasti ei tähenda see, et tal autoga mingeid muresid jälle oleks.

Teises splitis Tänak Katsutast 5,9 sekundit kiirem.

Katsuta on finišis ajaga 9.00,4. 16 sekundit kiirem kui hommikul. "Pidamine on parem, aga mõned kiired kohad on karmid, palju kive on väljas."

Tänak edestab Katsutat esimeses splitis 3,4 sekundiga.

Katsuta tegi randmed soojaks ja läks rajale!

10. katse stardib kell 12.08 ning pärast seda ootab ees meedia-ala ja hoolduspaus. https://twitter.com/planetemarcus/status/1314847637892263936

Ants: Väiksemad klassid enne WRCd midagi head ei tee, lükkavad oma väiksema laiusega jälje sisse ja esimesed WRC-autod peavad ikka uue jälje sõitma.

Shawn: Mis puutub stardijärjekorra teemasse, siis ma ei mõista, miks ei ole tehtud asja lihtsaks - WRC3-WRC2-WRC kruusal/lumel, WRC-WRC2-WRC3 asfaldil. Classic autod sõitku päev hiljem või kui WRC/2/3 on kaks tiiru läbi teinud. Pööratud järjestus on igas mõttes ebaõiglane teisel päeval. See peaks andma võimaluse tuua autosid tagasi võitlusesse mitte kinnistama võite nagu need praegu disainitud on. Ja kuidas on normaalne, et mõned etapid aastas sõitvad autod saavad eelise aastaringsete ees? Nagu Sordo. Talle meeldivad kruusarallid, kuna viimasena startijana esimesel päeval on tal lihtsalt massiivne eelis..

Sordo ütles, et üritas rehvi säästa, muidu on kõik korras.

Üldseis 9. katse järel: 1. Sordo, 2. Ogier +31,3, 3. Neuville +34,2, 4. Suninen +51,6, 5. Evans +53,6, 6. Greensmith +2.05,5, 7. Tänak +2.14,7.

9. katse võit Ogier'le. Sordo kaotab talle 5,2 sekundiga.

Suninen finišis praegu viienda ajaga, kaotades Ogier'le 17,9 sekundit. Jääb Evansi ette, aga poodium kaugenes. "Kust sa tead!?" küsib Suninen reporterilt, kes küsis, kas käsipiduriprobleem on endiselt aktuaalne. https://twitter.com/MSportLtd/status/1314850193607712768

Suninen kaotab viimases splitis Ogierile 15,6 sekundiga.

Sordo kaotab teises splitis Neuville'ile 2 sekundit, aga vaevalt see neid väga morjendab.

Neuville jääb finišis Ogier'le 1,6 sekundiga alla. "Sõitsin 3 km enne lõppu millegi otsa ja võtsin hoo maha."

Sordo kaotas esimeses splitis Neuville'ile sekundi, Suninen 5 sekundiga.

Ogier läheb 5,9 sekundiga Tänaku ette katset juhtima. "Ma nägin, et see seal liigub, aga ma keskendusin teele."

Ogieril tilpneb tuuleklaasi kumm vasaku akna juures. Näis, kas see seda ka segab.

Teises splitis on Neuville'i edu 0,4 sekundit. Evans kaotab samal ajal finišis Tänakule 1,6 sekundit. "Üritasime puhtalt tulla, me ei surunud piisavalt kõvasti."

Neuville läks esimeses splitis 0,8 sekundiga Ogieri ette juhtima.

Greensmith kaotab finišis Tänakule 14,4 sekundit. Kokkuvõttes kahanes vahe 9,2 sekundile. Ehk järgmise katsega saab kätte. Greensmith katse lõpus seisma ei jäänud, sest neil on "low battery warning".

Greensmithi viimane split on Tänakust 12,6 sek kehvem.

Loubet finišis ajaga 12.55,0, kaotus Tänakule 19,5. Ütles, et puuduliku aerodünaamikaga on keeruline.

Kolmandas splitis Greensmithi kaotus Tänakule 8,3 sekundit. Ogier sõitis Evansi esimese spliti 0,7-ga üle.

Teises splitis kaotab Greensmith Tänakule 5,8 sek.

Evans juhib esimeses splitis Tänaku ees 0,3 sekundiga.

Tänak lõpetab ajaga 12.35,5. Katsutast 19,2 sek kiirem. "Puhastamise efekt on veel sees. Aga muidu on okei."

Tänaku splitid võrreldes Katsutaga: -4,7, -8,9, -13,7, -18,2

Katsuta finišis ajaga 12.54,7. Hommikul oli ta aeg samal katsel 13.33,6. Ütles, et ootas rohkem pidamist.

Greensmith, keda Tänak jälitab, kaotab esimeses splitis Otile 3,2 sekundit.

Kolmandas splitis edestab Tänak Katsutat 13,7 sekundiga.

Loubet kaotab esimeses splitis Tänakule 6,1 sekundit.

Teises splitis Tänaku edu Katsuta ees 8,9 sekundit.

Tänak edestab esimeses splitis Katsutat 4,7 sekundiga.

9. katse on alanud. Katsuta läks rajale. Tänak stardib Rovanperä katkestamise tõttu teisena kolm minutit peale jaapanlast.

Ants to Otto: Ilmselt Adamo ei hakanud kamandama, kuna Otil polnud väga püüda nagunii kedagi ja kuidas oleks saanud ette näha Kalle katkestamist? Liiati pole Loubet Hyundai tehasetiimi sõitja.

argo.l: Teise koha heitlus mahub varsti 15 sekundi sisse 4 mehe vahel

Otto: Nüüd kui Kalle katkestas siis Otil vaid Katsuta teed puhastamas. Tõesti ei mõista miks Adamo ei lasknud Loubetil eile karistust võtta, et täna ta Oti ees stardiks.

"Rovanperä seisab teel väga paha ja kiire koha peal," kurtis Sordo. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-kalle-rovanpera-soitis-sardiinia-rallil-vastu-puud?id=91316269

Üldseis peale 8. katset:

8. katse ajad:

Sordo finišis parima ajaga 8.52,5. Evansit edestab 1,8, Neuville'i 4,0, Ogier'd 5,5, Tänakut 11,4 ja Sunineni 16,3 sekundiga.

Sordo edu jälle suureneb. Kolmandas splitis edestas Evansit 1,8 sekundiga. Väike kahjustus tagumises paremas nurgas.

Suninen kaotas kolmandas splitis Evansile 13,5 sekundit!

Suninen finišis viienda ajaga, kaotades Evansile 14,5 sekundit. Kokkuvõttes langeb neljandaks Ogier' ja Neuville'i selja taha, aga poodiumist lahutab teda vaid 1,1 sekundit."Mul ei olnud ühes ristmikus käsipidurit ja pidin tagurdama."

Esimeses splitis juhib Sordo 0,6 sekundiga Evansi ees.

Neuville kaotab 8. katse finišis Evansile 2,2 sekundiga, aga edestab Ogier'd 1,5-ga. Kokkuvõttes jääb veel neljandaks, kaotades Ogier'le 1,3-ga. "Võtsin Rovanperä juures liiga palju hoogu maha. Meil polnud infot, mis seal on. Ilmselt oleks piisanud, kui oleksin ühe varurehvi kaasa võtnud."

