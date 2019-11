Autosport: Ogier ja Evans liituvad nädala jooksul Toyotaga, Latvala ja Meeke jäävad töötuks

Evans on juba praeguseks Puuppolas külastanud Toyota Gazoo Racingu baasi. Autospordi teatel löödi seal ka käed ning pandi paika lepingutingimused.

Ogier'i liitumine Toyotaga saab teoks olukorras, kus Citroen MM-sarjast taandub. Praeguste uudiste valguses ongi just niimoodi minemas.

Ogier võiks naasta ka M-Sporti, kuid väidetavalt ei ole see variant siiski väga tõsiseltvõetav. Toyota rallitiimi boss Tommi Mäkinen tõdes, et ühtegi lepingut ei ole veel allkirjastatud ning seega ei saa nad ka midagi kinnitada.

„Kui lepingutel on allkirjad all, siis anname neist kohe ka teada. Loodetavasti saame seda teha enne järgmise nädala lõppu,“ avaldas Mäkinen, et peagi on oodata uudiseid.

Autosport teatas, et Evansi koht Toyotas peaks üsnagi kindel olema. Väidetavalt on ka Ogier soomlastega/jaapanlastega läbirääkimisi pidanud ja nende põhjal eelistaks ta tiimikaaslasena just Evansit, kellega sõideti kaks aastat koos M-Spordis.

Mäkinen tunnistas, et Citroeni lahkumine MM-sarjast oleks tõeliselt murettekitav, kuid andis mõista, et sellisel juhul oleksid nad Ogier'st tõenäoliselt huvitatud. „Meie spordiala ja MM-sarja silmas pidades vajame võimalikult palju autotootjaid. Seega ei ole see spekulatsioon üldse hea,“ tõdes Mäkinen.

Autosport kirjutabki, et praegu ollakse seisus, kus Toyota teatab järgmisel nädalal sõitjakolmiku Ogier, Evans ja Kalle Rovanperä.

Lisaks paneks Toyota välja ka neljanda auto. Neljandas masinaks istuks Takamoto Katsuta, kes ei osaleks siiski kõikidel rallidel.