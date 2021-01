Andrea Adamo: Tänak on väga aeglane, teistega tegime vale rehvivaliku

Hyundai kiireim mees on viie kiiruskatse järel Tänak, kes kaotab Ogier'le 24,8 sekundiga. Teisel kohal paiknevast Elfyn Evansist jääb saarlane maha 13,5 sekundiga. "Arvan, et Ott on lihtsalt väga aeglane. Peaksime sama rehvivalikuga liidritele lähemal olema," kommenteeris WRC All Live vahendusel olukorda Hyundai pealik Andrea Adamo. "Teistega tegime väga rumala rehvivaliku. Minu ülesanne on selliseid vigu vältida. Peame Otiga rääkima, kui ta tuleb. Ilmselt mängivad rolli mitmed asjaolud."

"Ma pole olnud sellel kiirusel terve aasta või rohkemgi," lisas Tänak. "Ma ei saa öelda, et ma ei sõida, kindlasti sõidan, aga mõnes kohas vahel on mingid momendid, mida ei oota üldse. See näitab, et ma ei tea, mis juhtub. Nii ja naa, kunagi pole 100% enesekindel."

Rehvivalikuga alt läinud Neuville jääb Ogier'st maha 1.02,7, olles viiendal kohal. Kuuendat positsiooni hoidva Sordo kaotus on juba 2 minutit ja 5 sekundit. "Arvan, et võtsime hommikustest katsetest maksimumi, arvestades, et tegime täiesti vale rehvivaliku," rääkis Thierry Neuville enne hoolduspausi. "Esimesel katsel oli palju rohkem jääd, kui me arvasime."

"Olud olid väga keerulised ja raske oli pidamist leida. Mul on nendes oludes raskusi," võttis Sordo senise võistluspäeva kokku. "Kaotasime palju aega. Miski ei lähe hästi. Auto liigub palju ringi, kindlust pole üldse. Ei ole lihtne. Pärastlõuna tuleb samuti raske. Palju kruusa rajal, väga libedad olud. Üritan rajal püsida, ma ei saa enamat teha. Proovin natuke suruda, aga kui enesekindlust pole, siis on väga raske."