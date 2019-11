Autosport: Ogier' liitumine Toyotaga saab avalikuks järgmisel nädalal

Spekulatsioonid Citröeni tuleviku osas said hoogu juurde eelmisel nädalal, kui meeskonna emafirma PSA Motorsport teatas, et Citröen lahkub hiljemalt sarjast 2021. aasta lõpus, sest ei kavatse hübriidajastul kaasa lüüa. Üha kindlamas kõneviisis hakati rääkima ka sellest, et Ogier lahkub Citröenist, et liituda Toyotaga.

Pärast Citröeni tänase uudise avalikuks tulemist kirjutas sama ka mainekas väljaanne Autosport. "Järgmise nädala esmaspäeval kuulutatakse Ogier koos Elfyn Evansi ja Kalle Rovanperäga Toyota uue hooaja sõitjateks."

Ogier ega ka Toyota boss Tommi Mäkinen pole üleminekut veel kommenteerinud.

Evans sõitis tänavusel hooajal M-Spordis ning suutis vaatamata kolme etapi vahele jätmisele lõpetada üldarvestuses viiendal kohal. 19-aastane Rovanperä osales WRC-s lõppenud hooajal Škoda Fabia R5-masinaga. Lisaks tuli noor soomlane WRC-2 Pro arvestuses meistriks.

Küsimärgi all on prantslase tiimikaaslase Esapekka Lappi tulevik, kes Citröeni lahkumise tõttu kohata jäi. Viimased kuulujutud viivad teda aga uueks hooajaks M-Spordi ridadesse, kus teda peaks ees ootama kaasmaalane Teemu Suninen.