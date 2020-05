Autospordiliit püüab korraldada WRC-sõitjatega rallit

Autospordiliidu juhatuse liikme Janis Kaalu sõnul käib WRC-sarja sõitjate Eestisse toomise nimel aktiivne töö. „Esimene ülesanne on saada kindlalt paika Ott Tänaku ja Martin Järveoja osalemine,“ sõnas ta ning lisas, et ideaalis soovitakse Otepääl näha kõigi kolme WRC-sarjas osaleva tiimi sõitjaid.

Ralli korraldamise ümber on siiski veel ka küsimärke. Kaal nentis, et praegu ei teata, millised võimalused paari kuu pärast valitsevad. „Me ei tea, mida lubatakse teha. Kui valitsus lubab pealtvaatajatega üritusi, lubame inimesi rajaäärde ka meie. Sport peab ju edasi minema,“ arutles ta. „Põhiline on see, et kui võistelda lubatakse, siis ralli toimub nagunii. Küsimus on vaid WRC-sarja sõitjates.“

Esialgu on ralli toimumise kuupäevadena broneeritud 24. ja 25. juuli ning 7. ja 8. august. „Kui Soome MM-ralli toimub, siis teeme oma võistluse juulis. Kui see edasi lükkub, võime oma võistluse korraldada ka augusti alguses,“ sõnas Kaal.

Autospordiliidu korraldatav ralli oleks mõneti asendus tänavu ära jäänud Rally Estoniale. Mäletatavasti tekkis Rally Estonia korraldajate ja autospordiliidu vahel ralli korraldamise rahastusega seoses tüli, mis päädis korraldajate loobumisotsusega. Autospordiliit küsis seepeale riigilt ralli korraldamiseks toetust, kuid sai eitava vastuse.

„Kuna riik meie võistlust ei rahasta, toetume erasektorile. Õnneks on asjast huvitatuid ning raha püüdmise tõttu ralli korraldamata ei jää,“ kinnitas Kaal. „Ralli formaadi kohandame sobivaks sel hetkel kehtivate viiruse tõkestamise meetmetega. Kuna kõik tingimused pole veel teada, ei saa seda veel täpsustada.“

Kaalu sõnul on oluline tõestada, et Eesti on võimeine ka keerulisel ajal korraldama tipptasemel rallit. Ta leiab, et nii-öelda pistiku väljatõmbamine pole õige. Samas pole ralli korraldajad oma plaani FIA-ga kooskõlastanud. „Katsume enne midagi teha ja siis rääkida. Ralli korraldamiseks ja WRC-sarja sõitjate siia kutsumiseks, ei pea me kuuluma FIA kalendrisse. Piisab sellest, et oleme kohaliku sarja osavõistlus,“ märkis Kaal.