Armutu heitlus MM-tiitli pärast jätkub Argentinas

Argentinaga avatakse kruusahooaeg täies mahus. Senised neli rallit on olnud väga spetsiifilised ning pakkunud väga eriilmelisi tingimusi. Nüüd sõidetakse järjest viis kruusarallit. Mullu oli Lõuna-Ameerikas kiireim Ott Tänak.

Kes saab liidriks?

Tänavuse MM-sarja seis on sedavõrd intrigeeriv, et on paras pähkel ennustada, kes juhib sarja pärast Argentina rallit. Liidrikoht on käinud käest kätte – Ogier’lt esmalt Tänakule, siis talle tagasi ning nüüd kuulub see Neuville’ile. Punktivahed on marginaalsed: Neuville 82, Ogier 80, Tänak 77.

Kui arvestada, et Argentinas kihutatakse kruusal, on sest kolmikust kõige keerulisem Neuville’il, kes peab teistele teed puhastama. Esimene stardikoht on sedavõrd segav faktor, et eelmisel kuuel aastal esimesena teele läinud kuuekordne maailmameister Ogier pole Argentinas kordagi võitnud. Ent see ei tähenda veel midagi.