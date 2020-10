Belgia MM-ralli korraldajad otsustasid võistlust lühendada

20.-22. novembrini peetav võistlus pidi esialgse kava järgi jõudma ka Prantsusmaa pinnale, aga nüüd otsustati, et piiri ei ületata. Jutt käiib 12. ja 17. katsest, mis pidid olema 20 km pikkused, nüüd läbitakse Westouteri katsel vaid 8,16 km.

MM-ralli kogupikkus kahanes 289 km pealt 265 kilomeetrile.

Vaata ralli ajakava SIIT.

Kolm ja pool nädalat enne starti on endiselt selgusetu, kas koroonaviirusega võitlevas Belgias saab MM-etappi korraldada.

Belglased on seni lootnud, et neil õnnestub ralli korraldada ja seda koos pealtvaatajatega. Eelmise nädala lõpus selgus, et Belgia MM-etapi ajal publikut tõenäoliselt raja äärde ei lubata.

„Praeguses olukorras saaks MM-rallit korraldada, kuid me ei saaks raja äärde publikut lubada. See on praegune asjade seis. Olukord võib lähinädalatel muutuda paremaks aga ka halvemaks,“ sõnas Lääne-Flaami kuberner Carl Decaluwe kohalikule väljaandele Autosport Wereld.

„Teeme ralli toimumise nimel jätkuvalt kõvasti tööd. Publikuta on rallit aga keeruline korraldada. Praeguse seisuga on sisuliselt kindel, et publikuta ei saa me rallit korraldada. Seda ei võimalda eelarve,“ sõnas ralli korraldamisega seotud Hyundai rallimeeskonna mänedžer Alain Penasse.