Andrea Adamo: tore on näha Tänakut kodus võitmas

"See on emotsionaalne," rääkis Adamo punktikatse järel WRC All Live's. "Tore on näha teda kodus võitmas. See on midagi, mis on talle väga tähtis."

"See on ka Craigile väga oluline, sest ta sai näidata, et tal on õige masina korral teistega sama kiirus olemas," kiitis Adamo ka iirlast. "Ta tõestas nädalavahetuse jooksul, et võimaluse korral on ta võimeline teistega võitlema."

Kui ajakirjanik teda lõpetuseks veel korra õnnitles, saatis ta tänusõnad edasi oma meeskonnale. "Nemad väärivad seda palju rohkem kui mina," sõnas itaallane.