Belglased töötavad MM-ralli nimel. Neuville: see oleks unistuse täitumine

Ypresi ralli MM-sarja pääsemine sõltub suuresti Türgi etapist. Türgi MM-ralli on hetkeseisuga toimumas 24. - 27. septembrini. Belgia Ypresi ralli on kavas aga juba 2. - 4. oktoobrini. Väidetavalt pääsevad belglased WRC kalendrisse juhul, kui türklased suudavad oma võistluse nädala jagu varasemaks nihutada.

Uus lootus tekkis Ypresi ralli jaoks tänavuse nädala alguses, kui portaal DirtFish kirjutas, et Türgi ralli võib halvima variandi korral hoopiski ära jääda. Otsus Türgi MM-etapi saatuse kohta peaks tulema sel nädalal.

Võistluse peakorraldaja Club Superstage'i president Alain Penasse teatas DirtFishile, et nemad türklaste otsust ootama ei jää ning valmistuvad juba praegugi igaks juhuks MM-etapiks. "Meil on paralleelselt kaks projekti pooleli. Valmistume nii tavaliseks Ypresi ralliks, kui ka MM-i omaks. Me ei saa jääda ootama otsust Türgi osas ja siis tööle hakata. Peame olema valmis selleks võimaluseks."

Kui suurem osa üritusest toimub Ypresi lähistel, siis viimane päev on kavas kuulsa Spa-Francorchampsi ringraja peal ja selle ümbruses. Punktikatse on kavas just legendaarsel ringrajal. "Meil on kolm erinevat varianti punktikatse jaoks. Üks oleks kuus-seitse, teine üheksa-kümme ja kolmas 13-14 km pikk," avaldas Penasse.

Belgia rallimaailma suurim täht Thierry Neuville tunnistas, et kodune MM-ralli oleks tema unistuse täitumine. "Loomulikult olen elevil, et see võib potentsiaalselt meile tulla. Ootan väga oma riigis fännide ees võistlemist."

Hyundai sõitja lisas, et veel rohkem elevust pakuvad talle Ypresi ralli keerulised olud. "See on üks kõige ebatüüpilisematest asfaldirallidest maailmas. Seal on väga suur kiirus ning kui teelt välja sõidad, oled kohe kraavis ja tavaliselt on auto lõhutud," sõnas Neuville.

"Lisaks on see oktoobris veelgi põnevam," jätkas belglane. "Meil on oktoobris olnud väga ilusad ilmad, kuid tingimused võivad muutuda. Tahaksin väga, et Türgi ralli tuleks nädala jagu varasemaks ja kui Ypres oleks sees, ootaksid ees väga lahedad kuus etappi."

MM-sari jätkub 4. - 6. septembrini toimuva Rally Estoniaga.