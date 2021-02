Andreas Mikkelsen avaldas, missuguse tiimi ridades loodab ta WRC-sse naasta

Teatavasti võetakse järgmisel aastal MM-sarjas kasutusele hübriidtehnoloogia. Mikkelsen usub, et just Suurbritannia meeskond on uute regulatsioonide järel tiim, kus tasuks olla.

DirtFishi ralliportaal meenutab, kuidas 2017. aastal, kui praeguse generatsiooni rallimasinad kasutusele võeti, triumfeeris sõitjate üldarvestuses toona M-Sporti kuulunud Sebastien Ogier. M-Sport võidutses ühtlasi Ogier', Ott Tänaku ja Elfyn Evansi vedamisel ka konstruktorite arvestuses. Sarnaseid näiteid on ka varasemast - 2011. aastal, kui sarjas võeti kasutusele 1.6-liitrised mootorid, võidutses M-Spordi sõitja Mikko Hirvonen kohe avaetapil (hooaja kokkuvõttes jäi soomlane siiski Sebastien Loebile alla - toim).

"Me teame, et on väga ebatõenäoline näha 2022. aastal sarjas uut meeskonda. Samuti teame, et M-Sport on alati uute reeglite puhul eesotsas," rääkis 31-aastane Mikkelsen DirtFishile. "Mäletame, mida Ogier tegi 2017. aastal Ford Fiestaga, kui tema ja meeskond võitsid mõlemad MM-tiitlid."

Mikkelsen pidas M-Spordiga ka tänavuse hooaja osas tõsiseid läbirääkimisi, kuid kokkuleppele omavahel ei jõutud. Samas pole DirtFishi teatel välistatud, et Mikkelsen ja M-Sport võivad teatud rallidel koostööd teha. Siiski keskendub norralane rohkem 2022. aasta hooajale.

"Tundub, et alati alustab M-Sport väga tugevalt ning hiljem tulevad ehk teised tiimid suuremate eelarvetega järele. Minu jaoks on M-Sport väga hea koht, kus 2022. aastal olla," arutles Mikkelsen, kes on valmis meeskonnal arendama uut Ford Puma masinat, mille M-Sport tuleval hooajal kasutusele võtab.

"Mul on diil Toksporti võistkonnaga selleks aastaks WRC2 ja ERC sarjas. Kui see midagi takistama ei hakka, siis olen valmis tegema ka tööd M-Spordi jaoks," lisas norralane. "Mul on palju kogemusi autode arendamisega, seda nii Volkswageni, Citröeni, Škoda kui ka Hyundai ajast."

"Tahan tulla tagasi ja nagu ütlesin, on M-Sport väga hea koht, kus olla," sõnas Mikkelsen.

DirtFish kirjutab, et Mikkelseni arendustööd kiitis ka Hyundai pealik Andrea Adamo ning ka itallane võib olla huvitatud võimalikust koostööst tulevikus Mikkelseniga.