Belgia meedia: Esapekka Lappi leidis uue töökoha

Belgia väljaande Speed ​​Magazine`i andmetel saab Lappist järgmisel hooajal Teemu Sunineni tiimikaaslane M-Spordis. Siiani Fordi rooli keeranud Elfyn Evans olevat liitumas Toyotaga, mistõttu jääbki Lappi jaoks koht vabaks.

M-Spordi meeskonna pealik Richard Millener tunnistas, et sõitjateturg on korralikult pea peale löödud. "Paar kuud tagasi tundus veel, et sõitjate olukord on päris kindel ja kõik jäävad oma kohale. Nüüd on aga olukord totaalselt muutunud," sõnas Millener Red Bull TV-le.

"Paari järgmise nädalaga vaatame, kuidas ülejäänud tiimid on komplekteeritud ja mida meie saame teha. Oleme poistiivsed, et suudame uued hooajal häid tulemusi saavutada," lisas Millener, jättes Lappi liitumise teema kommenteerimata.

Tänavu hooaja kokkuvõttes kõigest 10. kohaga piirdunud Lappi ise jäi uue tööandja osas napisõnaliseks. "Kui mõelda, et Hyundai meeskond on täis ja Toyota ilmselt samuti, siis pole kuigi palju alternatiive jäänud. Vahest M-Spordis on üks koht saadaval. Samas on turul palju teisi sõitjaid vabad ja kui vaadata statistikat, siis pole ma selle hooaja järel tugevas seisus," kommenteeris Lappi Soome meediale.