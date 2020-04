Autoralli MM-sarja hakkab varustama tundmatu firma. "See on nagu valimine Kelloggs'i ja supermarketi omabränditoote vahel"

Portaali DirtFishi andmetel oli teise võimalusena laual Boschi ja Williams Advanced Engineeringi pakkumine. Boschist on ilmselt kuulnud igaüks ja Williams on otseselt seotud samanimelise vormel-1 tiimiga.

"See on nagu valimine Kellogg'si ja supermarketi omabränditoote vahel," ütles üks allikas DirtFishile.

Oma kommentaarides oli äraootaval seisukohal ka Toyota rallitiimi tehnikadirektor Tim Fowler.

"On aus öelda, et me ei tea Compact Dynamicsist eriti palju. Aga on tore, et otsus on tehtud. Nüüd saame 2022. autodega tegelema hakata. Praegu pole mõtet hakata arutama, kas otsus oli õige või vale, tuleb lihtsalt tegutseda," rääkis ta.

WRC-tiimid saavad hübriidtehnoloogiaga varustatud autosid testima hakata 2021. aasta alguses.