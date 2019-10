Autosport: Ott Tänak lahkub Toyotast ning liitub Hyundaiga

Autosport kirjutab, et nende allikatele tuginedes sai leping allkirjastatud juba käimasoleva kuu alguses.

„Hyundai on hea valik. Koostöös tiimi bossi Andrea Adamoga teab Ott täpselt, mida ta saab ja milline on tema positsioon,“ rääkis Autospordi allikas.

Adamo uudist veel ise ei kiinitanud. „Ma ei tea, kas Ott on mõne tiimiga lepingu sõlminud. Vaatan filmi ja ma armastan filmi. Näen seal filmis paljusid inimesi, kes on minust targemad ja minust ka paremad,“ sõnas Adamo salakavalalt.

Kuigi Tänak juhib MM-sarja, siis on Toyotal esinenud palju tehnilisi probleeme ning mitu võitu on just seetõttu jäänud võtmata.

Toyota bossi Tommi Mäkineni sõnul ei ole tal praegu ühtegi konkreetset uudist. „Minul ei ole selle (Tänaku Hyundaiga liitumise) kohta midagi öelda. Peame endiselt läbirääkimisi. Ootame endislt tema järgi,“ sõnas Mäkinen.

Kui Tänak ongi Hyundaiga lepingu sõlminud, siis järgmisel hooajal teevad tiimi eest täishooaja kaasa Tänak ja Thierry Neuville. Kolmandat autot jagaksid Dani Sordo ja Sebastien Loeb.

Kataloonia MM-rallil on hakanud juba ringlema spekulatsioonid, et Toyota leiab Tänakule ka kiirelt asendaja. Nimelt arvatakse laialdaselt, et kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier lahkub Citroenist ja siirdub Toyotasse.

Kindlasti peaks Toyotaga liituma Kalle Rovanperä. Lisaks sooviksid tiimis jätkata nii Kris Meeke ning ka Jari-Matti Latvala.