Suninen kaotab esimeses splitis Evansile 1,3 sekundiga.

Ogier finišis ajaga 8.58,0. Läheb hetkel teiseks (+3,7). "Oli veidi libedam, kui ootasin. Oleks võinud paremini. Jätkan surumist."

Kolmandas splitis kaotab Ogier Evansile 4 sekundiga.

Neuville kaotab esimeses splitis Evansile 0,2 sekundiga. Teises splitis jääb Ogier Evansist juba 3,4-ga maha.

Evans lõpetab ajaga 8.54,3, edestades Tänakut 9,6 sekundiga. "Auto töötab hästi. Sõidame nii hästi, kui suudame."

Ogier jääb esimeses splitis Evansile 2,1 sekundiga alla.

Greensmith kaotab finišis Tänakule 5,9 sekundit.

Teises splitis Evansi edu Tänaku ees juba 5 sekundit ja kolmandas 8,8.

Evans edestab esimeses splitis Tänakut 3,4 sekundiga.

Loubet' on natuke autot lõhkunud. Ta läks juba selle katse starti väikse kahjustusega, aga nüüd on ka vasak tagumine nurk katki. Finišis kaotab Tänakule 11,1 sekundiga. Tänak on seega kokkuvõttes 5,1 sekundiga prantslase ees. https://twitter.com/RallysupportNL/status/1314822895982579712

Loubet' kaotab Tänakule teises splitis juba 7 sekundit. Ott peaks siin koha võrra tõusma.

Tänak on finišis ajaga 9.03,9, edestades Katsutat 12,1 sekundiga.

Kordusest näeb, et Rovanperä sõitis vastu puud ja pärast poolpiruetti uuesti. Pool autot on tee peal. Ratas on alt ära. https://twitter.com/THenroteaux/status/1314820651040026624

Tänak edestab esimeses splitis Rovanperä 1,9 sekundiga. Samal ajal on Katsuta finišis ajaga 9.16,0. "Teed puhastada ei ole lihtne. Nüüd ma saan aru, mida tippmehed kurdavad."

Rovanperä seisab! Vöö lahti, autost väljas. Tegi esimese ja teise vaheajapunkti vahel avarii. Päris kõva laks käis, aga jäi rataste peale. https://twitter.com/DirtFishRally/status/1314820748473663489

8. katse on alanud.

WRC2 klassi üldseis pärast 7. katset:

WR2 klassis võitis 7. katse eile probleemidega maadelnud Mads Östberg.

Hyundai on hetkel 9-punktilist kaotust vormistamas 3-punktiliseks eduks. https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1314814366873575424

Üldseis peale 7. katset:

Sordo lõpetab ajaga 12.51,9. Katse neljas aeg, Ogier'le kaotab 5,0 sekundiga, aga Sunineni edestab 5,2-ga. "Lehm oli keset teed. Kaotasin päikese tõttu natuke aega, aga muidu okei."

Suninen finišis hetkel neljanda ajaga 12.57,1, kaotades Ogier'le 10,2 sekundit."Tegin oma parima. Oleksin saanud kaks-kolm sekundit paremini."

Sordo kaotas kolmandas splitis Ogier'le 1,3, Suninen 6,1 sekundiga.

Neuville on finišis ajaga 12.50,5 ja läheb katsel kolmandaks (+3,6) Ogieri ja Evansi järele. "Teise varurehvi kaasas kandmine ei tule kasuks, aga ma loodan, et kui temperatuurid tõusevad, siis on see ringi lõpuks minu eelis."

Viimases splitis kaotab Neuville Ogier'le 2,9 ja Evansile 0,7 sek.

Sordo jääb esimeses splitis Ogier'le alla 1,6 sekundiga.

Ogier finišis ajaga 12.46,9. Evansit edestab 2,6 sekundiga. "Eesmärk on olla päeva lõpuks nii kõrgel kui võimalik."

Kolmandas splitis kaotab Neuville Ogier'le 1,4 sek.

Suninen läheb teises splitis neljandaks (+4,1 Neuville'ile).

Neuville on välja sõitnud parima teise spliti (-0,4 Ogieri ees).

Evans lõpetab ajaga 12.49,5 ja läheb hetkel katset juhtima. Tänak kaotas talle 11,3 sek. "Korralik sõit. Päiksega kohati raske, aga muidu kõik korras."

Greensmith finišis ajaga 13.17,9. Hetkel neljas (+17,1).

Teises splitis on Ogieri edu Evansi ees vaid 0,8 sek.

Loubet'l olevat olnud finišis tagumine vasak rehv veljelt maas.

Evans kolmandas splitis Tänakust 9,1 sek kiirem.

Anto: Aastaid olnud probleem tee libedusega esimestel startijatel. Võiks 3 esimest autot olla väljapool arvestust sõitvad autod/sõitjad (nt Latvala, Meek ja Paddon). Siis on probleem lahendatud! Jõudu ja Jaksu Otile ja kogu WRCle.

Evans on teises splitis olnud Tänakust 4,8 sek kiirem.

Ogieri esimene split on Evansist 0,9 sek kiirem. Tänak selles punktis kolmas (+3,6).

Loubet lõpetab ajaga 13.15,0. Läheb hetkel kolmandaks (+14,2). Üldarvestuses jääb prantslase eduks Tänaku ees 6 sekundit.

Evans läheb esimeses splitis 2,7 sekundiga Tänaku ette juhtima.

Tänak on finišis ajaga 13.00,8. Edestab Rovanperä 8,1 sekundiga. "Varajane hommik, päike näos, pidamist pole."

Neljandas splitis Tänaku edu Rovanperä ees juba 6,8 sek.

Kolmandas splitis Tänaku edu Rovanperä ees veidi väheneb - 3,5 sekundit.

Rovanperä finišis ajaga 13.08,9. Katsutast 24,7 sek kiirem. "Olen esimest korda sellises olukorras, kus minu ees ainult üks auto teed puhastab. Väga libe."

Katsuta on finišis ajaga 13.33,6. "Peame teed puhastama, väga libe on."

Teine split (9,4 km): 1. Tänak, 2. Rovanperä +3,6, 3. Katsuta +16,5.

Tänak edestab esimeses splitis Rovanperä 1,5 ja Katsutat 9,1 sekundiga.

Tänak on rajal.

REHVIINFO katseteks 7-10ToyotaOgier/Evans/Rovanperä/Katsuta 5 keskmistHyundaiTänak/Sordo/Loubet 5 keskmistNeuville 6 keskmistFordSuninen/Greensmith 6 keskmist

Tänak stardib täna kolmandana. Tema minekuni on veidi vähem kui 5 minutit aega.

