Autoralli MM-sarja naasev Paddon: mind karistati ühe halva hooaja pärast

"Mul on karjääri jooksul olnud üks halb aasta. See oli 2017 ja mind karistati selle eest," rääkis Paddon Prantsusmaa ajakirjale Autohebdo.

2017. aasta algas tema jaoks šokeerivalt, sest Monte Carlo ralli esimesel päeval tegi ta avarii, kus hukkus pealtvaataja.

"Ma polnud enam pärast Monte Carlot valmis sajaprotsendiliselt sõitma. Mul läks mitu etappi aega, et tagasi tulla. Tegin ka hiljem vigu, tunnistan seda, aga mul oli palju probleeme ka Hyundai autoga. Autoga oli isegi rohkem jamasid kui minu eksimusi. Vahel tulevad halvad asjad järjepanu," meenutas Paddon.

Soomes on tema sõiduvahendiks M-Spordi Ford, mitte Hyundai. Paddoni endine tööandja eelistas Soomeks palgata iirlase Craig Breeni. Seda uudist ei suutnud Paddon esialgu alla neelata, aga õige pea tuli võimalus sõita hoopis Fordiga.

"Usun, et mu sõidutunnetus tuleb kiirelt tagasi. Ma pole kaheksa kuud WRC-autoga sõitnud, aga kohalikel rallidel olen saanud võistelda. On selge, et Ford käitub teistmoodi kui Hyundai, aga ma ei muretse. Soome ralli on mu lemmik. Hea tulemus oleks esiviisikus lõpetamine, aga loomulikult tahan paremat kohta," sõnas Paddon.

Soome ralli toimub 1.-4. augustini.