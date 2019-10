Ari Vatanen: Oti ja Martini võit on Eesti spordile ajalooline saavutus

„Oti ja Martini võit on Eesti spordile ajalooline saavutus. See on olnud pikk, käänuline ja konarlik teekond Saaremaalt WRC poodiumi kõrgeimale astmele. MM-tiitel on nii andekuse kui raske töö tulemus."

"See võit julgustab iga eestlast uskuma nii endasse kui oma väikesesse ent suurepärasesse riiki. Mitte miski pole võimatu. Suured tänud kõigile, kes on Otti ja Martinit aidanud ning minu erilised tänud lähevad Oleg Grossile, kelle usk Otti on teinud selle ajaloolise võidu võimalikuks,“ võttis Eesti Autospordi Liidu president Ari Vatanen eestlastele esimese autoralli MM-tiitli toonud sündmused kokku.

„Ma pole kordagi Otis kahelnud ja nüüd viimastel aastatel on usk sellesse, et ta võidab MM-tiitli, aina suurem olnud," sõnas Ott Tänaku toetaja ja sõber Oleg Gross tiitlivõidu järgselt. "Me teame, et tema areng on olnud üle kivide ja kändude, kuid selles mehes on alati see vaim ja võimekus olemas olnud."

"Ka siis, kui tal kriisiaastad olid ja ta eemale tõrjuti, siis mina ei kaotanud usku temasse kunagi," lisas Gross. "Ralli viimasel katsel tundus iga sekund kui igavik, aga kui katse lõppes, oli meeletu rahulduse tunne. See, et ta veel viimase katsega Sordo ka ära võttis, näitas ülimat jõudu ja võimu. Läheb nüüd natukene aega, enne kui kõik lõpuni kohale jõuab."