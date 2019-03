Avakatsel rehvi lõhkunud Roland Poom: kiirus oleks meil olemas, et võidelda kõrgete kohtade eest

Korsika ralli avakatsena sõideti 17,6 km pikkune kiiruskatse, mille kaheksandal kilomeetril kahjuks eestlaste Ford Fiesta R2T vasak esimene rehv purunes. Katse otsustati ilma rehvi vahetamata lõpuni sõita ning finišisse jõuti ligi pooleteise minutilise kaotusega.

Päeva teisel ja kolmandal katsel said Roland ja Ken sõita probleemideta ning neist esimesel näidati juunioride kuuendat ja teisel seitsmendat aega.

Kui avakatsel kogunes probleemide tõttu parimatele kaotust ligi poolteist minutit, siis kahe järgnevaga kaotati juurde 22,9 sekundit. Kolme katse kokkuvõttes hoidsid Poom - Järveoja JWRC arvestuse kuuendat kohta. Kaotust liidritele 1.47,2.

„Avakatse poole peal lõhkusime kahjuks vasaku esimese rehvi. Teine katse oli juba parem ja näitas, et meie tempo on ok. Kolmandal katsel olime samuti heas tempos, kuid kahjuks olid rehvid liialt kulunud, et rohkem rünnata. Hommikune rehvipurunemine lõi meie strateegia selles osas veidi sassi. Ruumi on veel kõvasti, aga peame pea külmana hoidma, et õppida võimalikult palju,“ sõnas Poom lõunase rehvipausi ajal.

Pärastlõunal ootas võistlejaid ees hommikuste katsete kordused ja kui avaringil jõudsid Roland ja Ken TOP6 ühel korral, siis teisel ringil näidati korra kuuendat ja päev lõpetati kahe järjestikuse viienda katseajaga.

Kuue sõidetud kiiruskatse järel hoiavad Roland Poom – Ken Järveoja JWRC arvestuse kuuendat kohta. Kaotust liidritele, kelleks on rootslased Tom Kristensson – Henrik Appelskog, kogunes avapäevaga 2.12,6.

Kui liidritest jäädakse maha üle kahe minuti, siis neljandast kohast lahutab eestlaseid 15,5 sekundit.