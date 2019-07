Autosport: Eesti alustab kolmeaastast plaani, et jõuda WRC-sarja

Promotsiooniralli korraldamine tähendab, et Eestis võidakse pidada igal aastal põhimõtteliset WRC-sarja testralli. Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava rääkis Autospordile sisuliselt sama juttu, mida ka kuu aega tagasi Eesti meediale.

"Me ei taha WRC-etappi korraldada enne 2022. aastat. Oleme endiselt õppimise faasis ja tahame organisatsioonina areneda. Kui korraldaksime WRC-ralli enne 2022. aastat, oleksime keskpärased. Me ei taha keskpärased olla," lausus ta.

Aava lisas, et tema juhitud tiimil on ka riigi tugi. Kui Eesti teeniks WRC-ralli korraldusõiguse, on sõlmitud eelkokkulepe, et valitsus annaks korraldajatele lisaraha.

Rally Estonia peetakse 12.-14. juulini, katsed on traditsiooniliselt Otepää ümbruses.