Teine rallipäev on alanud. Takamoto Katsuta läks rajale! https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1314803099266154496

Kuidas teile see uudis meeldis? https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ametlik-fia-kinnitas-et-rally-estonia-on-2021-aastal-mm-kalendris?id=91314921

Tere hommikus! Tänane esimene kiiruskatse näeb välja säärane: https://twitter.com/planetemarcus/status/1314794538032979968

Uue päeva sündmused hakkavad ralli rulluma selles artiklis siin: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otseblogi-ja-fotod-sardiinia-ralli-teine-paev-kui-palju-suudab-tanak-avapaeva-kaotuse-tagasi-soita?id=91315767

Esapekka Lappi teatas, et homme ta rajale ei tule. Pole ka mingit märki, et Loubet oleks meelega karistuse võtnud. Seega läheb Tänak laupäeval rajale kolmandana, tema ees on vaid Katsuta ja Rovanperä. https://twitter.com/EsapekkaLappi/status/1314647354184806400?ref_src=twsrc%5Etfw

Ralli: Kas loubet võttis karistuse või mitte?

Ahjusoe podcast: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-tanaku-ebaonn-ogieri-soim-fia-aadressil-ja-saaremaa-ralli-melu?id=91314467

Kui Lappi ja Katsuta homme starti tulevad, peaks laupäevane stardijärjestus olema selline: Lappi, Katsuta, Rovanperä, Tänak, Loubet, Greensmith, Evans, Ogier, Neuville, Suninen ja Sordo.Ei saa muidugi välistada, et Loubet korjab endale hooldusalasse hilinemise eest ajatrahvi. Sel juhul läheks Tänak homme rajale mitte neljanda, vaid viiendana. Õige pea saame selgust.

Esimese päeva lõppseis:

6. katse ajad:

Loubet jääb kokkuvõttes seitsmendale kohale, edu Tänaku ees on kuue katse järel 20,2 sekundit.

Loubet ei ole sugugi nii aeglane kui katse alguses arvata võis. Teises vaheajapunktis kaotab ta Sordole 12,5 ja Tänakule 10,5 sekundiga.

Ralli liider Dani Sordo lõpetab päeva hea hooga. Siit tuleb kuuenda katse võit, Neuville'ist on ta 1,3 sekundiga kiirem. Kokkuvõttes edestab ta Sunineni nüüd 17,4 sekundiga. "Väga tore. Tahame enamat kui ühe päeva võitu."

Gus Greensmithilt igati korralik päev. Sellel katsel jääb ta Neuville'ile alla kaheksa sekundiga, aga kokkuvõttes on ta kindlalt kuuendal positsioonil.

Sunineni hoog on nüüd raugema hakanud. Neuville'ile kaotas ta kuuendal katsel 6,6 sekundiga. Kokkuvõttes edestab ta siiski belglast 17,7 sekundiga.

Neuville suutis seekord katse suuremate vigadeta läbida. Ta edestas Tänakust 1,9 sekundiga. Kokkuvõttes tõusis ta 0,8 sekundiga Ogier'st mööda ja lõpetab päeva ilmselt kolmandana. "Püüan kõvasti, aga kahju nendest väljasuretamistest," ütles Neuville.

Rovanperä ei soovinud taas katse lõpus kommentaare anda.

Loubet'l olevat probleeme vedrustusega. Oleks loogiline, kui ka Loubet' päeva lõpuks Tänaku seljataha potsataks. Sel juhul tõuseks Tänak seitsmendaks.

Rovanperä suudab poolpiduse autoga samuti viimase katse lõpetada. Kaotust Tänakule kogunes lõpuks 43,9 sekundit, kokkuvõttes läks Tänak 38,6 sekundiga soomlase ette.

Tänaku kommentaar: "On olnud väga nõudlik päev. Olen väga pettunud, aga midagi pole teha."

Tänak jõudis katse lõppu, seal on tema edu Ogier' ees 7,6 sekundit.

Rovanperä kaotab Tänakule esimeses splitis 20 sekundiga. Eestlane on jõudnud teise vaheajapunkti, seal on tema edu Ogier' ees 7 sekundit.

Ogier edestab katse lõpus Evansit 4,4 sekundiga. Kokkuvõttes on nende vahe 15,9 sekundit prantslase kasuks. "Täiesti naeruväärne, kui palju me teed puhastama peame. Ralli on ala, mida ei suudeta professionaalselt korraldada," pahandab Ogier.

Rovanperä pole oma Toyotat korda saanud ja liigub väga aeglaselt. Kui Tänakul midagi ei juhtu, läheb ta soomlasest päeva lõpuks kindlasti mööda. Enne seda katset oli vahe vaid viis sekundit.

Tänak on esimeses vaheajapunktis omakorda Ogier'st 3,8 sekundiga ees. Evans on finišis ajaga 8.31,7.

marx: Ise kull live ei nae, aga poeg vaatab ja pani hommikul tahele et otil oli koobas seest oine peale esimest katset ja nuud oli nagu sordol tundunud oline. Vot selline tahelepanek.

Nii, Ogier edestab 4,7 km peal Evansit 1,6 sekundiga.

Evans, Ogier ja Tänak on rajal, vaheajapunktide aegu pole veel tulnud.

Kuuendal katsel on nimeks Targu-Osilo 1, pikkust on 12,81 km.

Kell näitab 17.59 ja seega on tänane viimane kiiruskatse alanud.

Üldseis 5. katse järel:

5. katse ajad:

Loubet kaotab finišis Sordole 4 sekundiga. Neljas aeg prantslasele. Tubli töö!

Sordo on finišis parima ajaga. Edestab Tänakut 0,9 sekundiga, Sunineni 2-ga.

Sordo kaotab Neuville'ile kolmandas splitis 4,1 sekundiga. Sunineni edestab 5,9-ga, seega eduseis suureneb.

Greensmith läheb hetkel katsel neljandaks (+4,6).

Teises splitis kaotab Sordo Tänakule 0,9 ja Neuville'ile 5,5 sekundiga.

Loubet' sõidab välja huvitava esimese spliti: läheb Neuville'i, Sordo ja Tänaku järele neljandaks (+3,2).

Sordo kaotab esimeses splitis Neuville'ile 2,7 sekundiga.

Suninen kaotab finišis Tänakule 1,1 sekundit. "Üritame, aga ma ei tea, kas kaks kõva rehvi võisid olla viga," vastas Suninen küsimusele, kas ta üritab Sordot kinni püüda.

"Teist korda suri auto täna juba nõelasilmakurvis välja. Kaotasime sinna 6-7 sekundit," oli Neuville väga kuri.

Neuville suretas auto fotograafide hordi ees välja. Päris palju sekundeid läks kaduma. See läks talle ilmselt ka katsevõidu maksma. Kaotab finišis Tänakule 3,7 sekundit.

Suninen kaotab esimeses vaheajapunktis Neuville'ile 3,4 ja Tänakule 0,3 sekundiga.

Rovanperä kaotab 5. katse finišis Tänakule minutiga.

Neuville on teises splitis Tänakust 4,6 sek kiirem.

Küsimus: oled tagasi tšempioni kiirusel? "Jah, aga mis see väärt on?" küsis Tänak vastu.

Peep Pahv on võtnud sisse koha raja ääres: https://twitter.com/PeepPahv/status/1314573562402017290

Tänak finišis seni parima ajaga, edestades Ogier'd 5,7 sekundiga! https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1314575138281738241

Neuville on esimeses splitis Tänakust veel 3,1 sekundit kiirem!

