Andrea Adamo ülehindas Hyundai saavutust

Kõigepealt aga Sardiinia rallist. Lõuna-Korea autotootja teenis Itaalias kaksikvõidu tänu Dani Sordole ja Thierry Neuville'le. Valitsev maailmameister Ott Tänak oli kuues, seitsmenda ja kaheksanda koha hõivasid vastavalt Pierre-Louis Loubet ja Jari Huttunen.

"Viis Hyundait esimese kaheksa hulgas on minu jaoks väga muljetavaldav, sest mäletan, kust see kõik alguse sai," rääkis Adamo rallijärgsel pressikonverentsil. "Alustasime pikka aega tagasi eratiimina. Tänane päev on aga selline, mida saab meenutada ja öelda, et saime millegagi hakkama. See on Hyundaile rallis kindlasti üks verstapost, sest midagi sellist pole kunagi varem saavutatud. See on väga muljetavaldav nii minu kui Hyundai jaoks."

Ajalugu on näinud aga veelgi muljetavaldamaid tulemusi rallimaailmas. 1990. aasta Portugali MM-rallil saavutas Lancia koguni viisikvõidu. Kusjuures esikaheksas oli koguni kuus Lanciat. Tegu on tänase päevani ainsa viisikvõiduga WRC-s.

Nelikvõite on aastate jooksul saavutatud 12-l korral. Viimati sai sellega 2010. aastal Bulgaarias hakkama Citröen. Toona mahtusid esinelikusse Sebastien Loeb, Dani Sordo, Petter Solberg ja Sebastien Ogier.

Ühe võimsaima nelikvõiduga sai 1979. aasta Uus-Meremaa rallil hakkama Ford, kui toonasel etapil jõudis seitsme parema hulka koguni kuus Ford Escorti masinat. 1981. aasta Safari rallil lõpetas esikaheksas kuus Datsuni sõitjat.

Viit ühe autotootja masinat on esikaheksas nähtud aga veelgi. 1983. aasta Rootsi rallil lõpetas esikaheksas viis Audi sõitjat. Sama aasta Argentina rallil mahtusid viis Audi masinat koguni esikuuikusse. 1988. aasta Akropolise rallil jõudsid esikuuikusse viis Lancia sõitjat.