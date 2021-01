Avakatsel avarii teinud ja turvapuuri lõhkunud Suninen sai M-Spordi pealikult pragada

Suninen ja tema kaardilugeja Mikko Markkula jäid õnnetuses terveks. Norra ralliäss Mads Östberg kommenteeris WRC otseülekandes, et soomlane tegi kiiresse kurvi sisenedes väikse vea ning libe asfalt õnnetuspaigas tegi juba oma töö. Samas kohas lasi korraks auto libisema ka teisena startinud Elfyn Evans (Toyota).

"Seni sujus kõik hästi. Tunne autos oli hea. Kaotasin selles kurvis sõidujoone, sõitsin vastu teeperve ja lendasin välja. Kahju, et hooaeg nii algas. Ei usu, et auto homseks korda saame," lausus Suninen, kes lisas, et auto turvapuur on kannatada saanud.

Suninen näitas enne avariid suurepärast kiirust. 20,58-kilomeetrise katse esimeses vaheajapunktis oli ta Tänakuga täpselt võrdne, teises punktis kaotas ühe sekundi, kolmandas oli jälle võrne ja neljandas edestas eestlast 0,5 sekundiga.

"Enne katset sai just räägitud, et ralli on pikk. Kahjuks tema jaoks mitte," oli M-Spordi tiimipealik Richard Millener ääretult pettunud. "Tegime neli nädalat rasket tööd, et siia jõuda ja eesmärk oli kaks autot finisisse tuua. Pärast kõike seda, mis me teinud oleme, on see päris suur hoop vastu hambaid."