Igal hooajal on MM-kalendris olnud ikka üks talveralli. Rootsi teedel peetud võistlused on läinud viimasel neljal korral sisuliselt ühte auku. Kui vaadata ka viimati toimunud Monte Carlo rallit, siis tekib ilmselgelt küsimus, kas Hyundai liidritel Ott Tänakul ja Thierry Neuville'il on Põhja-Soomes üldse Toyota vastu võimalust?