Tänaku kolmas split on Ogier'st 5,8 sek kiirem.

Rovanperä kaotab esimeses splitis Tänakule 24 sekundit. Midagi on lahti või juhtunud.

Ogier on Evansist finisis 5,4 sekundit nobedama ajaga. "Loll reegel on tagasi. Peame sellega leppima," viitas Ogier teepuhastamisele. Olud pidid üsna libedad olema.

Teises splitis edestab Tänak Ogier'd 3,6 sekundiga!

.: Otil oli stardis ikka korralik killeri pilk ees, nüüd hakkab tulema.

Evans on finišis ajaga 11.08,7. "Muidugi ründame, aga pinnas on väga lahtine. Palju vähem pidamist, kui me eeldasime."

Rehviinfo 5. ja 6. katseks:

Tänak esimeses splitis Ogierist 1,4 sekundit kiirem! "Will the real Ott Tänak please stand up!" kommenteerib WRC All Live reporter

Evans kaotab esimeses splitis Ogierile 0,4 sekundit.

5. katse on alanud! Evans on rajal.

WRC All Live teatab, et lisaks vedrustusele vahetati Tänaku autol ka käigukast.

Monza ralli lisandumine kalendrisse tähendab, et Elfyn Evansil pole võimalik sel nädalavahetusel veel maailmameistriks tulla. Enne Sardiinia rallit oli tal punktitabelis tiimikaaslase Sebastien Ogieri ees 18-punktiline edumaa. Pärast Sardiiniat jääb lauale veel 60 punkti.

Täna peaks tulema, aga kunagi ei tea... Võimalik, et Monza ralli lisandumine kalendrisse muutis midagi ka 2021 kalendri aruteludes. Pressiteate lõpus on lisatud, et võimalik on ka Monza etapi toimumine tuleval aastal.

k: kas järgmise aasta kalendri kohta on ka uudiseid tulemas lähiajal?

Värske uudis: Monza ralli lõpetab tänavuse MM-sarja hooajaWRC promootor teatas äsja pressiteates, et Monza ralli toimub tänavu 4.-6. detsembrini. Katseid on 220 km jagu, enamus neist ringrajal. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/super-uudis-monza-ralli-lopetab-tanavuse-mm-sarja-hooaja?id=91313111

Takamoto Katsuta tänane ralli lõppes nii: https://twitter.com/motorzone100/status/1314545380802134016

Ralli liidri kommentaar: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-dani-sordo-tunne-on-veel-parem-kui-eelmisel-aastal-rallit-voites?id=91311541

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-sardiiniast-ott-tanak-olukord-oli-keeruline-aga-vahemalt-veeres-lopuni?id=91310895

Thierry Neuville: "Me ei tundnud end seadistusega mugavalt. Pikimal katsel sain natuke suruda ja neljandal ka. See töötas, aga me ei võitnud nii palju aega tagasi, kui ootasime. Püüame pärastlõunal enamat. Oleme kolmandast kohast maas 10, teisest 20 sekundit. Ralli on veel pikk. Kui seadistuse paika saame ja katse peale kaks-kolm sekundit tagasi võtame, on kõik veel lahtine."

Kalle Rovanperä: "Tegime hommikul vale rehvivaliku, võttes kaasa kolm keskmist ja kaks kõva rehvi. Meil ei läinudki ühte kõva vaja. Seadistuses ei tundnud ka end nii mugavalt. Auto ei teinud seda, mida ma tahtsin. Meil pole siin kogemust ja me ei teadnud, palju rehvid kuluvad. Aga oli selge, et keskmised oleks olnud okei. Pärastlõunased katsed on kiiremad ja sujuvamad, aga palju on lahtist kruusa. Esimene läbimine tuleb kindlasti keeruline, palju on teepuhastamist."

Veel Tänakust: "Oleme seal, kus oleme, ja ei saa midagi muuta. Kindlasti oleme motiveeritud, surume edasi, aga minu tunne ei muuda midagi."

Tänak WRC otseülekandes: "Meil on mingi vedrustuse probleem. Midagi, mida ei saanud ülesõidul nende vahenditega, mis meil kaasas olid, parandada. Me oleme siin, see on vähemalt positiivne. Raske öelda, mis selle põhjus on. Me ei sõitnud millegi otsa, aga see on ilmselt miski, mida kõik ütlevad. Peame auto hooldusse viima, professionaalid vaatavad üle ja siis selgub."

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-hyundai-tiimipealik-viitas-tanaku-vedrustuse-probleemidele?id=91310351

WRC All Live reporterid teatavad, et Hyundai ikka mingit infot Tänaku kohta ei anna. Väliselt tundub kõik korras olevat - käigud vahetuvad, rool pöördub, aga kiirust lihtsalt ei ole. Spekuleeritakse, et ilmselt tahavad hoolduspausil andmed üle vaadata ja enne midagi ei ütle.

https://twitter.com/SiiliViin/status/1314512958639276035

Autod siirduvad nüüd hoolduspausile. Eesti aja järgi kell 14,47 peaks esimene mees tulema meediaalasse. Jälgime, kas Tänak seal midagi oma probleemide kohta ütleb.

4. katse ajad:

Üldseis 4. katse järel:

Loubet on finišis kaheksanda ajaga (+18,4). Tänak hetkel katse aegades üheksas (+43,4).

Sordo kommentaar: "Hästi! Olen rahul. Auto tundub väga hea. Tiim on head tööd teinud."

Üldseis: 1. Sordo, 2. Suninen +7,5, 3. Ogier +18,6... 8. Tänak +1.49,6.

Sordo finišis kiireima ajaga, edestades Neuville'i 9,4 sekundiga!

Neljandas splitis edestab Sordo Rovanperä 6,8 sekundiga, Sunineni 10,7-ga. Uus liider tuleb!

Sõitis paremkurvis järsakust alla. Parempoolsed rattad jäid tee peale. Mehed on terved.

Katsuta seisab ja on autost väljas. https://twitter.com/Karlip1/status/1314509070351708161

Greensmith finišis viienda ajaga, kaotades Neuville'ile 5,4 sekundit. Tänaku kaotus tiimikaaslasele on 34 sek.

Kolmas split: 1. Sordo, 2. Ogier +5,9, 3. Rovanperä +5,9

Suninen kaotab finišis Neuville'ile 3,1 sekundiga. Kommentaare anda ei jõudnud.

Sordo on kiireim ka teises splitis. Tervelt 4 sek Ogierist nobedam!

Sordolt kiireim esimene split! 0,7 sek Ogieri ees.

Neuville sõidab 4. katse uueks põhjaks 16.42,5. Rovanperäst 0,3 sek kiirem. "See katse sobib meie autole paremini. Ilmselgelt me ei taha sel kohal olla. Uued katsed on pärastlõunal, üritame Elfynilt ja Sebastienilt aega tagasi võita."

Suninen kaotab kolmandas splitis Ogierile 1,5 sekundit.

Rovanperä finisis ajaga 16.42,8, läheb katset Ogieri ette 1,1 sekundiga juhtima. "Esimene katse, mis oli täna enam-vähem okei. Raske hommik, tegime vist vale rehvivaliku, seadega oli ka probleeme."

