Arktika rallil võidutsenud Tänak kerkis kõigi aegade edetabelis Neuville'ist ja Solbergist mööda

Kui heita pilk autoralli MM-sarja ajaloole, siis seni jagas Tänak etapivõitude osas kõigi aegade edetabelis 13 võiduga 16. kohta koos 2003. aasta maailmameistri Petter Solbergi ja tiimikaaslase Thierry Neuville'iga.

Tänase võiduga tõusis eestlane kahekordsest maailmameistrist sakslase Walter Röhrliga ühele pulgale. Mõlemal mehel on nüüd kirjas 14 võitu.

Edetabel:

1. Sebastien Loeb 79 esikohta

2. Sebastien Ogier 50

3. Marcus Grönholm 30

4. Carlos Sainz 26

5. Colin McRae 25

6. Tommi Mäkinen 24

7. Juha Kankkunen 23

8. Didier Auriol 20

9. Markku Alen 19

10. Hannu Mikkola 18

10. Jari-Matti Latvala 18

12. Miki Biasion 17

13. Björn Waldegard 16

14. Mikko Hirvonen 15

15. Walter Röhrl 14

15. Ott Tänak 14

17. Petter Solberg 13

17. Thierry Neuville 13

19. Stig Blomqvist 11

19. Timo Salonen 11

Statistikahuvilised on välja otsinud ka, et alates 2017. aastast on ainult kolm sõitjat suutnud juhtida rallit esimesest kiiruskatsest kuni lõpuni välja. 2018. aastal sai Sebastien Ogier sellega hakkama nii Monte Carlos kui Korsika rallil. Mullu oli Rootsis algusest lõpuni liider Elfyn Evans ja sedapuhku tegi teatavasti Tänak sama Arktika rallil.