Autoralli MM-sarja liider: ütlen käsi südamel, et loodan Monza ralli toimumist

Evans ja Martin juhivad enne hooaja lõpuetappi oma Toyota tiimikaaslaste Sébastien Ogier ja Julien Ingrassia ees 14 punktiga. See tähendab, et kui Ogier võtab Monzas maksimumpunktid (30), piisab Evansile tiitlivõiduks teisest kohast ning nad võivad punktikatsel nullile jääda.

"Võin ausalt, käsi südamel öelda, et ma ei istu siin mõttega: "Palun tühistage, palun tühistage see ralli!" Kõik on otse vastupidi," sõnas Martin portaalile DirtFish.

"Oleks rumal väita, et ma ei mõtle asjadele, muidugi mõtlen, kuid ma tahan minna ja osaleda Monza rallil. Ma tahan, et mul oleks võimalus katusele ronida ja tähistada, ma tahan seda emotsiooni ja ma tahan seda jagada nii paljude inimestega meie tiimist kui võimalik," lisas Martin.

"Olen nii uhke selle üle, mida oleme tänavu meeskonnana saavutanud. Kui vaadata, et Toyota alustas hooaega kolme uue ekipaažiga, siis on see töö, mis tiim on teinud, et me end hästi ja koduselt tunneksime, lihtsalt uskumatu. See, kuidas oleme meeskonnana kokku hoidnud, on olnud hiilgav - oleme enamikel rallidel saavutanud kaksikvõidu ja Kalle [Rovanperä] on olnud seal koos meiega."

Martin kinnitas, et tema jaoks on ülitähtis ka Toyota meeskondlik MM-tiitel. Hetkel kaotab Toyota liidermeeskond Hyundaile seitsme punktiga. "See on meile kõigile nii tähtis. See oleks fantastiline, kui annaksite kõigile võimaluse tähistada ja sellest hooajast rõõmu tunda," sõnas Martin.

Monza ralli peaks toimuma 4.-6. detsembril.