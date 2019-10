Autosport: Tänaku leping Hyundaiga saab ametliku kinnituse sel nädalal, Neuville on otsusega päri

Autosport kirjutas reedel, et Tänak ja Hyundai sõlmisid uueks hooajaks lepingu juba oktoobri alguses, aga ükski asjaosaline pole kontrahti kinnitanud. Ka Neuville ütles, et tema ei tea lepingust midagi. Autospordi andmetel avaldab Hyundai uudise selle nädala teises pooles.

"Kui see juhtuks, oleks ma sellele väga avatud. Olen ka varem öelnud, et ma heitleks Tänaku vastu parema meelega siis, kui ta oleks Hyundais, mitte enam Toyotas," sõnas Neuville.

"Tänaku teadmistega areneks Hyundai auto kiiremini. Pealegi näitaks tema palkamine, et Hyundai on järgmisteks aastateks motiveeritud. Vajan seda teadmist, et rallisid võita. Vajan ka auto arengut ja häid tiimikaaslasi," lisas äsja Kataloonia ralli võitnud Neuville.

Hyundai tiimijuht Andrea Adamo jäi oma kommentaaris samuti salapäraseks.

"Küsimus on endiselt selles, kas see juhtub, mitte millal see juhtub. Aga kui kõik jäid seda uskuma, mida sa kirjutasid (Adamo peab silmas uudisega lagedale tulnud Autospordi ajakirjanikku David Evansit - toim.), siis näitab see, et Hyundai on oma maines suure sammu edasi teinud. Olen selle üle õnnelik," rääkis Adamo.

Sõitjate arvestuses on Tänak käesoleva hooaja MM-tiitli juba kindlustanud, võistkondlikus arvetuses läheb Austraalia etapile liidrina vastu just Hyundai. Toyotat edestatakse 18 punktiga, Citroenil ja M-Spordil pole enam mingeid võimalusi.