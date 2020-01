Andreas Mikkelsen: Tänaku liitumine Hyundaiga on ka mulle kasulik

Ats Kuldkepp RUS

Andreas Mikkelsen Foto: Margus Pahv

Norra rallisõitja Andreas Mikkelseni 2020. aasta plaanid on veel lahtised. Mikkelsen ütles väljaandele VG, et kõige tõenäolisem on siiski Hyundai WRC-autoga sõitmine.