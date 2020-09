Ärev olukord Rally Estonial: reeglitele vilistaja lennutas kiirusekatse ajal drooni! Hetk hiljem lendas samast kohast üle helikopter

PPA viitas Twitteris, et enne, kui tõrjepatrull otsustavalt tegutseda jõudis, tõi droonilennutaja oma lennuvahendi tagasi maa peale. "Hetk peale drooni sõitis samast kohast madalalt üle helikopter, suure õnnetuse juhtumisest oli puudu väga vähe. Tuletame meelde, et rallialadel drooni lennutada ei tohi," manitses politsei. "Lennutaja saime kätte, droon võetakse vallasasjana hoiule ja rikkumist menetleb lennuamet."

Hiljem täpsustati PPA poolt, et nende hinnangul reaalset ohtu siiski polnud.

Täpsustame, et reaalset ohuolukorda ei olnud, lihtsalt lennuloata drooni lend ja kopteri ülelend olid ajaliselt teineteisele lähestikku. https://t.co/Hk78U5PSUn — Politsei (@Politsei) September 6, 2020

Taustaks olgu märgitud, et rallil on kehtestatud lennukeelutsoonid põhjusel, et inimeste pea kohal lendavad õhusõidukid ei ohustaks pealtvaatajaid ega teisi õhus viibivaid sõidukeid. Droone võivad nõuetekohase kooskõlastuse ja lennujuhi loal lennutada ainult Rally Estonia korraldusega seotud isikud.