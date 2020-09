Andrea Adamol jäid Rally Estoniast kahetised tunded: keegi peab hakkama kodus vastuseid andma

Laupäeval auto lõhkumise tõttu suurest mängust langenud Neuville pani pühapäeval kogu rõhu punktikatse peale. Juba viimase katse stardis tabas teda aga mehaaniline probleem, mille tõttu jäi belglane parimatest kaugele maha.

"See lihtsalt ei olnud meie nädalavahetus," sõnas Rally Estonial nulli peale jäänud Neuville. "Me ei väärinud seda. Meie eesmärk oli viimaselt katselt punkte tuua, kuid meil oli stardis probleem, mis ei lasknud täiskiirusel sõita."

"Saan öelda, et keegi peab hakkama kodus vastuseid andma," lisas Adamo. "Mul on kahju Thierry ja Nicolas Gilsouli ees, sest me ei suutnud neile tagada punktikatseks seda, mida nad vajasid."

Kui Rally Estonial võidutsenud Ott Tänakut peeti juba ralli eel suurfavoriidiks, siis Craig Breeni abiga teenitud Hyundai kaksikvõit oli rallisõprade jaoks mõnevõrra üllatav. "Pärast seda, kui alustasin tiimipealikuna tööd, on iga ajakirjanik minult küsinud, miks me pole Soomes kiired olnud," kommenteeris Adamo. "Ma ei tea, kas see on neil kokku lepitud. Mõned on kahelnud ka meie sõitjates, mis on mind vihaseks ajanud, sest tean, kui kõvasti nad töötavad."

"Hea oli skeptikutele näidata, et kõik meie sõitjad on konkurentsivõimelised, kaasa arvatud Thierry. Ta oli kiire ja tegi ainult ühe väikse vea," kiitis Adamo. "See näitab, missugust imelist tööd on minu tiim viimaste kuude jooksul teinud."