Rovanperä ja Neuville tulevad hea tempoga! Kalle juhib neljandas splitis Ogieri ja Neuville'i ees 0,9-ga.

Tänakult katse lõpus jälle kommentaare ei tulnud.

Tänak kaotab finišis Ogierile 32,6 sekundit.

Argo: "Otil auto kisub korralikult paremale" - power steering jälle? Kord tõmbas juba teelt välja vasakule, nüüd paremale...

Tänaku viies ehk viimane split: +30,5 sek "See on nagu Kajetanowiczi kaotus rehvipurunemisega," kommenteeriti WRC All Live'i otseülekandes.

Rovanperä on kolmandas splitis sõitnud Ogieriga täpselt sama aja.

Tänak kaotab neljandas splitis Ogierile 26,8 sekundit.

Ogier finišis ajaga 16.43,9, Evansist 4 sek kiirem. "Siiani kõik töötab. Rohkem pidamist kui hommikul."

Evans on finišis ajaga 16.47,9. "Päris rahul. Tunne, nagu oleks uuesti teed puhastanud. Palju lahtist pinnast oli."

Kolmas split: Tänak kaotab Ogierile 20,1 sekundit.

Vaatleja: Otil auto kisub korralikult paremale

Neuville kaotab esimeses splitis Ogierile 0,9 sekundit, Rovanperä 1,2, Evans 2,0, Tänak 6,3.

Teises splitis kaotab Tänak Ogierile 14,2 sekundit. Kolmandas on Ogier Evansist 4,4 sek kiirem.

Teises splitis oli Ogier Evansist 3,5 sek kiirem.

Tänak kaotab esimeses splitis Ogierile 6,3 sekundit.

Telepildis oli ka Eesti lippu näha. Tervitusi sinna!

Ogier edestab esimeses splitis Evansit 2 sekundiga.

4. katse on alanud.

Kui MM-hooaeg lõppeks siin, nüüd ja praegu.

Hyundail pole infot, mis Tänaku autol viga on. Selline on ametlik info, mille WRC All Live eetris välja ütles. Ilmselt nad midagi siiski aimavad, aga eks rohkem selgub hoolduspausil.

https://twitter.com/Karlip1/status/1314495859606933505

Üldseis pärast 3. katset:

3. katse ajad:

Üldarvestuses Loubet kaheksas, Katsuta üheksas, Tänak kümnes.

Loubet lõpetab ajaga 10.06,8 ja kaotab Evansile 17,8 sekundit.

Üldseis: 1. Suninen jätkab liidrina, 2. Sordo +5,0, 3. Ogier +12,8, 4. Evans +14,9, 5. Neuville +24,9, 6. Rovanperä +39,6, 7. Greensmith +42,9, 8. Katsuta +57,0, 9. Tänak +1.11,2.

Sordo on finišis ajaga 9.52,3, kaotades Evansile 3,3 sekundiga. "Üritame muidugi esimeseks tõusta. Oli väga karm ja keeruline katse. Olen rahul, üritasin vigu ja rehvipurunemisi vältida."

Sordo teine split 4,4 sekundit Evansist aeglasem, Suninenile kaotab 0,5 sekundiga.

Katsuta saab kirja viienda aja 9.57,0, kaotades Evansile 8,0 sekundit.

Sordo kaotas esimeses splitis Ogierile 1,8 sekundiga nagu ka Suninen.

Keskus: Võimalik et vigastas ise sõiduga autot esimese spliti algul. Auto sõidab, päris ära ei lagune, aga miskit on kõver.

Greensmith finišis kuuenda ajaga 10.00,5 (+11,5).

Suninen finišis ajaga 9.52,7. Kaotab Evansile 3,7 sekundit. "Puhas sõit," kommenteeris ta.

Margo: A mis Ott'il rääkida? Aegadest on näha, et asi on autos. Et ootame temalt kommentaari - auto ei liigu. Ilmselt on talle öeldud, et kõike tehnilist juttu nagunii ta kommentaarides ei saa öelda. Teised tiimid ka kuulevad ju. Kindlasti ei jäta ta midagi saladuseks, kui aeg käes teeb pikema kokkuvõtte. Milleks tõmmelda?

Margus: Miks käitumine vale? Mida ta fännidele ikka ütleb kui kõigile selge mis toimub. Ja usun,et igal teisel sõitjal poleks sellises olukorras motivatsiooni kommentaare jagada.

Suninen kaotas esimeses splitis Ogierile 1,8 sekundit, teises Evansile 3,9.

Neuville on finišis ajaga 9.56,3, kaotades Evansile 7,3 sekundit. Läheb praegu katse aegades kolmandaks Rovanperä ja Tänaku ette. "Auto ei tööta nendes oludes. Meil on raske," ütles belglane.

Kahju: Oti käitumine natuke vale praegult. Võiks midagi ikka fännidele rääkida

.: Vast pole autol lihtsalt jõudu ehk probleem mootoriga? staatilistest kaameratest on näha, et teised on kurvis mitu korda kiiremad kui Ott.

Rovanperä on finišis ajaga 10.00,1, kaotades Evansile 11,1 sekundiga. "Keeruline katse. Auto oli päris pehme. Olin ettevaatlik."

Kahju: Tundub et kahjuks võib seekord Oti maha kanda. Tõesti jääb mulje nagu neuville käiks öösel autot näppimas. Testil olakse üli kõvad ja siis hommikul kohe selline jama. Väga kahju Otist aga lootus sureb viimasena😣

Tänakult katse lõpus kommentaari ei tulnud. Isegi ust lahti ei teinud.

Tänak on finišis ajaga 10.16,4. Kaotab Evansile 27,4 sekundit.

Tänak kaotab teises splitis Evansile juba 24 sekundit!

Ogier finišis ajaga 9.51,1, kaotab Evansile 2,1 sekundit.

Rovanperä kaotab esimeses splitis Ogierile 4,5 sekundit.

Ogier jääb teises splitis Evansile alla 3 sekundiga.

Tänak kaotab esimeses splitis Ogierile 10,1 sekundit. No ei liigu see masin!

Evans juba finišis ajaga 9.49,0. "Olud on mõnes kohas päris karmid, aga kokkuvõttes okei"

Ogier edestab esimeses splitis Evansit vaid 0,1 sekundiga. Praktiliselt samas tempos liiguvad siiamaani.

Tänak startis 3. katsele. Ootame Ogieri ja Evansi esimese spliti võrdlust.

3. katse on alanud! Evans on rajal.

Sunineni raju esimene katse, minuti jagu pardakaamera videot. https://twitter.com/MSportLtd/status/1314479062555992065

Nix: Vahest on tiimiga kokkulepe, et masina muredest ei räägita. Tiim ise avaldab siis kui aeg. Vaadates eelmist rallit siis oli täpselt sama seis, kus Otilt infot ei tulnud korralikku. Tiim tegi avalduse. Pealegi olen nõus aega on vaja kasutada ratsionaalselt ja mis meile annaksi info, et masinaga midagi lahti. Aidata ei saa me nii kui nii.....

