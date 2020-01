Ari Vatanen nimetas hooaja favoriidid: Ott Tänak ja Sebastien Ogier

"Ma arvan, et Ogier ja Tänak on sel aastal heal positsioonil," loetles Vatanen peafavoriite, kirjutab portaal thecheckeredflag.co.uk.

"Rääkisin Otiga - ta on Hyundaiga väga rahul, kuigi ma ei tea, miks ta Toyotast lahkus. Vahest ei meeldinud talle auto või midagi muud. Ma tõesti ei tea, kuid mul on hea meel näha, et nii tema kui Ogier on MM-sarjas ning erinevates autodes ja tiimides. Kurb, et me Citroeni kaotasime, kuid Ogier teeb tänavu kõik endast sõltuva, et võita seitsmes MM-tiitel," arvab Vatanen.

Soome rallilegend lisas, et oma uue hooaja sõitjate koosseisuga võib väga rahul olla ka Toyota. "Ma ei tea, kas Tommi Mäkinen mõistis, et ta oli Oti lahkumise järel raskustes, kuid ma olen kindel, et ta on väga rahul, et sai Ogier ja Elfyn Evansi. Evans sai selle, mille ta oli auga välja teeninud pärast edukat hooaega M-Spordis," lisas Eesti Autospordi Liitu juhtiv Vatanen.

Ühtlasi avaldas soomlane rahulolu, et tema kaasmaalased Teemu Suninen ja Esapekka Lappi jätkavad MM-sarjas ning hakkavad koos kihutama M-Spordis. "Ma arvan, et nad mõlemad on valmis lähiaastatel kõrge koha eest heitlema."

WRC uus hooaeg algab 23. jaanuaril Monte Carlo ralliga.