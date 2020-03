Argentina MM-ralli saatus selgub reedel

Argentina ralli peakorraldaja David Eli rääkis kohaliku meedia vahendusel, et lõplik otsus etapi toimumise osas võetakse vastu sel reedel. Kuigi Argentina ralli peetakse 23.-26. aprillini, siis tuleb otsus ralli toimumise kohta teha võimalikult vara, sest juba 17. märtsil hakatakse vajalikku tehnikat Mehhikost Argentina poole transportima.

"Selleks, et mitte lisakonflikte tekitada, tuleb meie otsus hiljemalt reedel," rääkis Eli. "Otsus tuleb kindlasti enne nädalavahetust. Praegu ei saa me kinnitada midagi, sest me pole veel saanud suhelda terviseministri ja Cordoba provintsi kuberneriga."

"Me austame kohalike juhtide pakkumist, mis nad meile teevad," jätkas ralli peakorraldaja. Eli lisas, et kui otsustakse ralli ära jätta, siis lõplikult. "Ma ei näe ühtegi muud alternatiivi. Publikuta on etapp mõeldamatu. Samamoodi on edasilükkamine WRC-sarja kalendrit ja logistikat arvestades väga keeruline. Rõhutan, et meil pole veel ametlikku suhtlust juhtidega olnud. Ma ei saa veel öelda kindlalt, kas ralli toimub või mitte."