M-Sport kinnitas Esapekka Lappi katkestamist tehnilise rikke tõttu. https://twitter.com/MSportLtd/status/1314464209388830721

Oliver Solberg sai kirja kokkuvõttes 13. katseaja (+53,4) ja langes seitsmendalt kohalt 11-ndaks.

Uudiseid järgmise hooaja kalendri kohta: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/uhte-tanavust-mm-rallit-jargmise-hooaja-kalendris-kindlasti-ei-ole?id=91305455&fbclid=IwAR1gqbN52uzw9uBjsDuRw-VHMFeSsMrBlQcxYAPeIms7xbfl4KKvQXWdY34

Formaux langes nüüd Tänaku selja taha 11-ndaks. Tänak veel üheksas.

Järgmise katseni jääb täpselt tund aega. Vahepeal saab autot tankida. Hooldusalasse sõidetakse alles peale neljandat katset - esimese auto hooldus algab Eesti aja järgi kell 15.07.

Omamaamees: Kas täna remondipausi polegi? Kahju muidugi, et Otil jälle ei vedanud, kuid nagu algus on näidanud, siis ehk pole veel kõik kadunud, peaasi et rohkem eriti juurde ei tuleks kaotust. Oti kehakeelest on aru saada, et midagi on selle Hyundail väga valesti. Loodame, et maailma parim sõitev mehaanik suudab masina ära putitada!

Paul: Võtkem tuure maha. Spekulatsioonid, Otile püstitatvad ootused jne - mida me õigupoolest endale lubame? Otile külma pead ja tervet autot - mees teab, mis mees teeb. Usaldagem :)

Üldseis peale 2. katset. Tänaku kohta võtta väikse tärniga, sest esimese katse järel mahtusid tema ette ka Oliver Solberg ja Adrien Fourmaux.

2. katse ajad:

Loubet läheb katse aegades seitsmendaks (+21,2), Tänak hetkel üheksas, edestades vaid Katsutat.

Sabotöör: Huvitav, mida saab autoga ööga nii pekki minna, ei võitsid testi katse, tundub nagu tegutseks sabotöör, teist rallit Tänakul auto tuksis, teistel toimib.

autoremontijatele: eile oli testipäev, logistanud siis kas või 6 korda läbi, et nõrgad kohad kätte saada.paar objektiivset sõna katse lõpus ei tee küll masinat kehvemaks, küll aga mehe paremaks.

Üldseis 2. katse järel: 1. Suninen, 2. Sordo +5,4, 3. Ogier +14,4, 4. Evans +18,6, 5. Neuville +21,3

Sordo võidab 2. katse ajaga 16.50,0. Suninenist 7,1 sek kiirem. "Tunne on väga hea. Oleksin saanud natuke rohkem suruda, aga ma ei tea, mis seisus rehvid on."

Sordo viimane split on Suninenist 6,5 sek kiirem.

Katsuta kaotab finišis Suninenile 24,6 ja Tänakule 5 sekundit.

Expert: Sordo saab sõita üsna pingevabalt ja peab praegu oma head stardipositsiooni maksimaalselt ära kasutama. Hetkel näib seda ka tegevat...

Neljandas splitis juhib Sordo Ogieri-Sunineni (võrdne aeg) ees 6,8 sekundiga. Siit tuleb meie katsevõitja, kui midagi ei juhtu.

IS: Mõne arvates võiks Ott igas vahaeajapunktis anda pika kommentaari. Auto on vaja korda saada, mulisedes eda ei juhtu. Võib arvata, et mehed juba kusagil tegelevad autoga, et maksimaalselt kasutada iga sekundit.

Greensmith rääkis, et tal oli katse lõpus päris suur moment, aga kiitis M-Spordi tiimi, kes on kahe ralli vahel autoga suurepärast tööd teinud.

2. katse finišis hetkel seisud sellised:

Ralli: Natukene peaks juba teadma ,et tänak kasutab parem seda aega auto remontimiseks mitte kommentaaride jagamiseks .

Sordo edestab kolmandas splitis Sunineni juba 4,2 sekundiga!

"Hea on, aga pikk tee on veel minna," ütles Suninen katse lõpus.

Sordo juhib teises splitis Sunineni ees 0,7 sekundiga.

Fänn: Oti poolt oleks viisakas anda infot katse lõpus. Tal on fänne väga palju kes seda ootavad.

Suninen läheb katset juhtima! Ogierist sekund kiirem. 16.57,1.

Tänak olevat rääkinud autos ka midagi vibratsioonist. https://twitter.com/Karlip1/status/1314464885959536641

Expert: Kuivõrd Neuville liigub sellel katsel ikkagi üsna kenasti juba, siis on probleem ikkagi konkreetselt Oti autos, mitte Hyundai masinate seadistustes. Kuigi seda viimast ilmselt natuke ikka ka, sest tehnilisel ja kruttimist vajaval rajal paistavad nad konkurentidest siiski pisut kehvemad.

...: Nii palju kuulsin nende omavahelisest vestlusest,et rattad pidavat ühele poole olema/pöörama!

Rovanperä finišiaeg oli kolmas (+16,6). Tänak hetkel neljas.

Neuville on finišis ajaga 17.00,1. Kaotab Ogierile 2 sekundit. "Teine varurehv muudab auto veidi ujuvaks. Mängisime turvaliselt. Ma ei saa suruda, nagu olen võimeline."

Suninen sõidab ka parima kolmanda spliti, Ogierist täpselt sekund kiirem. Neuville on samas splitis kolmas (+2,0).

Ei sõitnud otsa, parandame. Tehniline rike. Jäi ühel hetkel aeglaseks ja tõmbas ise tee äärde.

Sõitis kuhugi otsa, kapoti all suitseb.

Lappi seisab ja on autost väljas! https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1314464349352857602

Suninen juhib teises splitis Ogieri ees 0,3 sekundiga.

2020: Tänak ütles Järveojale vist, et rehvid ühele poole.

Ratas: Tänak mainis, et ratas kisub ühele poole.

Tänak katse lõpus kommentaare ei jaganud. Uks käis korraks lahti, aga sama kiiresti läks ka kinni.

Midagi on ilmselgelt valesti. Kes püüdis kinni Oti ja Martini omavahelise vestluse katse lõpus?

Kordus näitas, et Rovanperä kaldus kurvist välja vastu puud. Tagurdas ja sai teele tagasi.

Tänak finišis kolmanda ajaga 17.16,7, kaotus Ogierile 18,6 sekundit.

Viiendas ehk viimases splitis oli Tänaku kaotus 16,5 sek.

Sunineni esimene vaheaeg on Ogierist vaid 0,5 sek aeglasem.

"See katse oli juba naturaalsem," ütles Ogier olude kohta. Neuville kaotab teises splitis Ogierile 1,1 sekundit, Lappi esimeses splitis 2,2 sekundit.

Ogier on finišis Evansist 4,2 sek kiirema ajaga. 16.58,1. Rovanperä sai ka uuesti liikuma.

Rovanerä seisab 12 km peal!

Tänak kaotab neljandas splitis Ogierile juba 13,6 sekundit.

