Austraalia ralli koht järgmise aasta WRC kalendris on üha suuremas ohus

Austraalia ralli leping praegu ürituse keskuseks oleva väikese Coffs Harbouri linnaga saab selle aastaga läbi ning WRC promootor ei ole huvitatud seal suhteliselt väikeses kohas tulevikus ralli pidamisest.

"Teame, et Austraalia peab oma WRC etapile uue kodu leidma. Uus-Meremaa paistab järgmiseks aastaks olevat sobiv asendaja," sõnas üks allikas.

"Uus-Meremaal on vajalikud investeeringud olemas ning see annaks Austraaliale võimaluse otsida rallile uus toimumiskoht - ilmselt liigutakse New South Walesist ära."

Viimati toimus Uus-Meremaal WRC etapp 2012. aastal Aucklandis. Uuel hooajal oleks etapi keskus tõenäoliselt samuti Aucklandis.

Austraalia etappi on viimastel aastatel palju kritiseeritud: ühest küljest on ta WRC põhilise fännikontingendi jaoks ebasobivas ajatsoonis ning suurtest keskustest kaugel olemise tõttu ei meelita see ka raja äärde eriti palju pealtvaatajaid. Uus-Meremaa teid on aga mitmel pool peetud maailma ühtedeks paremateks.