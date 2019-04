Argentina ralli järelkaja: ohtlik Hyundai, ärevakstegev Toyota

Kui Argentina ralli eel oli kahtlusi, kui hea on Hyundai kruusal, siis nüüd enam mitte. Thierry Neuville'ile assisteeris Andreas Mikkelsen teise kohaga ja nii sai tõeks hooaja esimene kaksikvõit. Õigupoolest polnud tänavu seni juhtunud, et üks tiim hõivanuks kaks poodiumikohta. Mõistagi võib Hyundai kiirus sõltuvalt rallist ja kruusast erineda, kuid konkurentsis on „korealased" kindlasti. Ent kas Neuville, kes suurendas teise järjestikuse võiduga MM-sarjas teiste ees edumaad, on samuti ohtlik? Vastus on ebalev. Mullu juhtis karjääri jooksul neli „hõbedat" võitnud belglane pika puuga, kuid sai lõpuks ikkagi Ogier'lt ära.