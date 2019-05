Ott Tänak pakkus Tšiilis koos kaardilugeja Martin Järveojaga muljetavaldava etenduse, mille silmapaistvamad episoodid jäid reede pärastlõunasse. Just siis sõidetud kiiruskatsetel Tänak justkui lendas teel. Jäi mulje, et tema Toyota Yarise rattad vaevalt puudutavad maad. Nii sujuvalt ja ilusa trajektooriga liikus sõitja ja auto kooslus mööda kurvilisi, kuid piisavalt laiu teid. Lummav vaatepilt, mis ei jätnud kahtlust, et just eestlane on kõige kiirem.