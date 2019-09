BLOGI | Hyundai mehed alustasid Türgi rallit võimsalt, Tänak avakatse järel seitsmes

Türgi MM-ralli

Türgi ralli jätkub reede hommikul Eesti aja järgi kell 8.08.

Esimese kiiruskatse tulemused:

Tänak: „Homme algab raske töö. Peame järelejäänud etappidelt võimalikult palju punkte kätte saama.“

Tänak on finišis. Kaotust Neuville'ile ja Mikkelsenile koguneb koguni 4,2 sekundit, mis annab avakatsel seitsmenda koha.

Neuville: „Mul olid nii kõvad kui ka pehmed rehvid. Arvasin, et kaotan palju aega, kuid surusin kõvasti. Tuli hästi välja.“

Ogier: „Saime võrreldes eelmise aastaga parema stardi. Homme saab olema väga oluline päev. Peame leidma hea rütmi.“

Neuville sõidab Mikkelseniga välja võrdse aja. Hyundai tiimikaaslased jagavad liidrikohta.

Ogier läheb omakorda kolmandaks, kaotust Mikkelsenile 1,7 sekundit.

Meeke läheb Mikkelseni ja Tidemandi järel kolmandaks, kaotust norralasele koguneb 2,0 sekundit.

Mikkelsen: see ei olnud minu parim sooritus. Võidusõiduks läheb alles homme.

Lõpuks lüüakse Tidemandi aeg üle. Mikkelsen läheb liidriks ning edestab rootslast 1,6 sekundiga. Mikkelseni ajaks on 2.02,6.

Latvala saab kirja neljanda aja, kaotust Tidemandile on 3,0 sekundit. Latvala: siin on võimalik nautida, kuid peab ka teadma, millal suruda ja millal tagasi hoida.

Kuus ässa on veel tulemata. Viimasena on neist rajale tuiskamas Tänak.

Suninen tõdeb, et eesmärgiks on koht poodiumil, kuid karmil Türgi rallil on ennustada keeruline.

Suninen saab kirja viienda aja, kaotust Tidemandile on 3,6 sekundit.

Sordo tõdeb, et homme tuleb targalt sõita ning liigselt ei tohi suruma hakata.

Sordo kaotab samuti Tidemandile kindlalt. Sordo jääb rootslasele alla 3,3 sekundiga ning läheb praegu neljandale kohale.

Lappi kaotab Tidemandile 2,3 sekundiga ning läheb teiseks.

Esimese WRC-autona raja läbinud Tidemand kerkib liidriks. Tidemandi edu Rovanperä ees on 2,7 sekundit. Tidemandi ajaks 2.04,2. Kiiremad mehed võivad täna saada aja alla 2 minuti.

Rovanperä annab kuuma ning edestab Kopeckyt koguni 2,5 sekundiga ning läheb liidriks.

Greensmith kaotab Kopeckyle 0,9 sekundiga.

Kopecky saab ajaks 2.09,4.

Esimene sõitja Kopecky on rajal!

Stardijärjekord: 1. Kopecky, 2. Greensmith, 3. Rovanperä, 4. Tidemand, 5. Lappi, 6. Sordo, 7. Suninen, 8. Latvala, 9. Mikkelsen, 10. Meeke, 11. Ogier, 12. Neuville, 13.Tänak.

Hyundai WRC tiimi juht Andrea Adamo kinnitas, et Sebastien Loeb osaleb ka järgmisel hooajal kuuel MM-rallil. https://twitter.com/RallyingUK/status/1172191652716392448

Valminud on värske "Kuues käik"! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-spekulatsioon-tanaku-lepingu-kohta-mida-rallisobrad-kuulda-ei-taha-mida-toob-turgi-ralli?id=87419747

Täna õhtul sõidetakse Türgi ralli esimene kiiruskatse. 2 km pikkune publikukatse algab Eesti aja järgi kell 20.08.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ogier-turgi-ralli-eel-vajame-suuri-punkte-voi-muidu-oleme-mangust-valjas?id=87419867

http://www.delfi.ee/article.php?id=87415297

http://www.delfi.ee/article.php?id=87413651

Tänak lõpetas neljanda ajaga, tippmeestest näitas kõige kehvemat minekut Dani Sordo (kaotus Meeke'ile +4,0), aga järeldusi on veel vara teha.

