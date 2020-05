Autoralli tulevikutäht Kalle Rovanperä kolis Eestisse

"Kolisin siia aasta alguses. Nüüd saan siin aega veeta. Põhjus oli väga lihtne - töö. Toyota võistkond tegutseb siin. Baasi lähedal elamine teeb elu palju lihtsamaks," rääkis 19-aastane Rovanperä Soome MTV uudistele.

Toyota töökoda asub Tallinna külje all Peetris. Võistkonna juhi Tommi Mäkineni residents asub samuti Tallinnas, täpsemalt Toompeal.

Sarnaselt teistele rallisõitjatele ootab Rovanperä hooaja jätkumist. Teoorias võiks MM-sarja järgmine etapp toimuda augusti alguses Soomes, aga see pole veel kindel.

"Loodame, et saame Jyväskyläs jätkata, et MM-hooaeg ikka õige tunduks. Aga ma ei tea, kas see on võimalik. Pärast pikka pausi oleks Soomes sõitmine kõigile suur väljakutse. Samas pole vahet, milline etapp on esimene, kõik on keerulised rallid," lausus MM-sarjas neljandat kohta hoidev Rovanperä.