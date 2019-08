Autosport: Tänak sõlmib Toyotaga uue lepingu

Tänak liitus Toyotaga eelmise hooaja alguses ning kui mullu jäi ta MM-sarjas kolmandaks, siis tänavu on ta Soome ralli järel selgelt tiitlikursil liikumas.

Kuigi nii M-Sport kui Hyundai on avaldanud soovi Tänak endale palgata, siis Autospordi andmetel on Tänak valiku teinud ning soovib Toyotas jätkata.

"Oleme väga tõsistes läbirääkimistes," sõnas Tänak oma tuleviku kohta. "Kõik on endiselt lahtine, kuid loodame leida lahenduse. Tahaksin otsuse peagi teha, sel nädalal on kõnelusi olnud palju ning Saksamaa ralli paiku oleks hea kõik tehtud saada."

Ka Toyota tiimijuht Tommi Mäkinen tõdes, et ta on Tänaku jätkamise osas enesekindel. "Usun, et sõitja seisukohast on Toyota komplekt tema jaoks turvaline. Ta tunneb autot väga hästi ning ei pea ümber õppima. Meiega jäämine oleks kõige suurem edu garantii."

Lisaks kirjutab Autosport, et Tänaku kõrval olevat ka Kalle Rovanperä järgmiseks aastaks koha Toyotas kindlustanud. Kolmanda sõitja koht on aga veel lahtine.

Saksamaa ralli toimub 22.-25. augustil.