Tom: Tundub, et Tänakul pole seadistius paigas, lisaks üks lisa rehv

Kusti: Kuule Ott, mida sa ülbitsed! “Puhas sõit, kõik korras”. Olen sind fännanud ja maailma eri paigus käinud sulle kaasa elamas. Viisakas oleks olla viisakam!!! Kui nii jätkad, pööratakse sulle selg.

Evans on teise katse finišis ajaga 17.02,3. "Libedam kui arvasime. Üldiselt kõik korras."

Neuville on esimeses splitis kolmas (+1,2). Tänakust 0,5 sek kiirem.

Tänak kaotab kolmandas splitis (13,8 km peal) Ogierile 7 sekundiga. Kerib jälle suureks see vahe...

Kolmandas splitis edestab Ogier MM-sarja liidrit juba 2,9 sekundiga.

Oliver Solbergilt (Škoda Fabia Rally2 evo) esimese katse üldarvestuse seitsmes aeg! https://twitter.com/planetemarcus/status/1314459667842637825

Teises splitis on Tänak Ogierist 2,3 sek aeglasem.

Rovanperä kaotab esimeses splitis Ogierile 2,3 ja Tänakule 0,6 sekundit.

Nagu näha, siis Itaalias ikka publikut raja äärest eemale ei hoia. Siin-seal on näha päris suuri rahvahulki.

Tänak kaotab esimeses splitis Ogierile 1,7 sekundit, Evansile täpselt sekundi. Teises splitis on Ogier Evansist 1,6 sek nobedam.

Ogier on esimeses splitis Evansist 0,7 sekundit kiirem. https://twitter.com/Karlip1/status/1314458547665633281

Fan: Rahu ainult rahu! Otti võiks juba teada ,et niisama ta ei sõida rahulikult. järelikult on plaan paigas. Eesmärk oli võtta sellelt rallit võit ning nagu aru oleme saanud siis rallit tuleb sõita ka peaga :)

Pikka pausi pole, Evans on juba teisel kiiruskatsel, mil pikkust 21,78 km.

Expert: Tänaku kommentaari ainus loogiline selgitus oleks, et tegi väga s**ta asja juures väga head iroonilist nalja. Ja seda ta oskab mitte vähem hästi, kui rallit sõita.

M-Spordi boss Richard Millener WRC All Live'ile: "Kui sa oled enesekindel ja mõtted on õiges kohas, siis nii juhtubki. Teemu katselõpu intervjuu võttis selle hästi kokku. See on üks hullemaid katseid, mis me näinud oleme. Sõitsin selle ka ise läbi. Järgmine katse on väga erinev. Aga oleme stardiga väga rahul."

Östberg (Citroen R5) kaotas poolteist minutit ja ütles finišis, et tal on tehniline probleem. Kordusest nägi norralase poolpiruetti, millest välja tulemine võttis omajagu aega.

Raudselt: Sunninen jättis kusagil mõne šikaani vahele

E: Kas keegi üldse teab, miks Tänak kaotab lühikese katsega peaaegu 30sek parimale? Puhas katse, kõik on korras :) Päriselt?

Mads Östberg kaotab teises splitis juba üle minuti. Ilmselt rehvipurunemine.

1. katse ajad:

Sordo kaotab Suninenile finišis 12,5 sekundiga ja läheb kolmandaks. "Väga kitsas, palju kive tee ääres." Hispaanlane jäi üldiselt rahule, ütles, et ei julgenud väga palju suruda.

Sordo kaotab teises splitis Suninenile 11,4 sekundit.

Katsuta finišis kaheksanda ajaga, 28,1 sekundit kaotust. "Väga keeruline ja libe katse. Imelik tunne on autoga, peame selle üle vaatama."

argo.l: Müstika 12 km katsega vahed meeletud . Suninen oli pea 2,5 seki Otist kiirem kilomeetri kohta!?!?MIS TOIMUB?

Erkki: Järelikult bossi kriitika toimib! Kindlasti soodne stardipositsioon ka, aga nii ainult hoida ja homme juba lihtsam.

Greensmith finišis ajaga 10.28,1, kaotab Tänakule 0,4 ja Suninenile 28,3 sekundit. Britt ütles, et sõitis ühel ristmikul valesti ja kaotas sinna umbes 10 sekundit.

Katsuta ja Greensmith splittide põhjal esimeste meestega ei konkureeri.

M sport: M Sport võiks sel nädalavahetusel kaksikvõidu võtta!

Argo: Ja eile: "M-Spordi boss avameelselt: olen sõitjate esitustes pettunud" - Hahaaa :)

Suninen finišis ajaga 9.59,8! Ilmselt on see katsevõit. 12,4 sekundit Lappist kiirem. "Auto on suurepärane! F***! See oli hea katse."

Suninen teises splitis Lappist 10,8 sekundit kiirem!

Lappi finišis parima ajaga 10.12,2. Sekund kiirem kui Evans-Ogier! Kurtis, et pidamist pole võrreldes testikatsega üldse.

Lappi edestab teises splitis Evansit 0,1 ja Ogieri 1,2 sekundiga. M-Sport on hoos!

Suninen on esimeses splitis 2,9 sekundit Ogierist kiirem!

Neuville on finišis ajaga 10.18,1, kaotab parimatele 4,9 sekundit. "Mul oli hea katse, aga auto on nendes oludes liiga ebastabiilne. Viskab meid igale poole. Tegin endast parima."

Rovanperä kaotab Evansile ja Ogierile finišis 1,2 sekundit. 10.14,4 on aeg. "See oli keerulisem katse, mida kunagi teinud olen. Pidamine oli null. Tänud tiimile, et nad auto tänaseks korda tegid!"

"Puhas katse. Kõik korras," ütles Tänak finišis.

Neuville kaotab esimeses splitis Ogierile 5,8 sekundit.

Tänak finišis ajaga 10.27,4. 14,5 sekundit kaotust Evansile ja Ogierile.

Teises splitis kaotab Tänak Evansile 14 sekundit. Spekuleeritakse, et väike rehvipurunemine, aga kindel ei ole.

Ogier finišis Evansiga sama ajaga. Teises splitis kaotas veel 1,1 sekundit. "Väga-väga aeglane. Olin üsna ettevaatlik. Raske on midagi teisiti teha, kui nii kitsas on."

Tänak on esimeses splitis Ogierist maas 6,6 sekundiga.

Evans finišis ajaga 10.13,2. Katse keskmine kiirus oli 70,9 km/h. "Väga väljakutsuv. Ei olnud lihtne. Libe ja kitsas."

Live Timing sektsioonis on siiski splitte näha! Ogier on esimeses splitis Evansist olnud 2,2 sekundit kiirem.

Mis veel põnevust tekitab... WRCplus ei anna hetkel vaheaegu, loodetavasti saab see päeva jooksul parandatud. Ootame siis katse lõpuaegu!

WRC All Live tutvustas katsel varitsevaid rööpaid, mis kohe kuidagi WRC auto laiused ei ole. Saab põnev olema!

Katse on alanud, Evans on rajal!

Wrc: Kui Hyundaidel on kaasas 6 rehvi ja Toyotadel 5 rehvi, siis kuidas Hyundaid Toyotadest kiiremad saavad olla?

