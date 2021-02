Arcitc MM-ralli koroonamull rebenes jälle. Reeglite rikkujaid hirmutati surmajuhtumitega

Lapimaa regionaalhaigla nakkusjuhi Marrko Broasi sõnul on praegu suurimaks probleemiks tõsiasi, et kõik Soome saabunud inimesed ei ole järginud eeskirju ja on rikkunud koroonamulli reegleid, kirjutab Soome rahvusringhääling YLE.

Kui esialgu andsid positiivse proovi kolm Arcitc ralliga seotud inimest, siis praeguseks on välja tulnud ka neljas positiivne test. Väidetavalt on mitmed Soomes saabunud inimesed mullist lahkunud ja külastanud tuttavaid. Üheskoos on käidud ka söögikohtades.

Broas pani kõikidele Soome saabunud inimestele südamele, et koroonamulli reeglid on mõeldud järgmiseks ja nende rikkumine võib hiljem kellelegi saatuslikuks saada ning praeguses maailmas ei ole välistatud ka surmajuhtumid.

Seoses Arcitc ralliga on Põhja-Soome saabunud umbes 1500 inimest.