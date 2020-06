Belgia rallikorraldajad peavad WRC-sarjaga läbirääkimisi

Kuna paljud WRC-sarja kalendris olnud rallid on tühistatud, on olukord pannud korraldajad pingutama uute etappide leidmiseks. Viimaste uudiste kohaselt on Belgias toimuv Ypres Rally üks potentsiaalsetest WRC-etapi kohtades. Ypres Ralli lükati küll juunikuust oktoobri alguses, pole seda siiski sarnaselt paljudele rallidele tühistatud. “See on suur au, et meid peetakse WRC 2020 etapi kandidaadiks. See on tänu nendele sadadele vabatahtlikele ja ralliklubiliikmetele, kes on Ypresi rallit iga aasta korraldanud,” sõnas Ypresi ralli esindaja Jan Huyghe.

Kui belglased saavad õiguse korraldada WRC-etappi, siis toimub see 1.-4. oktoobril.

FIA ja WRC promootor pole siiski veel lõplikku otsust Ypresi ralli suhtes teinud.