Auto nr 67 juhile Maurizio Moratole määrati eile kiiruse ületamise eest kaks trahvi. SS13-ga tutvudes sõitis ta 70 alas 88-ga ja sai 450 eurot trahvi, testikatsega tutvudes kihutas ta 70 alas juba 94-ga. Teine rikkumine tõi juba 1200-eurose väljamineku.

Selline katse ootab meid kell 8.50 ees: https://twitter.com/planetemarcus/status/1314435421770743808

Michelini rehviinfo katseteks 1-4:Ogier/Evans 5 medium, Rovanperä/Katsuta 3 medium, 2 hardTänak/Neuville/Loubet 6 medium, Sordo 5 mediumSuninen/Greensmith 5 medium, Lappi 6 medium

M-Spordi hommikune tervitus: https://twitter.com/MSportLtd/status/1314425101908148224

Tere hommikust, rallisõbrad! Tuletame meelde, et "Kuuenda käigu" saatesse on võimalik ka küsimusi saata: kuueskaik@delfi.ee. Lükkame selle blogi siis käima!

Tänane stardinimekiri: 1. Evans, 2. Ogier, 3. Tänak, 4. Rovanperä, 5. Neuville, 6. Lappi, 7. Suninen, 8. Greensmith, 9. Katsuta, 10. Sordo, 11. Loubet

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-ott-tanaku-jaoks-eriline-paik-kus-on-juhtunud-palju-ilusat-aga-kogetud-ka-karmi-ebaonne?id=91302669

Vahele ka üks selline uudis.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/suur-voit-ja-voimsad-emotsioonid-ott-tanak-the-movie-seriaal-viimases-osas?id=91300985

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1314198997184069632

Rovanperä selgitas lähemalt juhtunut.https://twitter.com/KalleRovanpera/status/1314188078278414338

Testikatse järjestus:

Kolmanda läbimise teinud Tänak sõidab välja Evansiga sama aja (2.13,6). Esimesena on ära märgitud aga eestlane.

Neljandat korda katset läbinud Evans saab esimese sõitjana aja alla 2.14. Täpsemalt läheb waleslasele kirja 2.13,6. Vahepeal on kolmandaks tõusnud ajaga 2.14,7 Sordo. Seega on Tänak hetkel seitsmendal real.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/sebastien-ogier-oleksin-eelistanud-et-makinen-jatkaks-meiega?id=91298819

Hetkeseis testikatsel. Ogier'l kiireim aeg, Katsuta lükkas Tänaku kuuendaks.

Uue kiireima aja saab enda nimele aga Lappi! Ta läbib Greensmithist katse 0,1 sekundi võrra kiiremini.

Evans sõidab vahepeal teise aja 2.15,6, edestades 0,6 sekundiga Tänakut.

Rohkem WRC-sõitjaid pole hetkeseisuga kolmandat korda testikatsel käinud.

Hetkeseis:

Selline kuulujutt on liikvel: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/mainekas-ralliportaal-autoralli-mm-sari-voib-loppeda-juba-sel-nadalavahetusel?id=91298139

Gus Greensmith võtab kohe sisse liidrikoha ajaga 2.15,4.

Tänak läbis testikatse teistkordselt ja kordas Sunineni liidriaega 2.16,2.

Kolmandat korda on praeguseks testikatse läbinud ka Greensmith (neljas aeg 2.16,8) ja Tidemand (14. aeg 2.24,0).

Hetkeseis:

Suninen käis esimese WRC mehena juba kolmas kord rajal ning ajad lähevad järjest kiiremaks. Suninenilt liidriaeg 2.16,2. See näitab ilmekalt, kui raske on homme esimesena startida.

Testikatse otsepildi edastamine on lõppenud.

Tänak pole ikka veel teist korda testikatset läbinud.

Sordolt sama liidriaeg, mis Neuville`il (2.16,7).

Nii lõppes Rovanperä esimene läbimine: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1314155576331558912

Suninen tõuseb kolmandaks.

Neuville`ilt uus liidriaeg 2.16,7. Tänak pole veel teistkordselt rajal käinud.

Ogier on veelgi kiirem - prantslaselt liidriaeg 2.17,1.

MM-sarja üldliider Elfyn Evans sõidab välja uue liidriaja 2.18,4.

Lappi läbis esimese WRC sõitjana teistkordselt testikatse ja kihutas välja teise aja 2.18,8. Liidriaeg kuulub endiselt Rovanperäle (2.18,5).

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-kalle-rovanpera-keeras-sardiinia-testikatsel-masina-ule-katuse?id=91297487

Hetkeseis:

Nii juhtus Rovanperä õnnetus: https://twitter.com/svkrhub/status/1314147667967180802

Rainer: Kalle on ikka väga kiire

Sordo tunnistas, et pole küll kaua aega masinaga sõitnud, kuid Hyundai tasakaal ja käitumine jättis hea tunde. "Masinaga olen igatahes rahul".

Üldseis:

Sordo näitab head kiirust ning tõuseb 2.20,5-ga teisele kohale.

Nüüd on rajal mullune võitja Dani Sordo.

Katsuta läheb ajaga 2.22,3 vahetult Tänaku järele kuuendaks.

Greensmith saab ajaks 2.23,2 ning läheb Sunineni ette seitsmendaks.

Suninen on siiani kõige aeglasem - 2.24,7.

Pärast Rovanperä õnnetust oli testikatsel väike paus, kuid nüüd on see jätkumas. Lappi sai just ajaks 2.21,4 ning läks Tänaku ette neljandaks.

Neuville rääkis testikatse finišis, et Rovanperä masin oli katusel, kuid soomlane viipas neile, et nendega on kõik korras.

Õnneks on Rovanperä ja tema kaardilugejaga kõik korras.

Hetkeseis:

Neuville saab esimesel läbimisel ajaks 2.21,4 ning läheb kolmandaks Tänaku ette.

Rovanperä keeras testikatse järel masina üle katuse! Enne seda sai ta kirja liideraja 2.18,5.

Tänaku esimene kommentaar on väga napp: "Vaatame, mis saab!"

Meenutame, et testikatse otsepildi leiab artikli alt! Seda näeb YouTube`i vahendusel.

Tänak kihutab välja aja 2.21,5 ning läheb kahe Toyota mehe vahele teisele kohale.

Ogier saab ajaks 2.21,1 ning on uus liider.

Evans: "Siin on väga kuiv ja kruus on lahtine. Pidamine oli kehvapoolne, kuid üldine tunne on hea."

MM-sarja üldliider Elfyn Evans kihutas testikatse esimesel läbimisel välja aja 2.22,5.

https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1314129812710133760

Sardiinia ralli testikatse pikkuseks on 3,79 km. Testikatse algusajaks 13.01.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1313894360480722950

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/soomlased-pakuvad-sardiinia-mm-ralli-suurfavoriidiks-ott-tanakut?id=91293101

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-peame-tegema-natuke-rohkem-kui-lihtsalt-ellu-jaama?id=91289873

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-segasest-wrc-kalendrist-meil-ei-onnestu-promootorit-ja-fia-t-mojutada?id=91281797