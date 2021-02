Andrea Adamo: vaatamata sellele, et Rovanperä sõidab Toyotaga, on tema liidrikoht kasulik

Arktika rallil Ott Tänaku järel teise koha saanud Rovanperä kerkis tänu heale sõidule ja punktikatse võidule üldarvestuse liidriks. Tema edu Hyundai sõitja Thierry Neuville'i ees on neli silma. Ühtlasi tegi 20-aastane Rovanperä ajalugu, sest kunagi varem pole nii noor sõitja WRC-sarja juhtinud.

Lisaks Rovanperäle paistis noortest sõitjatest silma Hyundai WRC autoga debüüdi teinud 19-aastane Oliver Solberg, kes saavutas seitsmenda koha. Veel viimase katse eel 2003. aasta maailmameistri Petter Solbergi poeg kuuendat positsiooni, kuid katse lõpus tehtud eksimus lasi Takamoto Katsuta (Toyota) temast mööda.

"Minu arust on hea, kui noored kutid nagu Kalle juhivad MM-sarja ja seda vaatamata sellele, et ta sõidab Toyotaga," vahendas DirtFish Adamo sõnu, kes seejärel tõi nimeliselt välja ka Solbergi. "Vajame noori sõitjaid, et nad meelitaks nooremat põlvkonda rallispordi juurde ning hoiaksid selle tuleviku elus. Usun, et nõustuste minuga, et 19- ja 20-aastased rallisõitjad meelitavad selle põlvkonna inimesi ligi."

Ühtlasi avaldas Adamo, et otsus pakkuda Solbergile võimalust sõita WRC autoga sündis Monte Carlo punktikatsel. "Mõned asjad elus tuleb otsustada sisetunde, mitte mõtlemise pealt. Tihti need (ideed) toimivadki paremini, kui sa ei mõtle millelegi liiga palju ja lased enda emotsioonidel rääkida. See on vahel hea," sõnas itaallane.