Asi selge: Sordo jääb Hyundaisse ja teeb 2020. aastal kaasa seitse etappi

Sordo istub Hyundai rooli järgmisel hooajal 14-st etapist seitsmel.

Ka sel aastal on Sordo teinud kaasa seitsmel etapil. 25.-27. oktoobrini peetav Kataloonia ralli saab olema kaheksas.

"Mul on hea meel jätkata Hyundai Motorsporti ridades seitsmendat aastat järjest. Sellest meeskonnast on mulle tõesti perekond saanud ning meil on koos olnud fantastilisi hetki. Tipphetk oli tänavune Sardiinira ralli võit, kuid meil on aastate jooksul olnud mitmeid teisigi tugevaid rallisid, nende seas meeldejääv kaksikvõit Saksamaalt minu esimesel hooajal," rääkis Sordo tiimi pressiteates.

"Tunnen end meeskonnas õnnelikult ja mugavalt, kuid samal ajal tunnen, et olen konkurentsivõimelisem kui kunagi varem. Hyundai i20 Coupe WRC on tugev auto kõikidel pinnastel ning koos Carlosega (kaardilugeja Carlos del Barrio - toim) oleme me paljudel etappidel sel aastal kiired olnud, isegi kui lõpptulemus pole olnud selline, nagu oleksime soovinud. Meil on veel kõvasti ambitsiooni ning mul on hea meel, et meile anti võimalus 2020. aastal seitsmel WRC rallil osaleda."

Pressiteates pole täpsustatud, millistel rallidel Sordo 2020. aastal kaasa lööb.