Andrea Adamo ütles, et Hyundai sõitjatest on reaalne tiitlivõimalus ainult Neuville'il. Tänakust juttu polnud

Sardiinia ralli pressikonverentsi läbiviija palus Adamol hinnata Hyundai sõitjate tiitlivõimalusi ja mainis, et võistkondade arvestuses tõusis Hyundai Toyota ees liidriks.

"Saan järgmisel aastal 50-aastaseks ja olen mootorispordis 30 aastat. Olen näinud, kuidas tiitleid võidavad ka need, keda on paar etappi enne lõppu maha kantud ja vastupidi. Kuni kõik pole läbi, on meie töö olla 100 protsenti keskendunud. See on alati meie lähenemine olnud," ütles Adamo.

"Teeme kõik, mis on meie võimuses, et aidata. Hyundai sõitjatest on ainult Thierry'l reaalne võimalus võita. Peame lähtuma prioriteetidest, mida sa just mainisid," lisas itaallane.

Enne kahte viimast MM-etappi jääb Neuville liidrist Elfyn Evansist (Toyota) maha 24 punktiga, Ott Tänaku vahe Evansiga on 28 punkti. Evansi tiimikaaslane Sebastien Ogier on kokkuvõttes teine, tema kaotab 14 punktiga.

Sõita on veel kaks etappi. Belgias Ypres' rallil on eelis Neuville'il, kelle jaoks on sealsed teed tuttavad. Itaalias peetav Monza ralli on aga ettearvamatu.

