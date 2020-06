Autoralli MM-sarja televaatajate numbrid tegid suure hüppe

WRC ülemaailmsed televaatajate numbrid kasvasid tänavuse esimese kolme MM-ralliga 15% võrra.

Sõltumatu uuringifirma Nielsen Sportsi andmetel jälgis Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko rallit kokku 242 miljonit inimest, mida on 31 miljoni võrra enam kui aasta tagasi.

"Esimese kvartali TV-numbrid näitavad, et 2020. aasta on alanud suurepäraselt," kommenteeris WRC promootori Oliver Ciesla DirtFishile. "Rallisõitjate tiimivahetused on toonud sarjale ettearvamatust ja põnevust juurde."

WRC hooaeg jätkub septembris, kuid täpne võistluskalender on alles selgumas. Uueks MM-etapiks kandideerib teiste seas ja Rally Estonia.