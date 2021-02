Andrea Adamo raputas tuhka pähe: ma ei käitunud 100% nii, nagu oleksin pidanud

Hyundai parima tulemuse eest hoolitses Thierry Neuville, kes sai kolmanda koha. Võitjale Sebastien Ogier'le (Toyota) kaotas belglane aga 1 minuti ja 13,5 sekundiga. Dani Sordo sai viienda koha, kaotades prantslasele enam kui kolme minutiga. Ott Tänaku jaoks lõppes ralli mäletatavasti laupäeval.

"Pole mõtet ilustada, nädalavahetus oli täielik pask," sõnas Adamo ralli järel Eesti Päevalehe. Mis läks valesti? "Tean, aga meediale sellest ei räägi."

Hiljuti oli Adamo nõus veidikene lähemalt rallist siiski rääkima. "Kahjuks jäi pühendumusest puudu ja tegime lolle vigu," sõnas Adamo DirtFishile. "Meeskond ei valmistunud ega töötanud ralliks sellisel viisil, nagu oleks pidanud. Sellel olid erinevad põhjused."

"Esiteks ei käitunud mina 100% nii, nagu oleksin pidanud. Mina pean oma rollis olema suuteline selliste vigade vältimiseks," raputas Hyundai boss endale tuhka pähe. "Esiteks näitan sõrmega iseenda peale. Kõigepealt küsin endalt, kuidas pean lähenemist muutma ja tegema kindlaks, et selliseid asju enam ei juhtuks."

"Ma ei taha tulla välja vabandustega, aga külm analüüs näitab, et minu inimesed on teinud suurepärast tööd. Töötada piirangute, karantiini ja kodukontoriga... see ei tule üldse kasuks," jätkas Adamo. "Auto arenes kõvasti edasi ning see tuli karmi hinnaga: inimesed ei saanud kolm kuud kodus käia, ei saanud näha vanemad, sugulasi, perekondi ja lapsi, sest nad teadsid, et koju minnes ei saa nad karantiini tõttu rallile või testile tulla."

Adamo avaldas, et mulluse hooaja viimaseks etapiks Monzas oli meeskond juba korralikus stressis. "Monza oli nõel, mis purustas õhupalli. Olime kõik veidi purunenud, sest pinge oli nii kõrge. Mina isiklikult olin ka veidi purunenud pärast seda rallit."

Hooaja lõpp ei tähendanud aga meeskonna jaoks vaba aega. "Monza järel ei olnud karantiini ja inimesed pidid puhkust võtma. Taastumise asemel aga pidime hakkama koheselt Pirelli rehve testida. Võin öelda, et me ei valmistunud Monte Carloks sellisel viisil nagu oleksime pidanud."

Hyundail on võimalus end tõestada juba kahe nädala pärast Lapimaal toimuval Arctic rallil. "Kas oleme vead parandanud? Vastuse saame lähinädalate jooksul. Näeme, kas see, mida inimestega tegin, võimaldab meil tulla tagasi ja võita rallisid. Tunnen oma inimesi. Tean, et nad töötavad väga kõvasti. Tegime kõik, et olla 100% valmis."