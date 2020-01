Autoralli MM-sarja uue etapi punktikatse sõidetakse 30 000 inimest mahutaval staadionil

Ühtlasi on Aucklandi staadioni kõrval ka Uus-Meremaa ralli hooldusala. Etapi peakorraldaja Michael Goldsteini sõnul langes valik suurele staadionile, sest nii pääseb võistlust jälgima maksimaalselt suur hulk inimesi.

Uus-Meremaa rallisõitja Hayden Paddon on väga õnnelik, et WRC-sari taas tema kodumaale jõuab. "Uus-Meremaa ralli on meie riigi jaoks äärmiselt huvitav sündmus. Esmakordselt saavad Uus-Meremaa fännid vaadata uue põlvkonna WRC-võistlusi ja rallisõitjad võistlevad meie tagahoovis," sõnas Paddon.

Uus-Meremaa võõrustas viimati MM-etappi 2012. aastal ning siis krooniti võitjaks legendaarne Sebastien Loeb.

Aucklandi etapp toimub 3.-6. septembrini.