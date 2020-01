Andrea Adamo: üks asi on Angelina Jolie õhtusöögile kutsuda, hoopis teine aga veenda teda tulema

Belglane Neuville teenis Monte Carlos võidu võimsa viimase võistluspäevaga. Mullu üldarvestuses teise koha saanud Neuville läks pühapäevale vastu kolmandalt kohalt, kaotades liidrile Elfyn Evansile (Toyota) 6,4 sekundiga. Suurepärast sõitu teinud Neuville kerkis hommikul liidriks ja edestas ralli lõpuks teise koha saavutanud Sebastien Ogier'd (Toyota) 12,6 sekundiga. Evans jäi lõpuks kolmandaks.

Hyundai pealikult Andrea Adamolt uuriti, kas ta uskus pühapäeva eel Neuville'i võitu. "Üks asi on teada, et sa suudad seda, teine asi on reaalselt teha seda. Potentsiaalselt ma võin Angelina Jolie õhtusöögile kutsuda, hoopis teine asi on aga veenda teda tulema," vastas itaallane endale omasel moel.

"Loomulikult nägime, et Toyota oli teatud tingimustes meist kiirem, nagu eelmisel aastalgi," jätkas Adamo. "Me oleme tõestanud, et pole siin selleks, et rätik nurka visata, vaid võitleme veelgi kõvemini edasi."