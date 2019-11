Austraalia ralli lühendamine kustutab Toyota lootused, Tänak ei saa enam ajalugu teha

Seega on Austraalias kavas läbida vaid 29 protsenti esialgsest kilometraažist. FIA reeglite järgi jagatakse 25-50 % kilometraaži puhul välja kolmandik tavapärastest punktidest.

Hyundai edestab konstruktorite arvestuses Toyotat 18 punktiga. Täispikkuses sõidetava ralli puhul teeninuks Toyota kaksikvõidu eest 43 punkti (25+18), nüüd saaksid nad maksimaalselt vaid 14,3 punkti.

Ühtlasi oleks kindel, et sõitjate arvestuses oleks Sebastien Ogier'l (Citroen) võimalik teisel kohal asuvat Thierry Neuville'i (Hyundai) püüda ainult juhul, kui ta võidab nii ralli kui ka punktikatse ja Neuville jääb nulli peale. Praegu on nende vahe 10 punkti, mõlemad on võitnud kolm etappi.

Individuaalses arvestuses on Tänakul 263 punkti ja ta on maailmameistritiitli kindlustanud. MM-sarja ühe hooaja punktirekord on 2013. aastast Ogier' käes, kes kogus toona 290 silma. Nüüd ei saa eestlane enam tippmarki püüda.

Tõe huvides tuleb märkida, et 2013. aastal oli punktikatse võidu eest võimalik koguda maksimaalselt kolm, nüüd aga viis punkti.

Austraalia ralli esialgne programm:

Reede:

SS1 - Destination NSW (2,40km)

SS2 - Destination NSW (2,40km)

SS3 - Raleigh (3,16km)

SS4 - Raleigh (3,16km)

SS5- Destination NSW (2,40km)

SS6 - Raleigh (3,16km)

SS7 - Raleigh (3,16km)

Laupäev:

SS8 - Destination NSW (2,40km)

SS9 - Destination NSW (2,40km)

SS10 - Graces (8,68km)