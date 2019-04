Argentina ralli korraldajad karistasid Tänakut ja Meeke'i ajatrahviga

Selle tingis asjaolu, et 11. kiiruskatsel ei läbinud nad ralli rajaraamatus märgitud ametlikku trassi. Ühe parema kurvi järel hargnes tee korraks kaheks, ametlike suuniste järgi tuli valida vasakpoolne teeots, aga nii Tänak kui Meeke läksid paremale, mis tähendas rikkumist.

Sarnase karistuse teenis ka WRC2 arvestuse liider Mads Östberg.

Teema tõstatas üles Citroeni meeskond, sest videodest oli näha ka parempoolsel teeotsal sõidujälgi.

Citroeni tiimibossi Pierre Budari sõnul kahtlustasid nad, et Sebastien Ogier' konkurendid võisid postist paremalt poolt mööduda ning sellega reegleid rikkuda. "Meie töö ei ole seda kontrollida, aga oleme näinud videoid kahest erinevast sõidujoonest. Nüüd peab FIA või keegi teine otsustama, mis oli selles olukorras õige. Reegel on väga lihtne: tuleb järgida rajaraamatut. Ja seal oli väga selgelt näidatud, et barjäärist tuleb mööduda vasakult," sõnas Budar Autospordile.