Tundub, et testikatse on kõikide WRC-tiimide jaoks läbi ja saame sellega mõneks ajaks otsad kokku tõmmata. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1172089564367937536?ref_src=twsrc%5Etfw

Citroen teatas, et vähemalt nende ekipaažide jaoks on testikatse lõppenud.

Niisiis, kõik WRC-sõitjad on kolmel korral rajal käinud. Võimalust rohkem testida peaks olema tunni jagu.

https://twitter.com/EsapekkaLappi/status/1172078914858078208?ref_src=twsrc%5Etfw

Tänak saab oma kolmandal läbimisel ajaks 3.27,2, mis on pool sekundit aeglasem kui teisel läbimisel. Kokkuvõttes on ta endiselt neljas.

Praegune seis:

Osad sõitjad on 4,7 km pikkuse trassi läbinud ka kolmandat korda. Meeke sõidab uuesti välja asja 3.25,3, Mikkelseni (3.39,7) läks ilmselt midagi valesti.

Tänak tuli samuti uuesti rajale ja saab ajaks 3.26,7. See paigutab ta praegu neljandaks.

Meeke läheb testikatsel esimeseks, oluliselt parandas aega ka Neuville. Praegune seis:

Pärast väikest seisakult tuli uuesti rajale Mikkelsen ja ta sõitis välja päeva parima aja 3.26,3. Sunineni edestab ta 1,2 sekundiga.

Veel natuke infot Tänaku lepingu seisu kohta:http://www.delfi.ee/article.php?id=87411627

Ogier ja Suninen läbisid testikatse kohe ka teist korda. Prantslane parandas aega 3,3 sekundiga ja läks kokkuvõttes teiseks, soomlase aeg oli võrreldes esimese läbimisega 0,5 sekundit aeglasem.

Esimese läbimise ajad:

Ka Esapekka Lappil tekkis probleeme, tema rehv on natuke veljelt maha tulnud. Suninenile jääb ta alla 2,6 sekundiga.

Sordo sõitis kivile otsa ja lõhkus natuke autot. Minema lendas ka Hyundai logo. Suninenile kaotab ta 6,3 sekundiga. "Teadsin, et rajal on palju kivisid. Aeg pole väga hea."

Selge, et sõidujoon läheb aina puhtamaks ja seega on ajad loogilised.

Suninenilt uus põhjaaeg, 3.27,7. Mikkelseni edestab ta 1,6 sekundiga.

Latvalale sama aeg, mis Tänakul. Ta kaotab Mikkelsenile täpselt kahe sekundiga.

Andreas Mikkelsen on omakorda Meeke'ist 0,8 sekundit kiirem.

Meeke'i aeg on 3.29,9, seega on ta Tänakust 1,2 sekundit kiirem.

Ogier kaotab Tänakule 0,5 sekundiga. "Kaotan Tänakule kokkuvõttes 40 punktiga, seega pean siin võitma. Loodetavasti ei pea ma kehastuma mehaanikuks, nagu mullu."

"Peame sõitma nii kiiresti kui võimalik. Eelmise aasta katkestamine meid ei mõjuta," on Neuville'i lühike kommnetaar.

Neuville kaotab Tänakule koguni 5,5 sekundiga.

"Minu strateegia on teha hea nädalavahetus. Praegu on midagi raske ennustada, aga tahame teha hea tulemuse," räägib Tänak katse finišis.

Tänak lõpetab ajaga 3.31,1.

Testikatse pikkus on 4,7 km.

Testikatse on alanud ja Tänak on rajal. Esimesest läbimisest näitab WRC ka otsepilti: https://www.facebook.com/TOYOTAGAZOORacingWRC/videos/467295454126012/&show_text=0&width=560

Esimese läbimise stardijärjekord: https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1172038896886177792?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1172032780194242563?ref_src=twsrc%5Etfw

Tere hommikust, rallisõbrad! Türgi ralli testikatse alguseni on jäänud pisut üle kümne minuti.

Mis seis on Tänaku uue lepinguga?http://www.delfi.ee/article.php?id=87410417

Türgi ralli eelvaade: http://www.delfi.ee/article.php?id=87409095